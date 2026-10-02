'क्रीमीलेयर में होकर भी आरक्षण का लाभ', मदन राठौड़ का डोटासरा पर बड़ा आरोप

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ आज भीलवाड़ा पहुंचे. इस दौरान उनका बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत-सत्कार किया. उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की. इस बैठक में आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भीलवाड़ा में पदाधिकारियों के साथ बैठक में दावा किया कि पंचायत राज चुनाव में भी बीजेपी की अधिक सीटें जीतेगी.

इस बैठक में बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, विधायक गोपाल खण्डेलवाल सहित कईं पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं.

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कांग्रेस करती है 'दोमुंही बातें'

प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस दोमुंही बातें करती है. एक तरफ वोटों का अंतर कम होने पर पीठ थपथपाती है और दूसरी तरफ सरकारी शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती है. दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकतीं. हम जनादेश का सम्मान करते हैं, जबकि कांग्रेस ने पहले जनादेश का अपमान किया था.

कांग्रेस की गुटबाजी पर तंज

राठौड़ ने कांग्रेस में चल रहे आंतरिक मतभेदों पर भी तंज कसा. राठौड़ ने कहा, "कांग्रेस में आपसी खींचतान भी किसी से छिपी नहीं है. गहलोत, पायलट, डोटासरा और जूली के बयानों से साफ है कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है. सचिन पायलट को कभी नकारा-निकम्मा कहा गया और आज फिर पुरानी बातों का जिक्र किया जा रहा है. कांग्रेस धरातल पर काम करने के बजाय बयानों और आपसी खींचतान में उलझी हुई है."

गोविंद सिंह डोटासरा पर लगाए गंभीर आरोप

राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि डोटासरा के रिश्तेदारों का RAS में चयन हो जाता है, वो विधायक भी बन जातें हैं लेकिन इसके बावजूद वो ओबीसी आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं. राठौड़ का कहना है कि जब उनके रिश्तेदार एक अच्छे पद पर है तो क्रीमी लेयर होने के नाते उनके घरवालों को जातीय आरक्षण नहीं लेना चाहिए. डोटासरा अपनी सरकार में जनता को लाभ नहीं दिलाया सिर्फ परिजनों को लाभ दिलाया जिसकी जांच प्रक्रियाधीन है.

राठौड़ ने कहा, "मैं स्वयं विधायक और सांसद रहा हूं और ओबीसी हूं. मेरे बच्चों ने सामान्य वर्ग से परीक्षा दी. डोटासरा ने अपने परिजनों को अन्य पिछड़ा वर्ग का लाभ दिलाया, यह मामला प्रक्रियाधीन है और सच्चाई सामने आएगी."

राजनीतिक नियुक्तियां चुनावों के बाद

बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जनता ने निकाय चुनाव में बीजेपी को आशीर्वाद दिया था. इस कारण प्रदेश के 309 निकायों में से 212 स्थानीय निकायों में बीजेपी को जीत मिली, जबकी कांग्रेस सौ का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई. 10 में से नौ निगम में बीजेपी का बोर्ड बना. वहीं, प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मदन राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां आगामी पंचायती राज चुनाव के बाद होंगी ताकि कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पंचायत स्तर पर समायोजित (एडजस्ट) किया जा सके.

राठौड़ ने कहा- शहरी निकाय चुनाव में हुई गलती

राठौड़ ने आगे कहा,"पंचायत राज में हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को समायोजित किया जाएगा. इसके बाद ही शहरी क्षेत्रों में राजनीतिक नियुक्तियां की जाएंगी. राठौड़ ने माना कि शहरी निकाय चुनावों के दौरान पार्टी से कुछ गलतियां टिकट बंटवारे में हुई थीं, लेकिन जनता ने उसमें सुधार कर हमें बहुमत दिया. हालांकि, कुछ मत प्रतिशत शहरों में कम रहा." आगामी पंचायत राज चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मीडिया से बातचीत के दौरान जनता से पंचायत राज चुनाव में अधिक से अधिक बीजेपी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील की.