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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानकोटा में BJP के बागी का स्कूल सीज करने पर हंगामा, बदले की कार्रवाई का आरोप

कोटा में BJP के बागी का स्कूल सीज करने पर हंगामा, बदले की कार्रवाई का आरोप

कोटा में बीजेपी के बागी नेता की स्कूल पर कार्रवाई करने पहुंची नगर निगम की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा है, स्थानीय लोगों और नेता के समर्थकों के विरोध पर टीम को बिना कार्रवाई के लौटना पड़ा है.

Written By : आसिफ खान, कोटा |  Updated at : 05 Sep 2026 07:35 PM (IST)
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कोटा में उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई, जब नगर निगम की टीम नगर निगम चुनाव में वार्ड 49 से भारतीय जनता पार्टी के बागी एवं निर्दलीय प्रत्याशी कौशल किशोर शर्मा के स्कूल को सीज करने के लिए पहुंची. बताया गया कि नगर निगम की फायर टीम शुक्रवार 4 सितंबर को निर्दलीय प्रत्याशी कौशल किशोर शर्मा के स्कूल को सीज करने के लिए पहुंची थी, तभी नगर निगम की फायर टीम को स्थानीय लोगों और निर्दलीय समर्थकों के भारी विरोध के चलते बिना कार्रवाई किए ही लौटना पड़ा.

नगर निगम चुनाव में वार्ड 49 से बीजेपी के बागी निर्दलीय प्रत्याशी कौशल किशोर शर्मा ने आरोप लगाया कि वह करीब 36 वर्षों से भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता हैं और निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने के बाद उन पर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में नाम वापस लेने के लिए लगातार प्रशासनिक व राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है. उनका आरोप है कि नामांकन वापस नहीं लेने पर पत्नी के तबादले और स्कूल बंद कराने जैसी धमकियां दी जा रही हैं.

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नगर निगम टीम के पहुंचते स्थानीय लोगों ने किया हंगामा

जानकारी के अनुसार, 3 सितंबर दोपहर चीफ फायर ऑफिसर राकेश व्यास के नेतृत्व में नगर निगम की टीम फायर एनओसी से संबंधित जांच के लिए स्कूल पहुंची. बच्चों और स्टाफ की मौजूदगी में टीम के पहुंचते ही स्थानीय लोगों व समर्थकों में नाराजगी फैल गई. देखते ही देखते मौके पर हंगामा शुरू हो गया. विरोध बढ़ने पर फायर टीम को बिना किसी कार्रवाई के वापस लौटना पड़ा.

अधिकारी राजनीतिक दबाव के आरोपों को किया खारिज

वहीं, इस मामले में चीफ फायर ऑफिसर की प्रतिक्रिया सामने आई है. चीफ फायर ऑफिसर राकेश व्यास ने कार्रवाई को चुनाव से जोड़ने से इनकार किया. उनका कहना है कि शिकायत प्राप्त होने के बाद नियमानुसार फायर एनओसी की जांच के लिए टीम भेजी गई थी और इसका चुनावी प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है.

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About the author आसिफ खान, कोटा

15 साल के पत्रकारिता अनुभव के साथ आसिफ खान ABP News के साथ जुड़े हैं. आसिफ की नजर राजस्थान के कोटा संभाग की हर बड़ी खबर पर रहती है. क्राइम खबरों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है और कई बड़े मामलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने की है.
तेज,सटीक और भरोसेमंद पत्रकारिता की कोशिश रही है.
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Published at : 05 Sep 2026 07:34 PM (IST)
Tags :
Kota News RAJASTHAN NEWS
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