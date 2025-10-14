हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानलॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य अमित शर्मा अमेरिका से गिरफ्तार, राजस्थान पुलिस को बड़ी कामयाबी

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य अमित शर्मा अमेरिका से गिरफ्तार, राजस्थान पुलिस को बड़ी कामयाबी

Rajasthan News: राजस्थान पुलिस ने लंबे समय तक किए गए होमवर्क के बाद सीबीआई और इंटरपोल की मदद से अमित शर्मा उर्फ जैक पंडित की अमेरिका में गिरफ्तारी कराई है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 14 Oct 2025 10:01 PM (IST)
Preferred Sources

चर्चित गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य और मास्टरमाइंड के तौर पर काम करने वाले अमित शर्मा उर्फ जैक पंडित को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है. अमित शर्मा की गिरफ्तारी राजस्थान पुलिस ने सीबीआई और इंटरपोल के माध्यम से कराई है. कानूनी प्रक्रियाओं का पालन कर अब उसे अमेरिका से भारत डिपोर्ट कराए जाने की तैयारी है. 

अमेरिका में रहकर वह राजस्थान-हरियाणा और पंजाब समेत तमाम राज्यों में होने वाली कई बड़ी आपराधिक वारदातों की साजिश रचता था. गैंग के लिए शूटरों का इंतजाम करता था और साथ ही उन्हें हथियार भी मुहैया कराता था. राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले का रहने वाला अमित शर्मा उर्फ जैक पंडित साल 2021 में देश छोड़कर भाग गया था. 

दुबई, स्पेन और इटली होते हुए पहुंचा अमेरिका

इसके बाद वह दुबई, स्पेन और इटली समेत कई देशों में रहते हुए कुछ दिनों पहले अमेरिका पहुंच गया था. अमित शर्मा की गिरफ्तारी को राजस्थान पुलिस अपनी बड़ी कामयाबी मान रही है. पुलिस को उम्मीद है कि करीब दो महीने की कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद अमित शर्मा डिपोर्ट हो जाएगा और उसकी गिरफ्त में होगा. 

रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ के लिए कर रहा था काम

पुलिस के मुताबिक मौजूदा समय में वह गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के लिए भी काम करने लगा था. इन गैंगस्टर के साथ जुड़कर वह फिरौती की रकम को विदेशों में हवाला और मनी ट्रांजैक्शन के जरिए हासिल करता था और गैंग से जुड़े हुए अपराधियों तक उनका हिस्सा पहुंचवाता था. 

गिरोह के लिए हथियार खरीदने और ड्रग्स सप्लाई कराने का काम भी करता था. यह इतना शातिर दिमाग है कि इसने अपने तमाम नाम रख रखे थे. इसका असली नाम अमित शर्मा है जबकि अपराध की दुनिया में इसे  सुल्तान, डॉक्टर, जैक, अमित पंडित, जैक पंडित, अर्पित और पंडित जी के नाम से भी जाना जाता है.

राजस्थान पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर रोहित गोदारा के विदेश भागने में भी अमित शर्मा ने मदद की थी. रोहित गोदारा के साथ ही गोल्डी बरार और वीरेंद्र चरण जैसे गैंगस्टर भी अमित शर्मा की मदद से ही विदेश भागे हुए हैं. यह सभी आपस में एक दूसरे के संपर्क में थे. 

भारत से भागे गैंगस्टर्स की करता था मदद

भारत से विदेश भागे हुए गैंगस्टर्स को रुकने और फाइनेंस की व्यवस्था भी अमित शर्मा ही करता है. राजस्थान और पंजाब समेत कई राज्यों में फायरिंग, फिरौती, रेकी कराने और हत्या से जुड़े कई चर्चित और सनसनीखेज वारदातों को अमित शर्मा व विदेश भागे हुए गैंगस्टर्स के नेटवर्क ने वहीं से साजिश रच कर अंजाम दिलाया है.

शोरूम संचालक की हत्या में हो सकता है हाथ

वह कम उम्र के ऐसे लोगों को पैसों का लालच देकर अपराध की दुनिया में इस्तेमाल करता है, जिन्हें पैसे की बेहद जरूरत होती है या फिर वह अपराध की दुनिया में कदम रखकर अपना टेरर फैलाते हैं. राजस्थान पुलिस को आशंका है कि राज्य के डीडवाना जिले में जिम सेंटर में ऑटोमोबाइल शोरूम संचालक की हत्या में भी अमित शर्मा का हाथ हो सकता है. 

