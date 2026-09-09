कोटा: प्ले स्कूल में बच्ची का यौन उत्पीड़न, पुलिस ने लिए DNA सैंपल

राजस्थान के कोटा में एक ‘प्ले स्कूल’ में बच्ची के कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है. पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. अधिकारियों ने बुधवार (09 सितंबर) को इस बारे में जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने ‘प्ले स्कूल’ के पुरुष कर्मचारियों और उन अन्य लोगों के भी डीएनए नमूने लिए हैं, जो बच्ची के संपर्क में आए थे.

बच्ची ने 30 अगस्त को की थी पेट दर्द की शिकायत

बच्ची के परिवार की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, 30 अगस्त को उसने पेट में दर्द की शिकायत की थी. इलाज से आराम नहीं मिलने पर परिवार ने तीन सितंबर को एक महिला डॉक्टर से संपर्क किया. डॉक्टर ने बच्ची के शरीर पर कुछ निशान देखे, जिससे यौन शोषण की आशंका पैदा हुई.

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SP ने केस दर्ज कर जांच शुरू करने के दिए आदेश

पुलिस अधीक्षक (SP) तेजस्वनी गौतम ने पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की जांच शुरू करने के निर्देश दिए. पुलिस ने बताया कि बच्ची की जे.के. लोन अस्पताल में मेडिकल जांच कराई गई और उससे लिए गए नमूने फोरेंसिक साइंस प्रयोगशाला (FSL) भेजे गए हैं. शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई थी.

पीड़ित बच्ची के परिवार का बड़ा दावा

एसपी तेजस्वनी गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि दो साल नौ महीने की बच्ची यह स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रही है कि उसके साथ क्या हुआ. परिवार ने दावा किया कि जब बच्ची को स्कूल के कर्मचारियों, खासकर सफाईकर्मी, के सामने लाया गया तो वह डरी हुई लग रही थी और अपनी मां से चिपक गई.

स्कूल और आसपास CCTGV फुटेज की जांच

गौतम ने बताया कि पुलिस ने पिछले 10 दिनों के स्कूल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की है, लेकिन अभी तक कोई संदिग्ध गतिविधि सामने नहीं आई है. पुलिस ने बताया कि एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.