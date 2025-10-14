लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य अमित शर्मा अमेरिका से गिरफ्तार, राजस्थान पुलिस को बड़ी कामयाबी

चर्चित गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य और मास्टरमाइंड के तौर पर काम करने वाले अमित शर्मा उर्फ जैक पंडित को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है. अमित शर्मा की गिरफ्तारी राजस्थान पुलिस ने सीबीआई और इंटरपोल के माध्यम से कराई है. कानूनी प्रक्रियाओं का पालन कर अब उसे अमेरिका से भारत डिपोर्ट कराए जाने की तैयारी है.

अमेरिका में रहकर वह राजस्थान-हरियाणा और पंजाब समेत तमाम राज्यों में होने वाली कई बड़ी आपराधिक वारदातों की साजिश रचता था. गैंग के लिए शूटरों का इंतजाम करता था और साथ ही उन्हें हथियार भी मुहैया कराता था. राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले का रहने वाला अमित शर्मा उर्फ जैक पंडित साल 2021 में देश छोड़कर भाग गया था.

दुबई, स्पेन और इटली होते हुए पहुंचा अमेरिका

इसके बाद वह दुबई, स्पेन और इटली समेत कई देशों में रहते हुए कुछ दिनों पहले अमेरिका पहुंच गया था. अमित शर्मा की गिरफ्तारी को राजस्थान पुलिस अपनी बड़ी कामयाबी मान रही है. पुलिस को उम्मीद है कि करीब दो महीने की कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद अमित शर्मा डिपोर्ट हो जाएगा और उसकी गिरफ्त में होगा.

रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ के लिए कर रहा था काम

पुलिस के मुताबिक मौजूदा समय में वह गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के लिए भी काम करने लगा था. इन गैंगस्टर के साथ जुड़कर वह फिरौती की रकम को विदेशों में हवाला और मनी ट्रांजैक्शन के जरिए हासिल करता था और गैंग से जुड़े हुए अपराधियों तक उनका हिस्सा पहुंचवाता था.

गिरोह के लिए हथियार खरीदने और ड्रग्स सप्लाई कराने का काम भी करता था. यह इतना शातिर दिमाग है कि इसने अपने तमाम नाम रख रखे थे. इसका असली नाम अमित शर्मा है जबकि अपराध की दुनिया में इसे सुल्तान, डॉक्टर, जैक, अमित पंडित, जैक पंडित, अर्पित और पंडित जी के नाम से भी जाना जाता है.

राजस्थान पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर रोहित गोदारा के विदेश भागने में भी अमित शर्मा ने मदद की थी. रोहित गोदारा के साथ ही गोल्डी बरार और वीरेंद्र चरण जैसे गैंगस्टर भी अमित शर्मा की मदद से ही विदेश भागे हुए हैं. यह सभी आपस में एक दूसरे के संपर्क में थे.

भारत से भागे गैंगस्टर्स की करता था मदद

भारत से विदेश भागे हुए गैंगस्टर्स को रुकने और फाइनेंस की व्यवस्था भी अमित शर्मा ही करता है. राजस्थान और पंजाब समेत कई राज्यों में फायरिंग, फिरौती, रेकी कराने और हत्या से जुड़े कई चर्चित और सनसनीखेज वारदातों को अमित शर्मा व विदेश भागे हुए गैंगस्टर्स के नेटवर्क ने वहीं से साजिश रच कर अंजाम दिलाया है.

शोरूम संचालक की हत्या में हो सकता है हाथ

वह कम उम्र के ऐसे लोगों को पैसों का लालच देकर अपराध की दुनिया में इस्तेमाल करता है, जिन्हें पैसे की बेहद जरूरत होती है या फिर वह अपराध की दुनिया में कदम रखकर अपना टेरर फैलाते हैं. राजस्थान पुलिस को आशंका है कि राज्य के डीडवाना जिले में जिम सेंटर में ऑटोमोबाइल शोरूम संचालक की हत्या में भी अमित शर्मा का हाथ हो सकता है.

राजस्थान पुलिस ने लंब समय किया होमवर्क

राजस्थान पुलिस के एडीजी क्राइम दिनेश एम एन के मुताबिक अमित शर्मा के खिलाफ पांच मामलों में चार्जशीट दाखिल है. भारत लाए जाने पर पूछताछ में तमाम दूसरे मामलों में शामिल होने की जानकारी मिल सकती है. उनके मुताबिक राजस्थान पुलिस ने लंबे समय तक किए गए होमवर्क के बाद सीबीआई और इंटरपोल की मदद से अमित शर्मा उर्फ जैक पंडित की गिरफ्तारी अमेरिका में कराई है. फिलहाल उसे कैलिफोर्निया की जेल में रखा गया है. उसकी गिरफ्तारी करीब हफ्ते भर पहले की गई थी.