मुस्लिम लड़की से शादी करने पर लड़के और उसकी मां पर हमला, कार में भी की जमकर तोड़फोड़

राजस्थान के बाड़मेर जिले के आचार्य वास क्षेत्र में प्रेम विवाह को लेकर तनावपूर्ण स्थिति सामने आई है. सवाई नामक युवक ने रजिया नाम की युवती से प्रेम विवाह किया था. युवती मुस्लिम समुदाय से संबंध रखती थी, जिसने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म अपनाया और अपना नाम राधिका रखा.

विवाह के लगभग एक माह बाद सवाई अपने घर लौटा था. इसी दौरान युवती के परिजनों द्वारा उसके घर पहुंचकर उस पर हमला करने का आरोप सामने आया है. हमलावरों ने सवाई की गाड़ी को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया और उस पर जानलेवा हमला किया गया. पुलिस द्वारा तीन आरोपियों का हिरासत में ले लिया गया है.

घटना की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस

इस घटना की सूचना मिलते ही बाड़मेर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने भीड़ को हटाया और क्षतिग्रस्त वाहन को पुलिस वाहन की सहायता से थाने ले जाया गया. फिलहाल पुलिस द्वारा इस मामले की जांच की की जा रही है. पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

इस घटना में लड़के पक्ष की ओर से लड़की के परिवार वालों के खिलाफ मारपीट और तोड़फोड़ के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. पीड़ित पक्ष की ओर से दी गई तहरीर पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है.

मामले में पुलिस ने दी यह जानकारी

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने बताया कि एक पक्ष की कार खड़ी थी, जिस पर दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा तोड़फोड़ की गई है. मामले में दोनों पक्षों से रिपोर्ट ली जा रही है. फिलहाल मौके पर स्थिति पूरी तरह शांत है.

डीएसपी सहित पुलिस के अधिकारी व जवान तैनात हैं. दो से तीन युवकों को डिटेन किया गया है तथा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. कार में हुई तोड़फोड़ की जांच की जा रही है. दो तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.