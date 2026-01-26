हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान के हिल स्टेशन में कंपकंपी, तीन डिग्री सुधार के बाद बी शून्य से नीचे तापमान

राजस्थान के हिल स्टेशन में कंपकंपी, तीन डिग्री सुधार के बाद बी शून्य से नीचे तापमान

Mount Abu Weather Minus 2°C: माउंट आबू में न्यूनतम तापमान माइनस 2 डिग्री दर्ज हुआ. रविवार की तुलना में 3 डिग्री सुधार के बावजूद ठंड का असर कायम. गुरु शिखर और आसपास के इलाकों में ओस जमकर बर्फ बनी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: जतिन राय | Updated at : 26 Jan 2026 11:43 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है. सोमवार को मौसम ने भले ही न्यूनतम तापमान के लिहाज से हल्की राहत दी, लेकिन ठंड का असर अब भी पूरी तरह कायम है. सोमवार को माउंट आबू का न्यूनतम तापमान माइनस 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो रविवार की तुलना में 3 डिग्री अधिक रहा. इसके बावजूद तापमान जमाव बिंदु से नीचे बने रहने के कारण शीतलहर का असर साफ तौर पर महसूस किया गया. 

रविवार को माउंट आबू का न्यूनतम तापमान माइनस 5 डिग्री तक गिर गया था, जिससे जनजीवन पूरी तरह ठप सा हो गया था. सोमवार को इसमें 3 डिग्री की बढ़ोतरी जरूर दर्ज की गई, लेकिन तापमान अब भी शून्य से नीचे बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कमजोर पड़ने और आसमान साफ रहने के कारण तापमान में हल्का सुधार आया है. हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अभी पूरी तरह राहत मिलने में समय लगेगा.

 दिन में भी कंपकंपी, अधिकतम तापमान गिरा

रात के साथ-साथ दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई. शनिवार को जहां अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा था, वहीं रविवार को यह घटकर 18 डिग्री पर आ गया. ठंडी हवाओं के चलते दिन में भी लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा. सुबह और रात के समय सर्दी का असर सबसे ज्यादा देखने को मिला. सड़कों पर निकलने वाले लोग ऊनी कपड़ों, मफलर, टोपी और दस्तानों में लिपटे नजर आए. दिन में भी धूप के बावजूद ठंडी हवाओं ने लोगों को घरों के भीतर रहने पर मजबूर कर दिया.

सोमवार सुबह गुरु शिखर, अचलगढ़, देलवाड़ा, कुम्हारवाड़ा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में ओस जमकर बर्फ में तब्दील होती दिखाई दी. वाहनों की छतों, खेतों और खुले मैदानों में जमी बर्फ ने पूरे इलाके को शीतलहर की चपेट में बनाए रखा. पेड़-पौधों और घास पर सफेद परत नजर आई, जिसे देखकर स्थानीय लोग और पर्यटक हैरान भी हुए और आनंदित भी. कई लोगों ने सुबह-सुबह इन नजारों की तस्वीरें खींचीं और सोशल मीडिया पर शेयर कीं. राजस्थान के रेगिस्तानी राज्य में बर्फ जमने का यह नजारा काफी दुर्लभ है.

 अलाव बना सहारा, ठंड से बचाव की जुगत

ठंड से बचने के लिए स्थानीय लोग और पर्यटक अलाव का सहारा लेते नजर आए. बाजारों, होटल परिसरों और प्रमुख चौराहों पर अलाव जलाए गए. सुबह-सुबह चाय की दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी रही, जहां गर्म चाय और कॉफी से लोग खुद को राहत देने की कोशिश करते दिखे. ग्रामीण इलाकों में भी लोग लकड़ियां जलाकर ठंड से बचाव करते नजर आए. होटलों और घरों में हीटर और ब्लोअर की मांग बढ़ गई. कई दुकानदारों ने बताया कि गर्म कपड़ों और हीटर की बिक्री में काफी इजाफा हुआ है.

 पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी

पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के अनुसार कड़ाके की ठंड के चलते माउंट आबू में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. बर्फीली सुबह, ठंडा मौसम और पहाड़ी माहौल सैलानियों को खासा आकर्षित कर रहा है. होटलों में ऑक्यूपेंसी बढ़ी है और पर्यटन कारोबार को फायदा मिल रहा है. कई पर्यटक सुबह-सुबह बर्फ जमी जगहों पर फोटो और वीडियो बनाते नजर आए. राजस्थान और गुजरात से आए सैलानियों ने बताया कि माउंट आबू की ठंड का अनुभव बेहद खास है.

 मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे और सुधार की संभावना जताई है. विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर पड़ने से रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि तब तक लोगों को ठंड से बचाव के लिए पूरी सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है. खासकर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को अतिरिक्त सावधानी रखने की जरूरत बताई गई है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले सप्ताह तक तापमान में क्रमिक सुधार की उम्मीद है.

 सावधानी जरूरी

डॉक्टरों और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ठंड में गर्म कपड़े पहनें, सुबह-शाम बेवजह बाहर निकलने से बचें और गर्म तरल पदार्थों का सेवन करें. खुले में रहने वाले जरूरतमंदों के लिए प्रशासन की ओर से रैन बसेरे और कंबलों की व्यवस्था भी की जा रही है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया कि इतनी ठंड में हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ जाता है. उन्होंने सलाह दी है कि लोग परतदार गर्म कपड़े पहनें और शरीर को हाइड्रेटेड रखें. बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है.

 स्थानीय जनजीवन प्रभावित

कड़ाके की ठंड के कारण स्थानीय जनजीवन भी प्रभावित हुआ है. सुबह के समय बाजारों में कम चहल-पहल देखी गई. दुकानदार देर से दुकानें खोल रहे हैं और लोग दिन में धूप निकलने के बाद ही घर से बाहर निकल रहे हैं. स्कूलों में भी छात्रों की उपस्थिति कम रही. कई अभिभावकों ने अपने बच्चों को ठंड को देखते हुए स्कूल नहीं भेजा. कुछ स्कूलों ने समय में बदलाव भी किया है ताकि बच्चों को सुबह की कड़ाके की ठंड से बचाया जा सके.

माउंट आबू में सर्दी का सितम फिलहाल जारी है. भले ही तापमान में हल्का सुधार हुआ हो, लेकिन बर्फ जमी सुबहें और ठंडी हवाएं अब भी लोगों को ठिठुरा रही हैं. मौसम विभाग की राहत की संभावना के बावजूद अभी कुछ और दिनों तक ठंड का असर बना रहने की उम्मीद है.

पर्यटकों के लिए यह मौसम आकर्षक है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण. प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सतर्क हैं और लोगों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं. आने वाले दिनों में मौसम में सुधार की उम्मीद के साथ लोग अभी ठंड से जूझ रहे हैं.

Published at : 26 Jan 2026 11:43 AM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
