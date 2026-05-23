कोटा: शादी समारोह में चोरी करने वाला बावरिया गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार, 12 लाख के जेवरात बरामद

कोटा ग्रामीण पुलिस को 'ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग' के तहत एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. इटावा थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान लाखों रुपये के जेवर और नकदी चोरी करने वाले शातिर बावरिया गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध (Detain) किया गया है. पुलिस ने शत-प्रतिशत माल बरामद करते हुए 12 लाख रुपये से अधिक की रिकवरी की है.

मैरिज गार्डन से पार किया था बैग

पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि यह घटना 7 मई 2026 को इटावा स्थित चंदन वाटिका रिसोर्ट में हुई थी. फरियादी धनराज मीणा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि शादी समारोह के दौरान उनकी भाभी मौसमी बाई का लेडीज बैग चोरी हो गया है. बैग में सोने का हार, टिकला, बाजूबंद, मंगलसूत्र, चांदी की तौड़िया, बिछिया जैसे कीमती जेवरात रखे थे. इसके अलावा बैग में 20 हजार रुपये नकद और एक वीवो (Vivo) मोबाइल भी था. यह पूरी वारदात रिसोर्ट में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें एक युवक बैग ले जाते हुए साफ नजर आ रहा था.

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CCTV और कई राज्यों में दबिश से खुला राज

चोरी की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की एक विशेष टीम गठित की गई. पुलिस टीम ने CCTV फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र के आधार पर लाखेरी, बूंदी, भरतपुर, सवाई माधोपुर और मध्यप्रदेश के कई इलाकों में ताबड़तोड़ दबिश दी. इसके बाद पुलिस ने दो आरोपियों को धर दबोचा.

बादल बावरी (निवासी लाखेरी)

सूरज बावरी (निवासी भरतपुर)

पूछताछ में दोनों ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर शादी समारोह में इस वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली है.

100% माल की हुई रिकवरी

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी गया पूरा का पूरा माल (जेवरात, नकदी और मोबाइल) बरामद कर लिया है. पुलिस के अनुसार, बरामद किए गए माल की कुल कीमत 12 लाख रुपये से अधिक है. पुलिस अब इन आरोपियों से इलाके में हुई अन्य चोरियों के संबंध में भी गहन पूछताछ कर रही है.

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