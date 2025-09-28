हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानकोटा: फ्लैट में लगी आग से टीवी के बाल कलाकार वीर शर्मा की मौत, भाई की भी गई जान

कोटा: फ्लैट में लगी आग से टीवी के बाल कलाकार वीर शर्मा की मौत, भाई की भी गई जान

Kota News: कोटा में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से दो भाइयों, 8 वर्षीय वीर और 16 वर्षीय शौर्य की दम घुटने से मौत हो गई. बच्चे घर पर अकेले थे. शॉर्ट सर्किट से आग लगने का संदेह है.

By : मुबारिक खान, मोहम्मद मोईन | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 28 Sep 2025 06:38 PM (IST)
Preferred Sources

कोटा से एक दुखद हादसा सामने आया है जहां पर एक मल्टी स्टोरी फ्लैट में आग लगने से दो बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई, घटना के वक्त दोनों बच्चे घर पर अकेले थे मां कोटा से बाहर गई हुई थी और पिता राजेंद्र शर्मा भजन संध्या में गए हुए थे, दोनों बच्चे वीर और शौर्य शर्मा सगे भाई थे जिनकी उम्र 8 और 16 साल बताई जा रही है. घटना की सूचना के बाद परिजन और आसपास के लोग दोनों बच्चों को लेकर निजी अस्पताल पहुंचे जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

कोटा एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि प्रथम दृष्टि या आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, आग लगने के कारण कमरे में धुंआ हुआ उससे दोनों बच्चे बेहोश हो गए, उन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. फिलहाल दोनों चों को मोर्चरी में रखवाया गया है, बच्चों की मां कोटा से बाहर है उनके आने का इंतजार किया जा रहा है वहीं घटनास्थल से एफएसएल की टीम ने भी साक्ष्य जुटाये हैं.

इलाके में फैल गई सनसनी 

पिता राजेंद्र शर्मा घटना के वक्त भजन संध्या में गए हुए थे वे एक निजी कोचिंग संस्था में जॉब करते हैं इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई पिता का रो-रो कर बुरा हाल हो गया है.

सैफ अली खान की आने वाली एक मूवी में उनके बचपन का करने वाला था रोल प्ले

घटना में मरने वाला वीर शर्मा सैफ अली खान का किरदार निभाने वाला था बच्चों की मां रीता शर्मा टीवी सीरियल्स में काम करती हैं और मृतक वीर भी किसी फिल्म की तैयारी कर रहा था. जानकारी के अनुसार वीर श्रीमद श्रीमद् रामायण में भरत का रोल प्ले कर चुका है. वो सैफ अली खान की आने वाली एक मूवी में उनके बचपन का रोल प्ले करने वाला था.

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 28 Sep 2025 06:38 PM (IST)
Tags :
Kota News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
करूर भगदड़: हादसा या साजिश... TVK ने की CBI जांच की मांग, मामला पहुंचा हाई कोर्ट | अब तक के बड़े अपडेट
करूर भगदड़: हादसा या साजिश... TVK ने की CBI जांच की मांग, मामला पहुंचा हाई कोर्ट | अब तक के बड़े अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कई मौलाना भाजपा से मिले हुए...'बरेली हिंसा पर कांग्रेस नेता का चौंकाने वाला दावा
'कई मौलाना भाजपा से मिले हुए...'बरेली हिंसा पर कांग्रेस नेता का चौंकाने वाला दावा
क्रिकेट
भारत-पाकिस्तान फाइनल से पहले मचा बवाल, PCB ने अब अर्शदीप सिंह की शिकायत की; जानें पूरा मामला
भारत-पाकिस्तान फाइनल से पहले मचा बवाल, PCB ने अब अर्शदीप सिंह की शिकायत की; जानें पूरा मामला
ओटीटी
Films Releasing On OTT: अक्टूबर में ओटीटी लवर्स की बल्ले बल्ले! 'वॉर 2', 'बागी 4' समेत रिलीज होंगी ये फिल्में
अक्टूबर में OTT लवर्स की मौज होगी! 'वॉर 2', 'बागी 4' समेत रिलीज होंगी ये फिल्में
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
करूर भगदड़: हादसा या साजिश... TVK ने की CBI जांच की मांग, मामला पहुंचा हाई कोर्ट | अब तक के बड़े अपडेट
करूर भगदड़: हादसा या साजिश... TVK ने की CBI जांच की मांग, मामला पहुंचा हाई कोर्ट | अब तक के बड़े अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कई मौलाना भाजपा से मिले हुए...'बरेली हिंसा पर कांग्रेस नेता का चौंकाने वाला दावा
'कई मौलाना भाजपा से मिले हुए...'बरेली हिंसा पर कांग्रेस नेता का चौंकाने वाला दावा
क्रिकेट
भारत-पाकिस्तान फाइनल से पहले मचा बवाल, PCB ने अब अर्शदीप सिंह की शिकायत की; जानें पूरा मामला
भारत-पाकिस्तान फाइनल से पहले मचा बवाल, PCB ने अब अर्शदीप सिंह की शिकायत की; जानें पूरा मामला
ओटीटी
Films Releasing On OTT: अक्टूबर में ओटीटी लवर्स की बल्ले बल्ले! 'वॉर 2', 'बागी 4' समेत रिलीज होंगी ये फिल्में
अक्टूबर में OTT लवर्स की मौज होगी! 'वॉर 2', 'बागी 4' समेत रिलीज होंगी ये फिल्में
विश्व
व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर ने डिब्बे में डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिखाया? सामने आई तस्वीर की सच्चाई 
व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर ने डिब्बे में डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिखाया? सामने आई तस्वीर की सच्चाई 
बिहार
Bihar Politics: 'पैसे कहां से आएंगे?' सरकार की धड़ाधड़ घोषणाओं पर बोले तेजस्वी यादव, भ्रष्टाचार पर भी सवाल
'पैसे कहां से आएंगे?' सरकार की धड़ाधड़ घोषणाओं पर बोले तेजस्वी यादव, भ्रष्टाचार पर भी सवाल
जनरल नॉलेज
Biggest Ramlila Of UP: उत्तर प्रदेश के इस जिले में होती है सबसे बड़ी रामलीला, करोड़ों की संख्या में देखने आते हैं लोग
उत्तर प्रदेश के इस जिले में होती है सबसे बड़ी रामलीला, करोड़ों की संख्या में देखने आते हैं लोग
हेल्थ
Hypertension Signs In Eyes: आंखों में दिखते हैं हाई ब्लड प्रेशर के ये लक्षण, गलती कर दी तो चली जाएगी आंखों की रोशनी
आंखों में दिखते हैं हाई ब्लड प्रेशर के ये लक्षण, गलती कर दी तो चली जाएगी आंखों की रोशनी
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget