NEET में ‘गेस पेपर’ घोटाला? टेलीग्राम से भेजे गए सवाल, SOG जांच में बड़े खुलासे

मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली नीट परीक्षा को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. इस बार मामला कथित 'गेस पेपर' या 'क्वेश्चन बैंक' का है, लेकिन जांच एजेंसियों को शक है कि यह सिर्फ गेस पेपर नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से किया गया पेपर लीक हो सकता है. राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी की जांच में अब तक जो बातें सामने आई हैं, उसने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल NTA ने नीट यूजी परीक्षा 2026 को रद्द कर दिया है.

सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस क्वेश्चन बैंक की चर्चा हो रही है, उसमें से करीब 120 सवाल असली परीक्षा में हूबहू आने का दावा किया गया है. सिर्फ सवाल ही नहीं, बल्कि उनके विकल्प, क्रम, यहां तक कि कॉमा और फुल स्टॉप तक एक जैसे बताए जा रहे हैं. यही वजह है कि अब मामला महज “संयोग” नहीं माना जा रहा.

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410 सवालों का क्वेश्चन बैंक बना जांच का केंद्र

जांच एजेंसी के मुताबिक पूरा मामला 410 सवालों वाले एक क्वेश्चन बैंक से शुरू हुआ. यह क्वेश्चन बैंक केरल में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे राजस्थान के चुरू जिले के एक छात्र के पास मिला. बताया जा रहा है कि इस छात्र का संपर्क सीकर जिले के एक कोचिंग काउंसलर से हुआ था.

यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है. जांच में सामने आया है कि काउंसलर अपना मोबाइल फोन सीकर में ही छोड़कर जयपुर से फ्लाइट के जरिए केरल गया. वहां उसने हाथ से लिखे सवालों की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम के जरिए अपने ही सीकर में रखे मोबाइल पर भेजी. इस पूरे तरीके ने जांच एजेंसी का शक और गहरा कर दिया है.

एसओजी का मानना है कि मोबाइल पीछे छोड़ना और दूसरे राज्य जाकर फाइल ट्रांसफर करना इस बात का संकेत है कि आरोपियों को निगरानी और ट्रैकिंग का अंदेशा था.

3 मई को हुई नीट परीक्षा के बाद जब क्वेश्चन बैंक का मिलान किया गया तो उसमें से करीब 125 सवाल परीक्षा में पाए गए. एसओजी खुद आधिकारिक तौर पर 120 सवाल मैच होने की पुष्टि कर चुकी है. सूत्रों के मुताबिक इनमें करीब 90 सवाल बायोलॉजी और 35 सवाल केमिस्ट्री के हैं.

यही वह बिंदु है जिसने पूरे मामले को बेहद गंभीर बना दिया. विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी गेस पेपर में इतने सवाल एक साथ मिल जाना सामान्य बात नहीं मानी जा सकती.

लाखों रुपए में हुआ सौदा

जांच में यह भी सामने आया है कि इस कथित क्वेश्चन बैंक के लिए मोटी रकम ली गई. सूत्रों के अनुसार, केरल में पढ़ाई कर रहे छात्र को यह सामग्री लाखों रुपए देकर उपलब्ध कराई गई थी. बाद में सीकर के कोचिंग नेटवर्क के जरिए इसे आगे बेचा गया.

बताया जा रहा है कि परीक्षा से दो दिन पहले कुछ कोचिंग संचालकों और छात्रों को यह क्वेश्चन बैंक ऊंची कीमत पर बेचा गया. वहीं परीक्षा से ठीक एक दिन पहले इसकी कीमत घटाकर 25 से 30 हजार रुपए तक कर दी गई थी.



इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि परीक्षा नजदीक आने के साथ ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक यह सामग्री पहुंचाने की कोशिश हुई.

जयपुर का मनीष बना जांच का बड़ा किरदार

एसओजी सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड जयपुर में रहने वाला मनीष नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है. मनीष मूल रूप से राजस्थान के झुंझुनू जिले का रहने वाला बताया जा रहा है. दावा है कि उसने किसी तरह परीक्षा एजेंसी एनटीए से प्रिंटिंग प्रेस पहुंचने से पहले सवाल हासिल कर लिए थे.



हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच एजेंसी उससे लगातार पूछताछ कर रही है. सूत्रों का कहना है कि मनीष एसओजी की हिरासत में है.

जांच में यह भी सामने आया है कि मनीष का संपर्क सीकर की पिपराली रोड स्थित एस के कंसल्टेंसी के संचालक राकेश मंडावरिया से था. माना जा रहा है कि इसी नेटवर्क के जरिए क्वेश्चन बैंक केरल पहुंचा और फिर टेलीग्राम के माध्यम से वापस सीकर भेजा गया.

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प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका भी जांच के घेरे में

मामले में एक और बड़ा एंगल जयपुर की प्रिंटिंग प्रेस का है. चर्चा है कि नीट का पेपर जयपुर की किसी प्रिंटिंग प्रेस में छापा गया था. हालांकि अभी तक किसी एजेंसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन एसओजी इस दिशा में भी जांच कर रही है.

जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर सवाल परीक्षा से पहले बाहर कैसे पहुंचे. क्या किसी प्रिंटिंग चैन में सेंध लगी? या फिर डिजिटल स्तर पर डेटा लीक हुआ? इन सवालों के जवाब अभी बाकी हैं.

टेलीग्राम बना सबसे बड़ा सुराग

पूरे मामले में टेलीग्राम एप की भूमिका भी जांच के केंद्र में है. एजेंसी का मानना है कि सवालों की पीडीएफ इसी प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रांसफर की गई. सूत्रों के मुताबिक फाइल सिर्फ एक मोबाइल नंबर पर नहीं बल्कि एक अन्य नंबर पर भी भेजी गई थी. अब जांच एजेंसी उन नंबरों और उनके संपर्कों की डिटेल खंगाल रही है.

एसओजी को शक है कि यह नेटवर्क सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं हो सकता और इसमें कई राज्यों के लोग शामिल हो सकते हैं.

एफआईआर नहीं होने से बढ़ी मुश्किल

इतने बड़े खुलासों के बावजूद अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं होना सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है. जानकारी के मुताबिक राजस्थान एसओजी ने नीट परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए से संपर्क कर मुकदमा दर्ज कराने को कहा था.

लेकिन सूत्रों के अनुसार, एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने एसओजी को खुद संज्ञान लेकर मामला दर्ज करने की सलाह दी. इसके बाद से जांच एजेंसी असमंजस की स्थिति में बताई जा रही है.

बताया जा रहा है कि करीब डेढ़ दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन बिना एफआईआर एजेंसी न तो उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर पा रही है और न ही छोड़ने का जोखिम उठा रही है.

राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू

मामले ने अब राजनीतिक रंग भी लेना शुरू कर दिया है. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एफआईआर दर्ज नहीं होने पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि अगर इतने बड़े स्तर पर गड़बड़ी की आशंका है तो तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए.

वहीं छात्रों और अभिभावकों में भी चिंता बढ़ती जा रही है. कई अभिभावकों का कहना है कि अगर परीक्षा की गोपनीयता पर ही सवाल उठेंगे तो मेहनत करने वाले छात्रों का भरोसा टूट जाएगा.

अब सबकी नजर राजस्थान एसओजी की अगली कार्रवाई पर टिकी है. एजेंसी अब तक की जांच की रिपोर्ट तैयार कर एनटीए को भेजने की तैयारी में है. अगर यह रिपोर्ट एनटीए को भेजी जाती है तो उसकी एक्सपर्ट कमेटी आगे का फैसला ले सकती है.

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सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मामले में औपचारिक एफआईआर दर्ज होगी? क्या गिरफ्तारियां होंगी? और क्या नीट परीक्षा की विश्वसनीयता पर उठे सवालों का जवाब मिल पाएगा?

फिलहाल इतना तय है कि “गेस पेपर” का यह मामला अब साधारण परीक्षा विवाद नहीं रह गया है. जिस तरह से सवाल हूबहू मिलने, टेलीग्राम ट्रांसफर, लाखों के लेनदेन और अलग-अलग राज्यों के कनेक्शन सामने आ रहे हैं, उससे यह मामला देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा पर बड़ा दाग बनता जा रहा है.