NSUI राजस्थान अध्यक्ष विनोद जाखड़ को नोटिस, पद से हटाने की चेतावनी देकर 2 दिन में मांगा जवाब

NSUI के राजस्थान अध्यक्ष विनोद जाखड़ मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं. इसका कारण 22 जनवरी को उनकी ओर से प्रदेश NSUI में की गई नियुक्तियां मानी जा रही है. NSUI के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रभारी अखिलेश यादव ने विनोद जाखड़ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसका उन्हें दो दिन में जवाब देना होगा. NSUI के शीर्ष नेतृत्व ने विनोद जाखड़ की ओर से की गई नियुक्तियों को लेकर नाराजगी जाहिर की है. बड़ी बात यह है कि नोटिस में उन्हें पद से हटाने की बात भी लिखी गई है.

नियुक्ति पत्र जारी करने पर विनोद जाखड़ को नोटिस

NSUI के प्रदेश प्रभारी अखिलेश यादव ने नोटिस जारी करते हुए लिखा, ''आपको सूचित किया जाता है कि संगठन द्वारा पहले ही स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो भी नियुक्ति पत्र मेरी जानकारी और हस्ताक्षर के बिना हैं, वे वैध नहीं होंगे. इसके बावजूद आपने 22 जनवरी को नियुक्ति पत्र जारी किए, जो संगठन के निर्देशों और नियमों के विरुद्ध है.

नोटिस में 2 दिन के अंदर मांगा गया जवाब

नोटिस में आगे लिखा गया, ''आपको 2 (दो) दिनों के भीतर लिखित रूप में स्पष्ट कारण बताना होगा कि आपने यह नियुक्ति पत्र क्यों जारी किया. अगर समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो संगठन को आपके पद से हटाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा. संगठन के प्रति आपके उत्तरदायित्व और कर्तव्य का पालन करना अनिवार्य है.''

नोटिस की भाषा को लेकर उठ रहे सवाल?

इस नोटिस के जारी होने के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है. विनोद जाखड को जारी इस नोटिस की भाषा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि एक प्रदेश अध्यक्ष के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है. जिसमें खुले तौर पर पद से हटाने की चेतावनी लिखी है.

विनोद जाखड़ के नेतृत्व में हुए थे कई धरने और प्रदर्शन

आपको बता दें NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में प्रदेश में कई धरने प्रदर्शन और आंदोलन पिछले दिनों किये गये थे. हर मोर्चे पर प्रदेश NSUI सरकार विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर आवाज उठाती रही है. वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय में RSS के शस्त्र पूजा कार्यक्रम के विरोध में NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ को जेल भी जाना पड़ा था.