Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'क्रीमीलेयर में होकर भी आरक्षण का लाभ', मदन राठौड़ का डोटासरा पर बड़ा आरोप

'क्रीमीलेयर में होकर भी आरक्षण का लाभ', मदन राठौड़ का डोटासरा पर बड़ा आरोप

मदन राठौड़ ने भीलवाड़ा में बैठक के बाद कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और डोटासरा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि डोटासरा के रिश्तेदारों बड़े पद पर हैं लेकिन ओबीसी आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं.

Written By : सुरेंद्र सागर, भीलवाड़ा |  Updated at : 02 Oct 2026 09:08 AM (IST)
Preferred Sources

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ आज भीलवाड़ा पहुंचे. इस दौरान उनका बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत-सत्कार किया. उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की. इस बैठक में आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भीलवाड़ा में पदाधिकारियों के साथ बैठक में दावा किया कि पंचायत राज चुनाव में भी बीजेपी की अधिक सीटें जीतेगी. 

इस बैठक में बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, विधायक गोपाल खण्डेलवाल सहित कईं पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

राजस्थान
जयपुर में युवक की संदिग्ध मौत से बवाल, वकीलों ने थाने में दिया धरना
जयपुर में युवक की संदिग्ध मौत से बवाल, वकीलों ने थाने में दिया धरना
राजस्थान
जोधपुर: वर्क फ्रॉम होम का झांसा, 30 युवतियों के अश्लील वीडियो, 2 गिरफ्तार
जोधपुर: वर्क फ्रॉम होम का झांसा, 30 युवतियों के अश्लील वीडियो, 2 गिरफ्तार
राजस्थान
जयपुर: घड़ियों के शोरूम में 3 करोड़ की चोरी, शटर तोड़कर घुसे बदमाश
जयपुर: घड़ियों के शोरूम में 3 करोड़ की चोरी, शटर तोड़कर घुसे बदमाश
राजस्थान
सिरोही के पिंडवाड़ा में जहरीले पानी का दावा, उठी जांच की मांग
सिरोही के पिंडवाड़ा में जहरीले पानी का दावा, उठी जांच की मांग

जयपुर: आमेर की मावठा झील में युवक ने लगाई छलांग, डूबने से हुई मौत

कांग्रेस करती है 'दोमुंही बातें' 

प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस दोमुंही बातें करती है. एक तरफ वोटों का अंतर कम होने पर पीठ थपथपाती है और दूसरी तरफ सरकारी शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती है. दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकतीं. हम जनादेश का सम्मान करते हैं, जबकि कांग्रेस ने पहले जनादेश का अपमान किया था. 

कांग्रेस की गुटबाजी पर तंज

राठौड़ ने कांग्रेस में चल रहे आंतरिक मतभेदों पर भी तंज कसा. राठौड़ ने कहा, "कांग्रेस में आपसी खींचतान भी किसी से छिपी नहीं है. गहलोत, पायलट, डोटासरा और जूली के बयानों से साफ है कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है. सचिन पायलट को कभी नकारा-निकम्मा कहा गया और आज फिर पुरानी बातों का जिक्र किया जा रहा है. कांग्रेस धरातल पर काम करने के बजाय बयानों और आपसी खींचतान में उलझी हुई है."

गोविंद सिंह डोटासरा पर लगाए गंभीर आरोप

राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि डोटासरा के रिश्तेदारों का RAS में चयन हो जाता है, वो विधायक भी बन जातें हैं लेकिन इसके बावजूद वो ओबीसी आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं. राठौड़ का कहना है कि जब उनके रिश्तेदार एक अच्छे पद पर है तो क्रीमी लेयर होने के नाते उनके घरवालों को जातीय आरक्षण नहीं लेना चाहिए.  डोटासरा अपनी सरकार में जनता को लाभ नहीं दिलाया सिर्फ परिजनों को लाभ दिलाया जिसकी जांच प्रक्रियाधीन है. 

राठौड़ ने कहा, "मैं स्वयं विधायक और सांसद रहा हूं और ओबीसी हूं. मेरे बच्चों ने सामान्य वर्ग से परीक्षा दी. डोटासरा ने अपने परिजनों को अन्य पिछड़ा वर्ग का लाभ दिलाया, यह मामला प्रक्रियाधीन है और सच्चाई सामने आएगी."

राजनीतिक नियुक्तियां चुनावों के बाद

बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जनता ने निकाय चुनाव में बीजेपी को आशीर्वाद दिया था. इस कारण प्रदेश के 309 निकायों में से 212 स्थानीय निकायों में बीजेपी को जीत मिली, जबकी कांग्रेस सौ का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई. 10 में से नौ निगम में बीजेपी का बोर्ड बना. वहीं, प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मदन राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां आगामी पंचायती राज चुनाव के बाद होंगी ताकि कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पंचायत स्तर पर समायोजित (एडजस्ट) किया जा सके.

