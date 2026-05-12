हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानNEET UG 2026 Exam: NEET में ‘गेस पेपर’ घोटाला? टेलीग्राम से भेजे गए सवाल, SOG जांच में बड़े खुलासे

NEET UG 2026 Exam: NEET में ‘गेस पेपर’ घोटाला? टेलीग्राम से भेजे गए सवाल, SOG जांच में बड़े खुलासे

NEET UG 2026 Exam Cancelled: नीट परीक्षा में गेस पेपर विवाद गहराया. परीक्षा फिलहाल रद्द कर दी गई है. एसओजी जांच में 410 सवालों के क्वेश्चन बैंक से 120 प्रश्न हूबहू मिलने का दावा सामने आया.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 12 May 2026 01:55 PM (IST)
Preferred Sources

मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली नीट परीक्षा को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. इस बार मामला कथित 'गेस पेपर' या 'क्वेश्चन बैंक' का है, लेकिन जांच एजेंसियों को शक है कि यह सिर्फ गेस पेपर नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से किया गया पेपर लीक हो सकता है. राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी की जांच में अब तक जो बातें सामने आई हैं, उसने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल  NTA ने नीट यूजी परीक्षा 2026 को रद्द कर दिया है.

सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस क्वेश्चन बैंक की चर्चा हो रही है, उसमें से करीब 120 सवाल असली परीक्षा में हूबहू आने का दावा किया गया है. सिर्फ सवाल ही नहीं, बल्कि उनके विकल्प, क्रम, यहां तक कि कॉमा और फुल स्टॉप तक एक जैसे बताए जा रहे हैं. यही वजह है कि अब मामला महज “संयोग” नहीं माना जा रहा.

'कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं', राजस्थान में NEET पेपर लीक पर अशोक गहलोत

410 सवालों का क्वेश्चन बैंक बना जांच का केंद्र

जांच एजेंसी के मुताबिक पूरा मामला 410 सवालों वाले एक क्वेश्चन बैंक से शुरू हुआ. यह क्वेश्चन बैंक केरल में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे राजस्थान के चुरू जिले के एक छात्र के पास मिला. बताया जा रहा है कि इस छात्र का संपर्क सीकर जिले के एक कोचिंग काउंसलर से हुआ था.

यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है. जांच में सामने आया है कि काउंसलर अपना मोबाइल फोन सीकर में ही छोड़कर जयपुर से फ्लाइट के जरिए केरल गया. वहां उसने हाथ से लिखे सवालों की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम के जरिए अपने ही सीकर में रखे मोबाइल पर भेजी. इस पूरे तरीके ने जांच एजेंसी का शक और गहरा कर दिया है.

एसओजी का मानना है कि मोबाइल पीछे छोड़ना और दूसरे राज्य जाकर फाइल ट्रांसफर करना इस बात का संकेत है कि आरोपियों को निगरानी और ट्रैकिंग का अंदेशा था.

3 मई को हुई नीट परीक्षा के बाद जब क्वेश्चन बैंक का मिलान किया गया तो उसमें से करीब 125 सवाल परीक्षा में पाए गए. एसओजी खुद आधिकारिक तौर पर 120 सवाल मैच होने की पुष्टि कर चुकी है. सूत्रों के मुताबिक इनमें करीब 90 सवाल बायोलॉजी और 35 सवाल केमिस्ट्री के हैं.

यही वह बिंदु है जिसने पूरे मामले को बेहद गंभीर बना दिया. विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी गेस पेपर में इतने सवाल एक साथ मिल जाना सामान्य बात नहीं मानी जा सकती.

लाखों रुपए में हुआ सौदा

जांच में यह भी सामने आया है कि इस कथित क्वेश्चन बैंक के लिए मोटी रकम ली गई. सूत्रों के अनुसार, केरल में पढ़ाई कर रहे छात्र को यह सामग्री लाखों रुपए देकर उपलब्ध कराई गई थी. बाद में सीकर के कोचिंग नेटवर्क के जरिए इसे आगे बेचा गया.

बताया जा रहा है कि परीक्षा से दो दिन पहले कुछ कोचिंग संचालकों और छात्रों को यह क्वेश्चन बैंक ऊंची कीमत पर बेचा गया. वहीं परीक्षा से ठीक एक दिन पहले इसकी कीमत घटाकर 25 से 30 हजार रुपए तक कर दी गई थी.

इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि परीक्षा नजदीक आने के साथ ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक यह सामग्री पहुंचाने की कोशिश हुई.

