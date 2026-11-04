शर्मनाक! मां-बाप ही 5 लाख में बेच रहे बेटियां, MP-राजस्थान समेत 3 राज्यों को NHRC का नोटिस

मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों से मानवता को शर्मसार करने वाला एक बड़ा मामला सामने आया है. यहां गरीबी और लाचारी के कारण मां-बाप ही अपनी लड़कियों को 3-5 लाख रुपए में बिचौलियों को बेच रहे हैं.

इस सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने इस संबंध में सख्त रूख अपनाते हुए इन तीनों राज्यों की सरकारों तथा उनके पुलिस प्रमुखों को नोटिस जारी किया है. इसकी जानकारी मंगलवार को खुद आयोग ने दी है.

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गरीब और लाचार माता-पिता से डील

आयोग ने इस मामले को लेकर एक बयान में कहा कि बिचौलिये गरीब और लाचार माता-पिता से डील करते हैं. इसके बाद फर्जी दस्तावेजों की मदद से इन लड़कियों को अपनी 'गोद ली हुई संतान' बताकर उनकी तस्करी करते हैं. यही नहीं लड़कियों के नाप, उम्र और व्यक्तिगत विवरण तक बदल दिए जाते हैं. इसके बाद इन लड़कियों को महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में ले जाते हैं और व्यस्क होने पर उनसे देह व्यापार करवाया जाता है.

35 से 40 लाख रुपये में देह व्यापार

NHRC ने मीडिया में आई एक खबर का स्वत: संज्ञान लिया है, जिसके अनुसार "मध्यप्रदेश और राजस्थान की सीमा से लगे कई जिलों में बड़ी संख्या में नाबालिग लड़कियों को उनके माता-पिता कथित तौर पर तीन से पांच लाख रुपये में बिचौलियों को बेच रहे हैं." आयोग ने कहा कि इन लड़कियों की पहचान छिपाने के लिए उनके व्यक्तिगत विवरण बदल दिए जाते हैं और फिर वयस्क होने पर कथित तौर पर 'देह व्यापार के लिए उन्हें महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में 35 से 40 लाख रुपये' में बेच दिया जाता है.

आयोग ने कहा कि यदि खबर में दी गई जानकारी सही है तो यह पीड़ित लड़कियों के मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला है. बयान के अनुसार, आयोग ने मध्यप्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के मुख्य सचिवों तथा पुलिस महानिदेशकों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.