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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJodhpur News: पहले रचाई शादी, फिर समेटे जेवर और कैश, जोधपुर में 'लुटेरी दुल्हन' गिरोह पर्दाफाश

Jodhpur News: पहले रचाई शादी, फिर समेटे जेवर और कैश, जोधपुर में 'लुटेरी दुल्हन' गिरोह पर्दाफाश

Jodhpur News In Hindi: जोधपुर में शादी के नाम पर ठगी करने वाले कथित लुटेरी दुल्हन गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. दुल्हन समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 10 Jun 2026 12:30 AM (IST)
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राजस्थान के जोधपुर में शादी के नाम पर लोगों को ठगने वाले एक कथित लुटेरी दुल्हन गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. देवनगर थाना पुलिस ने इस मामले में कथित दुल्हन समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि यह गिरोह शादी करवाने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपये वसूलता था और फिर दुल्हन कुछ दिन बाद जेवर और नकदी लेकर फरार हो जाती थी.

पुलिस के मुताबिक सूरसागर इलाके के रहने वाले एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई थी. शिकायत में बताया गया कि उसके साले की शादी कराने के नाम पर कुछ लोगों ने उनसे संपर्क किया. दलालों ने गंगानगर की रहने वाली एक युवती को शादी के लिए तैयार बताकर परिवार का भरोसा जीता.

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युवती और उसके कथित परिजनों से मुलाकात भी करवाई गई ताकि किसी को शक न हो. इसके बाद शादी तय करवाई गई और पूरे मामले को वैध दिखाने के लिए सभी रस्में भी पूरी करवाई गईं. परिवार से शादी करवाने के नाम पर करीब 2.70 लाख रुपये लिए गए.

शादी के बाद खुला ठगी का खेल

शादी के बाद युवती अपने ससुराल पहुंची और कुछ समय तक सामान्य तरीके से रही. लेकिन कुछ दिन बाद वह अचानक गायब हो गई. आरोप है कि जाते समय वह घर में रखे सोने-चांदी के आभूषण और नकदी भी अपने साथ ले गई.

पीड़ित परिवार ने जब उससे और उसके साथियों से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्हें टालमटोल जवाब मिले. इतना ही नहीं, परिवार का आरोप है कि बाद में उनसे और पैसों की मांग की गई और धमकियां भी दी गईं.

जांच में सामने आया पूरा नेटवर्क

मामले की गंभीरता को देखते हुए देवनगर थाना पुलिस ने जांच शुरू की. जांच के दौरान पता चला कि यह कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि एक संगठित गिरोह शादी का झांसा देकर लोगों को निशाना बना रहा था.

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कथित दुल्हन कविता सोनी, रेखा सोनी और दो दलालों बाबूलाल और नरतप सिंह को गिरफ्तार कर लिया. सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया.

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देवनगर थानाधिकारी सोमकरण ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और विश्वासघात समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गिरोह ने राजस्थान के अन्य जिलों या दूसरे राज्यों में भी ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है या नहीं. पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में गिरोह के अन्य सदस्यों और ठगी के नेटवर्क से जुड़े अहम सुराग मिल सकते हैं.

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 10 Jun 2026 12:30 AM (IST)
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