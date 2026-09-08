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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानकांग्रेस नेता पर भड़के मदन दिलावर, 'मुझे चरित्र का पाठ न पढ़ाएं'

कांग्रेस नेता पर भड़के मदन दिलावर, 'मुझे चरित्र का पाठ न पढ़ाएं'

राजस्थान निकाय चुनाव में कांग्रेस नेता प्रह्लाद गुंजल ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर तीखा हमला बोला. इसके पलटवार में दिलावर ने कहा कि रोज दल बदलने वाले मुझे चरित्र का पाठ पढ़ा रहे.

Written By : आसिफ खान, कोटा |  Updated at : 08 Sep 2026 06:06 PM (IST)
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राजस्थान में कोटा निकाय चुनाव के बीच इलाके की सियासत में जुबानी जंग और तेज हो गई है. शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल के बयान पर पलटवार करते हुए उनके सियासी सफर और कथित बयानों को लेकर तीखा हमला बोला. 

देवनारायण योजना में वार्ड नंबर 3 से बीजेपी प्रत्याशी सौसर बाई के समर्थन में जनसंपर्क के दौरान दिलावर ने कहा, "बिकाऊ बैल की तरह रोज दल बदलने वाले मुझे चरित्र का पाठ पढ़ा रहे हैं." दिलावर ने तंज कसते हुए कहा, "आप जैसा चरित्र जीने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगा. मदन दिलावर की होड़ सात जन्म तो क्या, सौ जन्म में भी आप नहीं कर सकते." 

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प्रह्लाद गुंजल के बयान पर किया पलटवार

मदन दिलावर ने गुंजल के उस बयान का जिक्र किया, जिसमें उनके चरित्र को लेकर टिप्पणी की गई थी. उन्होंने कहा, "गुंजल पहले अपने चरित्र का आईना देखें और बताएं कि वह किस चरित्र की बात कर रहे हैं. दिलावर ने कहा, "मेरा जीवन निष्कलंक है. कोई मेरे चरित्र पर एक भी दाग साबित कर दे तो मैं अपनी सारी संपत्ति उसके नाम करने को तैयार हूं."

दिलावर ने आरोप लगाया, "क्या वह उस वक्त के चरित्र की बात कर रहे हैं, जब राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए कथित तौर पर भरी सभा में अपशब्द कहे गए थे? या फिर उस घटना की, जिसमें उन्होंने एक दलित अधिकारी को कथित तौर पर रात में धमकाया और गाली-गलौज की थी."

मंत्री ने आगे आरोप लगाते हुए कहा, "सरकारी बैठक में एक दलित महिला विधायक के लिए कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले अब उन्हें चरित्र का पाठ पढ़ा रहे हैं." हालांकि इन आरोपों पर गुंजल का पक्ष सामने नहीं आया है. 

मदन दिलावर ने साधा निशाना

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गुंजल पर निशाना साधते हुए कहा, "जनता सब जानती है और सियासी तौर पर बार-बार दल बदलने वालों से चरित्र का प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं है." उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "जो व्यक्ति जिस थाली में खाता है, उसी में छेद कर देता है और सत्ता के लिए विचारधारा को ताक पर रख देता है, वह उन्हें चरित्र का पाठ न पढ़ाए."

इस दौरान जिला परिषद सदस्य एवं बीजेपी नेता डॉ. बद्री गोचर, गणेश नगर मंडल महामंत्री राजेंद्र हूण, सुरेंद्र हूण, धर्मेंद्र प्रजापति, रामस्वरूप मेहरा, हरक चंद मीणा, नरोत्तम गॉड, शकुंतला सालवी सहित बीजेपी के कई नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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About the author आसिफ खान, कोटा

15 साल के पत्रकारिता अनुभव के साथ आसिफ खान ABP News के साथ जुड़े हैं. आसिफ की नजर राजस्थान के कोटा संभाग की हर बड़ी खबर पर रहती है. क्राइम खबरों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है और कई बड़े मामलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने की है.
तेज,सटीक और भरोसेमंद पत्रकारिता की कोशिश रही है.
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Published at : 08 Sep 2026 06:05 PM (IST)
Tags :
Kota News CONGRESS RAJASTHAN NEWS MADAN DILAWAR﻿
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