जयपुर का मनीष बना जांच का बड़ा किरदार

एसओजी सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड जयपुर में रहने वाला मनीष नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है. मनीष मूल रूप से राजस्थान के झुंझुनू जिले का रहने वाला बताया जा रहा है. दावा है कि उसने किसी तरह परीक्षा एजेंसी एनटीए से प्रिंटिंग प्रेस पहुंचने से पहले सवाल हासिल कर लिए थे.

हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच एजेंसी उससे लगातार पूछताछ कर रही है. सूत्रों का कहना है कि मनीष एसओजी की हिरासत में है.

जांच में यह भी सामने आया है कि मनीष का संपर्क सीकर की पिपराली रोड स्थित एस के कंसल्टेंसी के संचालक राकेश मंडावरिया से था. माना जा रहा है कि इसी नेटवर्क के जरिए क्वेश्चन बैंक केरल पहुंचा और फिर टेलीग्राम के माध्यम से वापस सीकर भेजा गया.

राजस्थान: NEET या चीट! 'गेस पेपर' में कॉमा-फुलस्टॉप तक 135 सवाल हुए मैच, जांच में जुटी SOG

प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका भी जांच के घेरे में

मामले में एक और बड़ा एंगल जयपुर की प्रिंटिंग प्रेस का है. चर्चा है कि नीट का पेपर जयपुर की किसी प्रिंटिंग प्रेस में छापा गया था. हालांकि अभी तक किसी एजेंसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन एसओजी इस दिशा में भी जांच कर रही है.

जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर सवाल परीक्षा से पहले बाहर कैसे पहुंचे. क्या किसी प्रिंटिंग चैन में सेंध लगी? या फिर डिजिटल स्तर पर डेटा लीक हुआ? इन सवालों के जवाब अभी बाकी हैं.

टेलीग्राम बना सबसे बड़ा सुराग

पूरे मामले में टेलीग्राम एप की भूमिका भी जांच के केंद्र में है. एजेंसी का मानना है कि सवालों की पीडीएफ इसी प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रांसफर की गई. सूत्रों के मुताबिक फाइल सिर्फ एक मोबाइल नंबर पर नहीं बल्कि एक अन्य नंबर पर भी भेजी गई थी. अब जांच एजेंसी उन नंबरों और उनके संपर्कों की डिटेल खंगाल रही है.

एसओजी को शक है कि यह नेटवर्क सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं हो सकता और इसमें कई राज्यों के लोग शामिल हो सकते हैं.

एफआईआर नहीं होने से बढ़ी मुश्किल

इतने बड़े खुलासों के बावजूद अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं होना सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है. जानकारी के मुताबिक राजस्थान एसओजी ने नीट परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए से संपर्क कर मुकदमा दर्ज कराने को कहा था.

लेकिन सूत्रों के अनुसार, एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने एसओजी को खुद संज्ञान लेकर मामला दर्ज करने की सलाह दी. इसके बाद से जांच एजेंसी असमंजस की स्थिति में बताई जा रही है.

बताया जा रहा है कि करीब डेढ़ दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन बिना एफआईआर एजेंसी न तो उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर पा रही है और न ही छोड़ने का जोखिम उठा रही है.

राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू

मामले ने अब राजनीतिक रंग भी लेना शुरू कर दिया है. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एफआईआर दर्ज नहीं होने पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि अगर इतने बड़े स्तर पर गड़बड़ी की आशंका है तो तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए.

वहीं छात्रों और अभिभावकों में भी चिंता बढ़ती जा रही है. कई अभिभावकों का कहना है कि अगर परीक्षा की गोपनीयता पर ही सवाल उठेंगे तो मेहनत करने वाले छात्रों का भरोसा टूट जाएगा.

अब सबकी नजर राजस्थान एसओजी की अगली कार्रवाई पर टिकी है. एजेंसी अब तक की जांच की रिपोर्ट तैयार कर एनटीए को भेजने की तैयारी में है. अगर यह रिपोर्ट एनटीए को भेजी जाती है तो उसकी एक्सपर्ट कमेटी आगे का फैसला ले सकती है.

Bhilwara News: बीमा क्लेम के लालच में छोटे भाई ने की बड़े की हत्या, कुल्हाड़ी से काटकर हाइवे पर फेंका शव

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मामले में औपचारिक एफआईआर दर्ज होगी? क्या गिरफ्तारियां होंगी? और क्या नीट परीक्षा की विश्वसनीयता पर उठे सवालों का जवाब मिल पाएगा?

फिलहाल इतना तय है कि “गेस पेपर” का यह मामला अब साधारण परीक्षा विवाद नहीं रह गया है. जिस तरह से सवाल हूबहू मिलने, टेलीग्राम ट्रांसफर, लाखों के लेनदेन और अलग-अलग राज्यों के कनेक्शन सामने आ रहे हैं, उससे यह मामला देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा पर बड़ा दाग बनता जा रहा है.

