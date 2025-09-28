कोटा: फ्लैट में लगी आग से टीवी के बाल कलाकार वीर शर्मा की मौत, भाई की भी गई जान

कोटा से एक दुखद हादसा सामने आया है जहां पर एक मल्टी स्टोरी फ्लैट में आग लगने से दो बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई, घटना के वक्त दोनों बच्चे घर पर अकेले थे मां कोटा से बाहर गई हुई थी और पिता राजेंद्र शर्मा भजन संध्या में गए हुए थे, दोनों बच्चे वीर और शौर्य शर्मा सगे भाई थे जिनकी उम्र 8 और 16 साल बताई जा रही है. घटना की सूचना के बाद परिजन और आसपास के लोग दोनों बच्चों को लेकर निजी अस्पताल पहुंचे जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

कोटा एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि प्रथम दृष्टि या आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, आग लगने के कारण कमरे में धुंआ हुआ उससे दोनों बच्चे बेहोश हो गए, उन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. फिलहाल दोनों चों को मोर्चरी में रखवाया गया है, बच्चों की मां कोटा से बाहर है उनके आने का इंतजार किया जा रहा है वहीं घटनास्थल से एफएसएल की टीम ने भी साक्ष्य जुटाये हैं.

इलाके में फैल गई सनसनी

पिता राजेंद्र शर्मा घटना के वक्त भजन संध्या में गए हुए थे वे एक निजी कोचिंग संस्था में जॉब करते हैं इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई पिता का रो-रो कर बुरा हाल हो गया है.

सैफ अली खान की आने वाली एक मूवी में उनके बचपन का करने वाला था रोल प्ले

घटना में मरने वाला वीर शर्मा सैफ अली खान का किरदार निभाने वाला था बच्चों की मां रीता शर्मा टीवी सीरियल्स में काम करती हैं और मृतक वीर भी किसी फिल्म की तैयारी कर रहा था. जानकारी के अनुसार वीर श्रीमद श्रीमद् रामायण में भरत का रोल प्ले कर चुका है. वो सैफ अली खान की आने वाली एक मूवी में उनके बचपन का रोल प्ले करने वाला था.