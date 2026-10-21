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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानकुमावत समाज ने निकाली 30 km लंबी वाहन रैली, चुनावी माहौल में बढ़ी हलचल

कुमावत समाज ने निकाली 30 km लंबी वाहन रैली, चुनावी माहौल में बढ़ी हलचल

 पंचायत चुनाव के बीच राजसमंद जिले में कुमावत समाज ने करीब 30 किलोमीटर वाहन रैली निकाली जिससे चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं. इस रैली में करीब 100 बाइक और 100 कारों का काफिला शामिल रहा.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 21 Oct 2026 02:06 PM (IST)
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 पंचायत चुनाव के बीच राजसमंद जिले में कुमावत समाज ने करीब 30 किलोमीटर लंबी विशाल वाहन रैली निकालकर अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया. श्री ढेलाणा भेरुनाथ मंदिर से शुरू हुई रैली में करीब 100 बाइक और 100 कारों का काफिला शामिल रहा.

रास्ते में जगह-जगह रैली का भव्य स्वागत किया गया. कई स्थानों पर जेसीबी के माध्यम से पुष्पवर्षा कर रैली में शामिल लोगों का अभिनंदन किया गया. चुनावी माहौल के बीच इस रैली के बाद जिले की राजनीतिक गतिविधियों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

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ढेलाणा भेरुनाथ मंदिर से हुआ रैली का आगाज

कुमावत समाज के जिलामंत्री बाबूलाल कुमावत ने बताया कि डीजे की धुन के साथ रैली की शुरुआत क्षेत्र के प्रसिद्ध श्री ढेलाणा भेरुनाथ मंदिर से हुई. यहां से रवाना हुआ वाहनों का काफिला ढेलाणा, सेलागुड़ा, आसण, आमेट, आगरिया, आगरिया की वाड़ा, हवाला, भगवानपुरा, किशनपुरिया, घोसुण्डी, भीलमगरा, सरदारगढ़, ओलना खेड़ा, रावों का खेड़ा, सारणिया खेड़ा, अरणिया, गोवल, झौर, मुरड़ा और पनोतिया सहित कुमावत बाहुल्य क्षेत्रों से होकर गुजरा.

करीब 30 किलोमीटर लंबी इस रैली में कुमावत समाज के साथ सर्व समाज के लोगों ने भी भाग लिया. मार्ग में विभिन्न स्थानों पर हुए स्वागत और जेसीबी से की गई पुष्पवर्षा ने रैली में शामिल लोगों का उत्साह बढ़ाया.

जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के बीच शक्ति प्रदर्शन

राजसमंद जिले में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं. जिला परिषद की 8 सीटों और पंचायत समिति रेलमगरा, आमेट, राजसमंद तथा खमनोर की 18 सीटों पर प्रत्याशियों के मैदान में होने से चुनावी मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है.

इसी बीच कुमावत समाज की विशाल वाहन रैली को समाज की एकजुटता और राजनीतिक भागीदारी के प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है. रैली के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के बीच समाज की भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

जिला प्रमुख और प्रधान बनाने में निर्णायक भूमिका 

कुमावत समाज के अध्यक्ष सुंदरलाल कुमावत ने कहा कि इस बार मतदान अभूतपूर्व होगा. उन्होंने दावा किया कि चुनाव परिणाम आने के बाद कुमावत समाज जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है.

जिला परिषद और पंचायत समिति की सीटों पर जारी चुनावी मुकाबले के बीच समाज की राजनीतिक भूमिका को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हालांकि, समाज का वास्तविक चुनावी प्रभाव मतदान और परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट होगा.

समाज के कई पदाधिकारी और प्रत्याशी रहे मौजूद

रैली के दौरान जिला महामंत्री सुंदरलाल कुमावत, पंचायत समिति वार्ड संख्या 9 की प्रत्याशी प्रतिभा कुमावत, जिला परिषद वार्ड संख्या 20 के प्रत्याशी सोहनलाल कुमावत, वार्ड संख्या 22 की प्रत्याशी राधा देवी कुमावत, मदादेव चौकी अध्यक्ष मांगीलाल कुमावत, रामलाल कुमावत आगरिया वाड़ा, परसराम कुमावत, कालूराम कुमावत, वेणीराम कुमावत, मोहनलाल, बालूराम, अंबालाल, प्रभुलाल, बाबूलाल और भरत कुमावत सहित सैकड़ों समाजजन मौजूद रहे.

बीजेपी-कांग्रेस की रणनीति पर भी चर्चा

रैली के बाद यह दावा किया जा रहा है कि कुमावत समाज के इस शक्ति प्रदर्शन से बीजेपी और कांग्रेस, दोनों राजनीतिक दलों के चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं. हालांकि, दोनों दलों की रणनीति में किसी बदलाव की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

फिलहाल राजसमंद जिले की जिला परिषद और पंचायत समिति सीटों पर चुनावी मुकाबले के बीच कुमावत समाज की एकजुटता, प्रत्याशियों की स्थिति और समाज के मतदाताओं की भूमिका पर राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हुई हैं. अब देखना होगा कि यह एकजुटता चुनाव परिणामों में कितना प्रभाव डालती है. 

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Published at : 21 Oct 2026 02:06 PM (IST)
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