और पढ़ें

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 12 May 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
NEET EXAM RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
NEET UG 2026 Exam: NEET में ‘गेस पेपर’ घोटाला? टेलीग्राम से भेजे गए सवाल, SOG जांच में बड़े खुलासे
NEET में ‘गेस पेपर’ घोटाला? टेलीग्राम से भेजे गए सवाल, SOG जांच में बड़े खुलासे
राजस्थान
राजस्थान में गर्मी का RED ALERT! बाड़मेर में रिकॉर्ड तापमान बढ़ा, कई जिलों में लू का कहर
राजस्थान में गर्मी का RED ALERT! बाड़मेर में रिकॉर्ड तापमान बढ़ा, कई जिलों में लू का कहर
राजस्थान
पेपर लीक के बाद NEET एग्जाम रद्द, सरकार पर भड़के अशोक गहलोत, बोले- 'जान बूझकर 2 हफ्ते तक...'
पेपर लीक के बाद NEET एग्जाम रद्द, सरकार पर भड़के अशोक गहलोत, बोले- 'जान बूझकर 2 हफ्ते तक...'
राजस्थान
'कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं', राजस्थान में NEET पेपर लीक पर अशोक गहलोत
'कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं', राजस्थान में NEET पेपर लीक पर अशोक गहलोत
Advertisement

वीडियोज

Energy Lockdown: सावधान! भारत में लगेगा 'एनर्जी लॉकडाउन'? | PM Modi | LPG-Oil Crisis
Petrol-Diesel Rate: आने वाले दिनों में और महंगा होगा पेट्रोल-डीजल? | LPG-Oil Crisis | ABP News
Sansani: दिल्ली में 'दहशत' का नया चेहरा ! | Crime News | Delhi News | Crime News Hindi
UP News: Noida में दिल दहला देने वाला हादसा! खेलते-खेलते मासूम पर गिरा भारी लोहे का गेट, मौत!
PM Modi on Gold | Bharat Ki Baat: PM के 'सेविंग प्लान' पर कैसा 'संग्राम'? | Gold Price | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NEET UG 2026 Cancelled: नीट परीक्षा हुई रद्द तो भड़की TMC, कहा- 'निकम्मी सरकार में...'
NEET UG 2026 Cancelled: नीट परीक्षा हुई रद्द तो भड़की TMC, कहा- 'निकम्मी सरकार में...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
तमिलनाडु में मंदिर-स्कूल के पास बनीं शराब की दुकानों पर एक्शन, CM विजय के समर्थन में आई AIMIM
तमिलनाडु में मंदिर-स्कूल के पास बनीं शराब की दुकानों पर एक्शन, CM विजय के समर्थन में आई AIMIM
इंडिया
Himanta Biswa Sarma Oath: केंद्र में मंत्री, BJP के कद्दावर नेता... कौन हैं असम के कैबिनेट मंत्री बनने वाले रामेश्वर तेली, जानें
केंद्र में मंत्री, BJP के कद्दावर नेता... कौन हैं असम के कैबिनेट मंत्री बनने वाले रामेश्वर तेली, जानें
क्रिकेट
GT vs SRH Pitch Report: आज कैसी पिच पर खेला जाएगा गुजरात बनाम हैदराबाद मैच? बल्लेबाज या गेंदबाज में किसे मिलेगी मदद, पढ़िए पिच रिपोर्ट
आज कैसी पिच पर खेला जाएगा GT vs SRH मैच? बल्लेबाज या गेंदबाज में किसे मिलेगी मदद, पढ़िए पिच रिपोर्ट
ओटीटी
Project Hail Mary OTT Release: भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ, जानें- कब और कहां देखें?
भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ
इंडिया
बांग्लादेश में पाकिस्तान एयरफोर्स की एंट्री से हलचल! बांग्लादेश में क्यों डेरा डाले हैं औरंगजेब?
बांग्लादेश में पाकिस्तान एयरफोर्स की एंट्री से हलचल! ढाका में क्यों डेरा डाले हैं औरंगजेब?
शिक्षा
NEET UG 2026 Exam Cancelled: 9 सालों में 25 से ज्यादा परीक्षाएं रद्द! 2017 में गठन के बाद क्यों और कैसे नाकाम हो रहा NTA?
9 सालों में 25 से ज्यादा परीक्षाएं रद्द! 2017 में गठन के बाद क्यों और कैसे नाकाम हो रहा NTA?
एग्रीकल्चर
फसल कैलेंडर देखकर करेंगे खेती तो कमाएंगे लाखों, किसान जान लें जरूरी बात
फसल कैलेंडर देखकर करेंगे खेती तो कमाएंगे लाखों, किसान जान लें जरूरी बात
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget