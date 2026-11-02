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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'किसानों पर अत्याचार हुआ तो दफ्तरों में आग लगा देंगे', नरेश मीणा की चेतावनी के बाद हंगामा

'किसानों पर अत्याचार हुआ तो दफ्तरों में आग लगा देंगे', नरेश मीणा की चेतावनी के बाद हंगामा

पंचायत चुनाव प्रचार के बीच नरेश मीणा फिर विवादों में घिर गए हैं. नाहरगढ़ में चुनावी सभा के बाद वे समर्थकों के साथ फॉरेस्ट ऑफिस पहुंचे, जहां वनकर्मियों से मारपीट और तोड़फोड़ हुई.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 02 Nov 2026 07:32 AM (IST)
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राजस्थान में पंचायत राज चुनाव प्रचार के बीच भगत सिंह सेना प्रमुख नरेश मीणा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. नाहरगढ़ में चुनावी सभा के बाद वे हजारों किसानों और समर्थकों के साथ फॉरेस्ट ऑफिस पहुंच गए, जहां जमकर हंगामा हो गया.

मामला वन भूमि पर चल रहे इंजन और किसान की जब्त की गई पानी की मोटर-पाइप से जुड़ा है. सभा में बंजारा समाज के लोगों ने नरेश मीणा को ज्ञापन देकर शिकायत की थी कि वन विभाग के रेंज कर्मियों ने उनका इंजन जब्त कर ले जाया है. किसानों की शिकायत सुनकर मीणा ने मंच से ही चेतावनी दी कि अगर किसानों पर अत्याचार हुआ तो दफ्तरों में आग लगा देंगे.

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पुलिस ने कंट्रोल की स्थिति

आरोप है कि इस बयान के बाद भीड़ उग्र हो गई. समर्थकों ने नाहरगढ़ रेंज कार्यालय में तोड़फोड़ की, सामान को नुकसान पहुंचाया और वनकर्मी प्रदीप सहित अन्य कर्मचारियों से मारपीट की. जब्त मोटर-पाइप जबरन छुड़ाकर ले जाने का भी आरोप है.

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति नियंत्रित की. वन विभाग ने नाहरगढ़ थाने में राजकार्य में बाधा, मारपीट और तोड़फोड़ की शिकायत दी. पुलिस ने नरेश मीणा व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

नरेश मीणा के खिलाफ तीसरी FIR

यह 7 दिनों में नरेश मीणा के खिलाफ तीसरा केस है. इससे पहले छबड़ा में खाद विवाद और शिवदासपुरा टोल जाम के मामले में भी केस दर्ज हो चुके हैं. वन विभाग का कहना है कि इंजन नियमानुसार जब्त किया गया था, जबकि समर्थकों का आरोप है कि वनकर्मी किसानों को परेशान कर रहे हैं. मीणा बसपा के बैनर तले जिला परिषद की सभी 29 सीटों और 10 पंचायत समितियों में प्रत्याशी उतारकर चुनाव लड़ रहे हैं.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 02 Nov 2026 07:32 AM (IST)
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