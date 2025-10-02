राजस्थान के भरतपुर जिले में नवरात्रि के अंतिम दिन देवी माता की मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया. पुरानी छावनी गांव के पास बने तालाब में दो किशोरियां डूब गईं और उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. यह खबर सुनते ही पूरे गांव में मातम छा गया.

जानकारी के मुताबिक, धौलपुर जिले के पास ही स्थित पुरानी छावनी गांव में नवरात्रि पूजा के समापन पर देवी माता की प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम था. तालाब गांव के पास पहाड़ियों के बीच में था. 5-6 बच्चे मूर्ति विसर्जन के लिए तालाब में गए थे. इसी दौरान दो किशोरियां पानी में डूब गईं. पास के बच्चों ने तुरंत गांव में सूचना दी.

ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बड़ी मशक्कत के बाद दोनों किशोरियों को पानी से बाहर निकाला. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

मृतक किशोरियों की हुई पहचान

पुलिस ने दोनों बच्चियों की पहचान 19 वर्षीय तनु पुत्री साहब सिंह जाट और 16 वर्षीय खुशी पुत्री रानू जाट के रूप में की है. हादसे के बाद मृतकों के परिजन गहरे सदमे में हैं. पूरे गांव में शोक की स्थिति है और माता विसर्जन की खुशी अचानक गम में बदल गई.

धौलपुर के सदर थाना अधिकारी महेश मीणा ने बताया कि सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची. ग्रामीणों ने दोनों किशोरियों को तालाब से बाहर निकाल लिया था, लेकिन वे मौके पर ही दम तोड़ चुकी थीं. दोनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

गांव में लोगों के बीच शोक

हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. माता विसर्जन के अवसर पर खुशी और उत्साह की जगह गम छा गया. मृतकों के परिजन रो-रोकर बुरा हाल हैं.

ग्रामीण भी परिवारों को सांत्वना देने में जुटे हुए हैं. स्थानीय लोग कह रहे हैं कि तालाब के आसपास सुरक्षा इंतजाम और अधिक कड़े होने चाहिए, ताकि भविष्य में कोई और हादसा न हो.