सीकर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूश्यामजी में एक बार फिर गैंगस्टरों की धमकियों से लोगों में दहशत फैल गई है. शेखावाटी क्षेत्र में लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उसके सहयोगी रोहित गोदारा गैंग द्वारा लगातार व्यापारियों, समाजसेवियों और अन्य लोगों को फिरौती के लिए धमकाने की घटनाएं बढ़ रही हैं. अब इस गैंग ने खाटूश्यामजी के एक आम नागरिक को भी निशाना बनाया है, जिससे इलाके में एक बार फिर भय का माहौल बन गया है.

जानकारी के अनुसार, खाटूश्यामजी श्री श्याम मंदिर कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष कालू सिंह चौहान के पुत्र मानवेंद्र सिंह चौहान को रविवार 4 जनवरी को दोपहर करीब 4 बजकर 29 मिनट पर एक विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया. कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य हरी बॉक्सर बताया और तीन करोड़ रुपये की रंगदारी की मांग की. धमकी देने वाले ने कहा कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो उसे गोली मार दी जाएगी या बम से उड़ा दिया जाएगा.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई और सुरक्षा घेरा

धमकी भरा कॉल आने के बाद मानवेंद्र सिंह चौहान घबरा गए और उन्होंने घटना की जानकारी अपने परिवार को दी. बाद में परिजनों की सलाह पर उन्होंने खाटूश्यामजी थाने में मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी और मानवेंद्र सिंह को सुरक्षा गार्ड मुहैया करवाए हैं ताकि उनकी सुरक्षा में कोई चूक न हो.

अब तक 50 से अधिक लोगों से पूछताछ, मिले अहम सुराग

थाना अधिकारी पवन चौबे ने बताया कि मानवेंद्र सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. प्राथमिक जांच में यह कॉल विदेशी नंबर से की गई व्हाट्सएप कॉल के रूप में सामने आई है. अब तक पुलिस ने खाटूश्यामजी कस्बे सहित आसपास के इलाकों में 50 से अधिक लोगों से पूछताछ की है. पुलिस तकनीकी पहलुओं की मदद से कॉल के स्रोत और संभावित संदिग्धों की पहचान में जुटी हुई है. चौबे के अनुसार, “मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं. जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.”

पहले भी मिल चुकी हैं धमकियां

यह खाटूश्यामजी में किसी व्यक्ति को धमकी मिलने का पहला मामला नहीं है. इससे पहले इसी कस्बे में दो और लोगों को फिरौती की धमकी मिल चुकी है. कुछ माह पूर्व खाटू सहकारी समिति के अध्यक्ष श्याम सुन्दर पुनिया को धमकी मिली थी. इसके बाद यहां के जाने-माने अनाज व्यापारी पूरण मल हरनाथका को भी कॉल और मैसेज के जरिए धमकियां देकर रकम मांगी गई थी. अब तीसरे मामले ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर धार्मिक नगरी खाटूश्यामजी में ऐसे अंतरराष्ट्रीय कॉल्स तक कैसे पहुंच रही हैं और इनके पीछे का असली तंत्र कौन है.

लॉरेंस और रोहित गोदारा गैंग का बढ़ता जाल

राजस्थान पुलिस की रिपोर्टों के अनुसार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उससे जुड़े गुर्गे इन दिनों राज्य के कई जिलों में सक्रिय हैं. ये गैंग व्हाट्सएप कॉल, वॉइस कॉल, सोशल मीडिया मैसेज और वीडियो कॉल के जरिए लोगों को धमकाते हैं. धमकी देने वाले ज्यादातर विदेशी नंबरों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनकी लोकेशन और नेटवर्क का पता लगाना मुश्किल रहे. पुलिस के मुताबिक इन गैंगों का मुख्य उद्देश्य लोगों में भय का माहौल बनाना और पैसे उगाहना होता है.

शेखावाटी क्षेत्र—जिसमें सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले शामिल हैं—देशभर में व्यापारिक और सामाजिक रूप से सक्रिय इलाका है. यहां के कई प्रमुख व्यापारी और समाजसेवी पहले भी इन गैंगों के निशाने पर आ चुके हैं. सीकर में अब तक ऐसे 10 से अधिक धमकी के मामले सामने आए हैं, जबकि कई शिकायतें जांच में हैं.

खौफ का साया और पुलिस की चुनौती

खाटूश्यामजी में तीर्थ यात्रियों की भीड़ के बीच इस तरह की घटनाएं स्थानीय प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई हैं. पुलिस को अब न केवल ऐसे आरोपियों की तलाश करनी है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि आम नागरिकों में भय का माहौल न फैले. मंदिर कमेटी और कारोबारियों ने भी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है.

इस संबंध में खाटूश्यामजी क्षेत्र के कई सामाजिक प्रतिनिधियों ने कहा कि यह घटना बहुत गंभीर है, क्योंकि यहां हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं. अगर ऐसे गैंग विदेशी नंबरों से संपर्क कर सकते हैं, तो यह साइबर सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मामला भी है. पुलिस से अपेक्षा है कि वह साइबर सेल और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) की मदद से सटीक जांच करें और इस नेटवर्क की जड़ तक पहुंचे.

सुरक्षा को लेकर स्थानीय लोगों और व्यापारियों में चिंता

खाटूश्यामजी जैसे शांत कस्बे में इस तरह की घटनाएं लोगों के बीच असुरक्षा का भाव जरूर बढ़ा रही हैं. लेकिन पुलिस का कहना है कि हाल के मामलों में तकनीकी जांच और सतर्कता के चलते कई महत्वपूर्ण सफलता मिली हैं और अब क्षेत्र में निगरानी और सख्ती और बढ़ा दी गई है.

धमकी देने वालों के खिलाफ साइबर और स्थानीय स्तर पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है. खाटू श्याम जी के नागरिकों और व्यापारियों से भी अपील की गई है कि किसी अज्ञात कॉल या संदेश को गंभीरता से लें और तुरंत पुलिस को सूचित करें. पुलिस का दावा है कि अपराधियों को जल्द बेनकाब कर शेखावाटी में फिर से भरोसे और शांति का माहौल स्थापित किया जाएगा.