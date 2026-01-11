हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टोंक: बंद होने की कगार पर विश्व प्रसिद्ध अरबी-फारसी रिसर्च सेंटर, 30 साल से नहीं हुई कर्मचारी की भर्ती

Tonk News: यहां उर्दू, फारसी, अरबी और हिन्दी सहित विभिन्न भाषाओं में लगभग 50 हजार पुस्तकें, 10 हजार दुर्लभ पांडुलिपियां, 65 हजार ऐतिहासिक दस्तावेज और टोंक रियासत के अमूल्य रिकॉर्ड सुरक्षित हैं.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 11 Jan 2026 10:13 PM (IST)
राजस्थान के टोंक जिले में स्थित मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी-फारसी शोध संस्थान, जो अपनी ऐतिहासिक विरासत और दुर्लभ हस्तलिपियों के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है. इन दिनों अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है. 

वर्ष 1978 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरो सिंह शेखावत द्वारा स्थापित यह संस्थान आज कर्मचारियों की भारी कमी के कारण लगभग ठप स्थिति में पहुंच गया है. संस्थान में पिछले करीब 30 सालों से महत्वपूर्ण पदों पर कोई नियमित भर्ती नहीं हुई. वर्तमान में कुल 36 पद रिक्त पड़े हैं, जबकि कार्यभार संभालने के लिए मात्र 8-9 कर्मचारी ही शेष बचे हैं.

बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं गतिविधियां

हालात ऐसे हैं कि शोध, संरक्षण और अकादमिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं. राजस्थान सरकार के कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के अधीन संचालित यह संस्थान कभी दुनिया भर के शोधार्थियों और विद्वानों के लिए एक प्रमुख अध्ययन केंद्र हुआ करता था. 

4 दिसंबर 1978 को निदेशालय के रूप में स्थापित यह संस्थान 50 से अधिक देशों के विद्वानों की मेजबानी कर चुका है. मौलाना आजाद अरबी-फारसी शोध संस्थान एक विश्वस्तरीय ओरिएंटल स्टडी सेंटर माना जाता है.

50 हजार से ज्यादा पुस्तक मौजूद

यहां उर्दू, फारसी, अरबी और हिन्दी सहित विभिन्न भाषाओं में लगभग 50 हजार पुस्तकें, 10 हजार दुर्लभ पांडुलिपियां, 65 हजार ऐतिहासिक दस्तावेज और टोंक रियासत के अमूल्य रिकॉर्ड सुरक्षित हैं. इसके अलावा विश्व के सबसे बड़े आकार के कुरआन मजीद, मध्यकालीन सिक्के और अन्य शोध सामग्री भी यहां मौजूद है.

संस्थान की विशेषता यह है कि यहां रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद, कुरआन, हदीस, फिकह, सीरत और तारीख जैसे ग्रंथों के हस्तलिखित संस्करण संरक्षित हैं, जो दुनिया की किसी अन्य लाइब्रेरी में दुर्लभ माने जाते हैं. यही वजह है कि यह केंद्र लंबे समय तक मध्य एशिया और अन्य देशों के विद्वानों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है.

2023 में मिला वैश्विक महत्ता का प्रमाण

संस्थान की वैश्विक महत्ता का प्रमाण वर्ष 2023 में देखने को मिला, जब भारत सरकार के कला, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्रालय की पहल पर रामपुर रजा लाइब्रेरी और खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना के साथ इसका MoU हुआ. इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की उपस्थिति ने संस्थान की अंतरराष्ट्रीय पहचान को और मजबूती दी.

अब सवाल यह है कि इतने बड़े ऐतिहासिक और अकादमिक धरोहर वाले संस्थान को बचाने के लिए राजस्थान सरकार कब ठोस कदम उठाएगी. अगर जल्द भर्ती प्रक्रिया और प्रशासनिक सुधार नहीं हुए, तो यह अनमोल विरासत केवल कागजों तक सिमट कर रह जाने का खतरा है.

Published at : 11 Jan 2026 10:13 PM (IST)
Tonk News RAJASTHAN NEWS