राजस्थान पुलिस ने लंब समय किया होमवर्क

राजस्थान पुलिस के एडीजी क्राइम दिनेश एम एन के मुताबिक अमित शर्मा के खिलाफ पांच मामलों में चार्जशीट दाखिल है. भारत लाए जाने पर पूछताछ में तमाम दूसरे मामलों में शामिल होने की जानकारी मिल सकती है. उनके मुताबिक राजस्थान पुलिस ने लंबे समय तक किए गए होमवर्क के बाद सीबीआई और इंटरपोल की मदद से अमित शर्मा उर्फ जैक पंडित की गिरफ्तारी अमेरिका में कराई है. फिलहाल उसे कैलिफोर्निया की जेल में रखा गया है. उसकी गिरफ्तारी करीब हफ्ते भर पहले की गई थी.

और पढ़ें
Published at : 14 Oct 2025 10:01 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Police Lawrence Bishnoi RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दुर्गापुर रेप केस में नया मोड़! बंगाल पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को किया अरेस्ट; अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी
दुर्गापुर रेप केस में नया मोड़! बंगाल पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को किया अरेस्ट; अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में GRAP-1 की पाबंदियां लागू, इन कामों पर लगी रोक, 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन बैन
दिल्ली-NCR में GRAP-1 की पाबंदियां लागू, इन कामों पर लगी रोक, 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन बैन
Hockey
IND vs PAK: खत्म हुआ हैंडशेक विवाद! भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने मिला लिया हाथ; तस्वीरें जमकर वायरल
खत्म हुआ हैंडशेक विवाद! भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने मिला लिया हाथ; तस्वीरें जमकर वायरल
बॉलीवुड
जाह्नवी कपूर vs तारा सुतारिया, दोनों हसीनाओं में से कौन हैं ज्यादा अमीर, जानें नेटवर्थ
जाह्नवी कपूर या तारा सुतारिया, दोनों हसीनाओं में से कौन हैं ज्यादा अमीर, जानें नेटवर्थ
Advertisement

वीडियोज

System Collapse: भोपाल में सड़क नहीं, धंस गया सरकारी सिस्टम! भ्रष्टाचार पर मचा बवाल
PRICE HIKE: सोना-चांदी में लगी 'आग', धनतेरस से पहले आसमान छूते भाव ने तोड़ी आम आदमी की कमर!
IPO Alert: Midwest Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPS Puran Kumar Case: IPS पूरन कुमार केस में आया बड़ा ट्विस्ट | ABP NEWS
Sensex-Nifty फिसले, पर IT Sector चमका – Gold-Silver बना Safe Haven| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दुर्गापुर रेप केस में नया मोड़! बंगाल पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को किया अरेस्ट; अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी
दुर्गापुर रेप केस में नया मोड़! बंगाल पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को किया अरेस्ट; अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में GRAP-1 की पाबंदियां लागू, इन कामों पर लगी रोक, 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन बैन
दिल्ली-NCR में GRAP-1 की पाबंदियां लागू, इन कामों पर लगी रोक, 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन बैन
Hockey
IND vs PAK: खत्म हुआ हैंडशेक विवाद! भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने मिला लिया हाथ; तस्वीरें जमकर वायरल
खत्म हुआ हैंडशेक विवाद! भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने मिला लिया हाथ; तस्वीरें जमकर वायरल
बॉलीवुड
जाह्नवी कपूर vs तारा सुतारिया, दोनों हसीनाओं में से कौन हैं ज्यादा अमीर, जानें नेटवर्थ
जाह्नवी कपूर या तारा सुतारिया, दोनों हसीनाओं में से कौन हैं ज्यादा अमीर, जानें नेटवर्थ
इंडिया
'...तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता PAK', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल का चौंकाने वाला खुलासा
'...तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता PAK', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल का चौंकाने वाला खुलासा
जनरल नॉलेज
सपना चौधरी के होटल रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश, ऐसे केस में कितनी मिलती है सजा?
सपना चौधरी के होटल रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश, ऐसे केस में कितनी मिलती है सजा?
जनरल नॉलेज
ये हैं दिल्ली की सबसे सस्ती थोक मार्केट, यहां रिटेलर्स को भी कौड़ियों के दाम में मिलता है सामान
ये हैं दिल्ली की सबसे सस्ती थोक मार्केट, यहां रिटेलर्स को भी कौड़ियों के दाम में मिलता है सामान
शिक्षा
Diwali School Holidays: दिवाली के मौके पर कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल? एक क्लिक में चेक कर लें पूरी लिस्ट
दिवाली के मौके पर कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल? एक क्लिक में चेक कर लें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget