राजस्थान में जीएसटी दरों में कटौती के फैसले को लेकर व्यापारियों और आमजन में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. इसी कड़ी में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार (23 सितंबर) को मुरलीपुरा सर्किल पहुंचकर दुकानदारों से मुलाकात की और उनकी प्रतिक्रिया जानी. दुकानदारों ने सरकार की इस पहल पर प्रसन्नता जाहिर की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया. उनका कहना था कि जीएसटी कटौती से उन्हें आर्थिक राहत मिली है और व्यापार में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है.

आम जनता के लिए दिवाली जैसा तोहफा- दिया कुमारी

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने कहा, “जीएसटी में कटौती आम जनता के लिए दिवाली जैसा तोहफा है. रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हुई हैं जिससे महंगाई की मार झेल रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है.” उन्होंने आगे कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर जनता के हित में फैसले ले रही है.

हर दुकानदार देशी उत्पादों को प्राथमिकता दें- डिप्टी सीएम

दिया कुमारी ने स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की अपील करते हुए कहा, “हर दुकानदार को चाहिए कि वह देशी उत्पादों को प्राथमिकता दें. इससे न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत को बल मिलेगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चीजें मिलेंगी.” उत्सव के माहौल में दुकानदारों के चेहरों पर मुस्कान साफ झलक रही थी और सभी ने एक सुर में कहा, “इस बार दिवाली कुछ पहले ही आ गई.”

आम जनता के बीच पहुंच रहे बीजेपी के नेता

नवरात्रि के पहले दिन से ही पीएम मोदी का दिवाली गिफ्ट आम लोगों को मिलने शुरू हो गये है क्योंकि, जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं. अब केवल दो स्लैब (5% या 18%) में उत्पादों पर जीएसटी लगेगा. इससे कर प्रणाली बहुत सरल हो जाएगी. 12 फीसदी और 28 फीसदी के स्लैब को खत्म कर दिया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले के बाद राजस्थान ही नहीं बल्कि देशभर में बीजेपी नेता जीएसटी से जुड़े इस मुद्दे को लेकर आम जनता तक पहुंच रहे हैं.

इसी क्रम में राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी आज आम जनता के बीच जाकर उन्हें जीएसटी के नए स्लैब की बधाई दी साथ ही सरकारी योजनाओं की जानकारी देती हुई वे दिखाई दी.