राठौड़ ने कहा- शहरी निकाय चुनाव में हुई गलती

राठौड़ ने आगे कहा,"पंचायत राज में हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को समायोजित किया जाएगा. इसके बाद ही शहरी क्षेत्रों में राजनीतिक नियुक्तियां की जाएंगी. राठौड़ ने माना कि शहरी निकाय चुनावों के दौरान पार्टी से कुछ गलतियां टिकट बंटवारे में हुई थीं, लेकिन जनता ने उसमें सुधार कर हमें बहुमत दिया. हालांकि, कुछ मत प्रतिशत शहरों में कम रहा." आगामी पंचायत राज चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मीडिया से बातचीत के दौरान जनता से पंचायत राज चुनाव में अधिक से अधिक बीजेपी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील की. 

बयाना: सूखे कुएं में छिपा था 5 करोड़ की दवाइयों का जखीरा, 274 कार्टन बरामद

 

और पढ़ें

About the author सुरेंद्र सागर, भीलवाड़ा

सुरेंद्र कुमार राजस्थान के भीलवाड़ा की खबरों पर नजर रखते हैं. उन्हें अपराध, राजनीतिक और सामाजिक खबरों में रुचि है.
Read More
Published at : 02 Oct 2026 09:08 AM (IST)
Tags :
Madan Rathore RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जयपुर में युवक की संदिग्ध मौत से बवाल, वकीलों ने थाने में दिया धरना
जयपुर में युवक की संदिग्ध मौत से बवाल, वकीलों ने थाने में दिया धरना
राजस्थान
जोधपुर: वर्क फ्रॉम होम का झांसा, 30 युवतियों के अश्लील वीडियो, 2 गिरफ्तार
जोधपुर: वर्क फ्रॉम होम का झांसा, 30 युवतियों के अश्लील वीडियो, 2 गिरफ्तार
राजस्थान
जयपुर: घड़ियों के शोरूम में 3 करोड़ की चोरी, शटर तोड़कर घुसे बदमाश
जयपुर: घड़ियों के शोरूम में 3 करोड़ की चोरी, शटर तोड़कर घुसे बदमाश
राजस्थान
सिरोही के पिंडवाड़ा में जहरीले पानी का दावा, उठी जांच की मांग
सिरोही के पिंडवाड़ा में जहरीले पानी का दावा, उठी जांच की मांग
Advertisement

वीडियोज

कॉकपिट में 'कसाई' पायलट...प्लेन क्रैश का 'टेरर प्लान' !
बिहार में बाढ़ का तांडव! बेघर हुए लाखों लोग...
SIR में 'गड़बड़' सॉफ्टवेयर का 'डेवलपर' कौन?
कैप्टन स्मिथ की पूरी कहानी!
फॉर्म 6 को लेकर विवाद क्यों? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NCPI ने ज्ञानेश कुमार के लिए मांगा भारत रत्न तो भड़के सांसद यूसुफ पठान, 'मुर्शिदाबाद में लोग...'
NCPI ने ज्ञानेश कुमार के लिए मांगा भारत रत्न तो भड़के सांसद यूसुफ पठान, 'मुर्शिदाबाद में लोग...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ अरेस्ट वारंट, संपत्ति जब्त करने का आदेश
नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ अरेस्ट वारंट, संपत्ति जब्त करने का आदेश
विश्व
'निष्पक्ष रहने के लिए...', पुतिन ने की PM मोदी की तारीफ, क्या-क्या कहा?
'निष्पक्ष रहने के लिए...', पुतिन ने की PM मोदी की तारीफ, क्या-क्या कहा?
बॉलीवुड
Thursday Box Office: 'द वन' ने जड़ी हाफ सेंचुरी, 'द पैराडाइज' की घटी कमाई, जानें-'हनुमान अंश'-'मिर्जापुर' का कलेक्शन
थर्सडे को 'द वन' ने जड़ी हाफ सेंचुरी, 'द पैराडाइज' की घटी कमाई, जानें- कलेक्शन
स्पोर्ट्स
75 साल में पहली बार, भारत ने फाइनल में चैंपियन टीम को रौंदकर जीता गोल्ड
75 साल में पहली बार, भारत ने फाइनल में चैंपियन टीम को रौंदकर जीता गोल्ड
इंडिया
वोटर लिस्ट से कटे नाम क्या दोबारा जुड़ेंगे? EC का SIR हो चुके 20 राज्यों के लिए बड़ा कदम
वोटर लिस्ट से कटे नाम क्या दोबारा जुड़ेंगे? EC का SIR हो चुके 20 राज्यों के लिए बड़ा कदम
एग्रीकल्चर
6 लाख तक लोन, सिर्फ 6 फीसदी ब्याज! किसानों के लिए CM योगी की खास योजना
6 लाख तक लोन, सिर्फ 6 फीसदी ब्याज! किसानों के लिए CM योगी की खास योजना
कार
क्यों पेट्रोल कार से महंगी हैं डीजल कारें, किस चीज का एक्स्ट्रा पैसा लेती है कंपनी?
क्यों पेट्रोल कार से महंगी हैं डीजल कारें, किस चीज का एक्स्ट्रा पैसा लेती है कंपनी?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget