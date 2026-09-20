मेयर चुनाव: कांग्रेस से राजेंद्र सोलंकी ने भरा पर्चा, बोले- 25 सितंबर को तस्वीर साफ

जोधपुर नगर निगम महापौर चुनाव को लेकर सियासी तस्वीर अब और स्पष्ट होती जा रही है. कांग्रेस ने महापौर पद के लिए राजेंद्र सोलंकी के नाम पर अंतिम मुहर लगा दी है. राजेंद्र सोलंकी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया.

नामांकन से पहले मीडिया से बातचीत में राजेंद्र सोलंकी ने कहा कि पार्टी के सभी साथियों ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है और इसके लिए उन्होंने सभी का आभार जताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी साथियों की भावना है कि मिलकर नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बनाया जाए और इसी दिशा में काम किया जाएगा.

निर्दलीय नेताओं को कांग्रेस की मुख्यधारा में वापस आने की अपील

सोलंकी ने टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल करने वाले कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी पार्टी की मुख्यधारा में वापस आने की अपील की. उन्होंने कहा कि वे सभी कांग्रेस के साथ आएं और पार्टी को मजबूत करने में सहयोग करें. बीजेपी की ओर से महापौर चुनाव में बहुमत होने के दावे पर सोलंकी ने कहा कि बीजेपी के दावे सही नहीं हैं. उन्होंने कहा कि जो साथी कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वे वापस कांग्रेस की मुख्यधारा में आएंगे.

टिकट वितरण से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पार्षदों के सवाल पर सोलंकी ने कहा कि पार्टी सभी कार्यकर्ताओं के साथ न्याय करने का प्रयास करती है, लेकिन टिकट एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता है. उन्होंने कहा कि जनता ने जिन लोगों को चुनाव जिताया है, उनकी पहचान कांग्रेस से रही है और उन्हें उम्मीद है कि वे कांग्रेस की विचारधारा के साथ वापस जुड़ेंगे.

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25 सितंबर को तस्वीर पूरी तरह हो जाएगी साफ

कांग्रेस के पक्ष में कैसे समर्थन जुटाएंगे इस पर उन्होंने कहा कि मेरे पक्ष में समर्थन मिलेगा, हमारी मिसाइल चल रही है. बीजेपी वाले को पता ही नहीं चलेगा. सोलंकी ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व के निर्देशों के अनुसार आगे काम करेगी. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के कई नाराज साथी उनके साथ खड़े हैं और जल्द ही पार्टी की मुख्यधारा में वापस आ सकते हैं. महापौर चुनाव को लेकर सियासी दावों के बीच राजेंद्र सोलंकी ने कहा कि 25 सितंबर को तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी.

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