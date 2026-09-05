कोटा में BJP के बागी का स्कूल सीज करने पर हंगामा, बदले की कार्रवाई का आरोप

कोटा में उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई, जब नगर निगम की टीम नगर निगम चुनाव में वार्ड 49 से भारतीय जनता पार्टी के बागी एवं निर्दलीय प्रत्याशी कौशल किशोर शर्मा के स्कूल को सीज करने के लिए पहुंची. बताया गया कि नगर निगम की फायर टीम शुक्रवार 4 सितंबर को निर्दलीय प्रत्याशी कौशल किशोर शर्मा के स्कूल को सीज करने के लिए पहुंची थी, तभी नगर निगम की फायर टीम को स्थानीय लोगों और निर्दलीय समर्थकों के भारी विरोध के चलते बिना कार्रवाई किए ही लौटना पड़ा.

नगर निगम चुनाव में वार्ड 49 से बीजेपी के बागी निर्दलीय प्रत्याशी कौशल किशोर शर्मा ने आरोप लगाया कि वह करीब 36 वर्षों से भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता हैं और निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने के बाद उन पर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में नाम वापस लेने के लिए लगातार प्रशासनिक व राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है. उनका आरोप है कि नामांकन वापस नहीं लेने पर पत्नी के तबादले और स्कूल बंद कराने जैसी धमकियां दी जा रही हैं.

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नगर निगम टीम के पहुंचते स्थानीय लोगों ने किया हंगामा

जानकारी के अनुसार, 3 सितंबर दोपहर चीफ फायर ऑफिसर राकेश व्यास के नेतृत्व में नगर निगम की टीम फायर एनओसी से संबंधित जांच के लिए स्कूल पहुंची. बच्चों और स्टाफ की मौजूदगी में टीम के पहुंचते ही स्थानीय लोगों व समर्थकों में नाराजगी फैल गई. देखते ही देखते मौके पर हंगामा शुरू हो गया. विरोध बढ़ने पर फायर टीम को बिना किसी कार्रवाई के वापस लौटना पड़ा.

अधिकारी राजनीतिक दबाव के आरोपों को किया खारिज

वहीं, इस मामले में चीफ फायर ऑफिसर की प्रतिक्रिया सामने आई है. चीफ फायर ऑफिसर राकेश व्यास ने कार्रवाई को चुनाव से जोड़ने से इनकार किया. उनका कहना है कि शिकायत प्राप्त होने के बाद नियमानुसार फायर एनओसी की जांच के लिए टीम भेजी गई थी और इसका चुनावी प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है.

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