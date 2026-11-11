माउंट आबू में उमड़ा सैलानियों का सैलाब, पर्यटन सीजन ने पकड़ी रफ्तार, होटल किराए में इजाफा

राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में दीपावली के बाद पर्यटन सीजन ने रफ्तार पकड़ ली है. गुजरात सहित देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं. शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों, होटलों और बाजारों में पर्यटकों की चहल-पहल बढ़ गई है. तलहटी से माउंट आबू तक सड़क मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जो पर्यटन सीजन में बढ़ती पर्यटकों की आमद को दर्शाती हैं.

इस बार पर्यटकों को आकर्षित करने और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं. नगर पालिका अध्यक्ष सुनील आचार्य की पहल पर वर्षों से बंद पड़े नक्की लेक के फव्वारों को दोबारा शुरू करवाया गया है. वहीं, नगर पालिका क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर रंग-बिरंगी आकर्षक लाइटें लगाई गई हैं, जिससे शहर की खूबसूरती में और निखार आया है.

पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए 5 स्थल निर्धारित

माउंट आबू में पर्यटन सीजन के दौरान सबसे बड़ी चुनौती वाहनों की पार्किंग रहती है. सड़कों पर बेतरतीब वाहन खड़े होने से कई बार यातायात प्रभावित होता है. इसे ध्यान में रखते हुए नगर पालिका ने करीब पांच अलग-अलग स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था निर्धारित की है. इसका उद्देश्य पर्यटकों को व्यवस्थित पार्किंग उपलब्ध कराने के साथ ही मुख्य सड़कों पर यातायात सुचारू बनाए रखना है.

नगर पालिका अध्यक्ष सुनील आचार्य ने बताया कि पर्यटकों की सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए लगातार नवाचार किए जा रहे हैं. पार्किंग की समस्या का समाधान करने के लिए पहले से ही अलग-अलग पॉइंट निर्धारित किए गए हैं, ताकि पर्यटक अपने वाहन सुरक्षित और निर्धारित स्थानों पर खड़े कर सकें. उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में भी पर्यटकों की सुविधाओं को लेकर नगर पालिका पूरी गंभीरता से काम करेगी.

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद

पर्यटन सीजन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सतर्क है. शहर के प्रमुख चौराहों, पर्यटन स्थलों और संवेदनशील जगहों पर पुलिस जवान तैनात किए गए हैं. थाना अधिकारी दलपत सिंह राठौड़ लगातार सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ताकि पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े.

नक्की लेक से गुरु शिखर तक पर्यटकों की भीड़

माउंट आबू के नक्की लेक, देलवाड़ा जैन मंदिर, गुरु शिखर, अचलगढ़ किला और सनसेट पॉइंट सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही लगातार बनी हुई है. होटलों में भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है. पर्यटक जहां विभिन्न व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं, वहीं कई होटलों में संगीत और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं.

गुजरात सहित विभिन्न राज्यों से पहुंचे पर्यटक माउंट आबू में छुट्टियों और नए साल के जश्न का आनंद ले रहे हैं. कुल मिलाकर दीपावली के बाद माउंट आबू में पर्यटन कारोबार ने गति पकड़ ली है. अब आगामी दिनों में पर्यटकों की संख्या और बढ़ने की संभावना के बीच नगर पालिका एवं पुलिस प्रशासन के सामने सुविधाओं और व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने की चुनौती रहेगी.

माउंट आबू में होटल के किराए में इजाफा

माउंट आबू में दीपावली के बाद पर्यटन सीजन के साथ पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. हालांकि, इस बीच पर्यटकों के सामने एक बड़ी चुनौती होटल के कमरों के बढ़ते किराये को लेकर भी सामने आ रही है. आरोप है कि सामान्य दिनों में जिन होटल कमरों का किराया अपेक्षाकृत कम रहता है, पर्यटन सीजन शुरू होते ही उनकी दरों में अचानक कई गुना तक बढ़ोतरी कर दी जाती है.

इसका सीधा असर बाहर से आने वाले पर्यटकों की जेब पर पड़ता है. परिवार के साथ घूमने आने वाले कई पर्यटकों का निर्धारित बजट होटल के किरायों में ही बिगड़ जाता है. ऐसे में पर्यटकों को ठहरने के लिए अधिक राशि खर्च करनी पड़ती है, जिससे उनकी यात्रा का पूरा आर्थिक गणित प्रभावित होता है.

होटल एसोसिएशन और जिला प्रशासन से पहल की अपेक्षा

पर्यटन सीजन में होटल व्यवसायियों के लिए कारोबार बढ़ने का अवसर जरूर होता है, लेकिन किरायों में अचानक और अधिक बढ़ोत्तरी पर्यटकों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है. ऐसे में होटल एसोसिएशन और जिला प्रशासन को इस विषय पर आपसी समन्वय के साथ व्यावहारिक समाधान तलाशने की जरूरत है.

पर्यटन से जुड़े जानकारों का मानना है कि होटल कमरों की दरों में पारदर्शिता और पर्यटकों को पहले से स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था होनी चाहिए. साथ ही होटल बुकिंग के दौरान निर्धारित किराये, अतिरिक्त शुल्क और अन्य शर्तों की जानकारी भी स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए.

महंगे किरायों से प्रभावित हो सकती है माउंट आबू की पर्यटन छवि!

माउंट आबू की पहचान राजस्थान के प्रमुख पर्वतीय पर्यटन स्थल के रूप में है. यहां गुजरात सहित देश के विभिन्न राज्यों से पर्यटक परिवार के साथ छुट्टियां बिताने पहुंचते हैं. ऐसे में यदि होटल के किराये पर्यटकों के बजट से बाहर होते हैं तो वे माउंट आबू में रुकने के बजाय कम खर्च वाले दूसरे पर्यटन स्थलों का विकल्प चुन सकते हैं. इसका असर होटल कारोबार के साथ स्थानीय बाजार, रेस्टोरेंट, टैक्सी और अन्य पर्यटन आधारित व्यवसायों पर भी पड़ सकता है.

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