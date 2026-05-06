राजस्थान के जालौर में भीषण सड़क हादसा, बस और बोलेरो की टक्कर में 13 लोग घायल

राजस्थान के जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसा सामने आया. यहां बस और बोलेरो की आमने-सामने टक्कर हो गई. यह दुर्घटना राजस्थान-गुजरात बॉर्डर स्थित पीर की जाल सरहद पर हुई. बस और बोलेरो की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए और घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. प्रारंभिक जांच में तोज रफ्तार को हादसे का कारण बताया जा रहा है.

जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र में राजस्थान-गुजरात बॉर्डर पर बस और बोलेरो की आमने-सामने की टक्कर मेंमें 13 लोग घायल हो गए. हादसे में बोलेरो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. सभी घायलों को सांचौर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उपचार जारी है.

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हादसे में 13 लोग घायल

प्राप्त जानकारी के अनुसार, हादसे में करीब 13 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. दुर्घटना के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को बाहर निकालने में मदद की. इस हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर बहाल करवाया. बोलेरो और बस दोनों ही वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा है. पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. सूचना मिलते ही सांचौर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए बचाव कार्य तेज किया. स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी घायलों को तुरंत सांचौर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

उक्त दुर्घटना की सूचना पर थानाधिकारी पुलिस थाना सांचौर तुरंत मौके पर पहुंचे। दुर्घटना में सभी घायलों को एंबुलेंस की सहायता से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। घटनास्थल की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी करवाई गई तथा यातायात सुचारू करवाया गया। — Jalore Police (@JalorePolice) May 6, 2026

गंभीर रूप से घायल लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किए जाने की भी संभावना जताई जा रही है. पुलिस इस मामले पर अपने एक्स पर जानकारी दी है. पुलिस ने बताया, 'उक्त दुर्घटना की सूचना पर थानाधिकारी पुलिस थाना सांचौर तुरंत मौके पर पहुंचे. दुर्घटना में सभी घायलों को एंबुलेंस की सहायता से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. घटनास्थल की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी करवाई गई तथा यातायात सुचारू करवाया गया'.

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