कोटा: राहुल गांधी को धमकी मामले में नया मोड़, कोर्ट ले जाते वक्त आरोपी ने दिया यह बड़ा बयान

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जान से मारने की कथित धमकी के मामले में गिरफ्तार आरोपी राज आमेरा को जब पुलिस कोर्ट में पेश करने ले जा रही थी. तब एसपी कार्यालय में उसने मीडिया के सामने बयान दिए. आरोपी ने दावा किया कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया जा रहा है और पिछले कुछ दिनों से उसे अनजान नंबरों से धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं.

पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट ले जाए जाते समय आरोपी राज आमेरा ने जोर-जोर से नारेबाजी भी की. उसने चिल्लाते हुए कहा, "गौ माता को राष्ट्र माता बनाएंगे, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे. हिंदू राष्ट्र बनने से अखंड भारत बनने से कोई रोक नहीं सकता." पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरोपी को कोर्ट में पेश किया.

आरोपी ने किया धमकियां मिलने का दावा

सूत्रों के अनुसार, आरोपी से पहले भी पूछताछ की जा चुकी है और उसके मोबाइल फोन व सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच जारी है. आरोपी का दावा कि उसे धमकी मिल रही है. उसके पास लगातार अज्ञात नंबरो से कॉल आ रहे हैं, जिनमें उसे धमकाया जा रहा है. आरोपी ने कहा कि सच्चाई सामने आने पर पूरा मामला साफ हो जाएगा.

'राहुल गांधी को मिली धमकी लोकतंत्र पर खतरा'

इस मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है. विपक्षी दलों ने इस तरह की धमकियों को लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया है. वहीं, पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, कोर्ट में पेशी के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है.