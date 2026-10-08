कोटा में NSUI कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, CEC ज्ञानेश कुमार का मांगा इस्तीफा

राजस्थान के कोटा शहर और कोटा देहात के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को कांग्रेस की छात्र विंग एनएसयूआई (NSUI) ने काला दिवस मनाया. राजकीय महाविद्यालय कोटा के बाहर छात्र नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया. इस दौरान केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और इस्तीफे की मांग की.

प्रदर्शन का नेतृत्व एनएसयूआई कोटा शहर जिलाध्यक्ष मोहित वाल्मीकि और कोटा देहात जिलाध्यक्ष रिद्धम शर्मा ने किया. कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, कथित वोट चोरी के आरोपों की निष्पक्ष जांच और लोकतांत्रिक अधिकारों की हिफाजत की मांग उठाई. प्रदर्शन के दौरान सड़क पर जाम के हालात भी बने.

कोटा देहात के NSUI जिलाध्यक्ष ने क्या कहा?

देहात जिलाध्यक्ष रिद्धम शर्मा ने कहा कि यदि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह इस मामले में माफी नहीं मांगते हैं तो एनएसयूआई देशभर में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी.

प्रदर्शन के दौरान क्या बोले कोटा शहर जिलाध्यक्ष?

शहर जिलाध्यक्ष मोहित वाल्मीकि ने कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या जैसे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और वोट चोरी के मुद्दे पर देशभर में चर्चा है. उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को शांतिपूर्ण प्रदर्शन से रोकना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है.

लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी आवाज बुलंद करने का हक है. एनएसयूआई पदाधिकारियों ने कहा कि लोकतंत्र की हिफाजत, छात्रों के अधिकार और जनहित के मुद्दों को लेकर संगठन का संघर्ष आगे भी जारी रहेगा.

प्रदर्शन के दौरान लोकेंद्र कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष रोहित मेघवाल, दिव्यांश सोनी, अफजल, अर्जुन, प्रिंस वैष्णव, रवि मीणा, हर्ष मीना, धनंजय सिंह, रेहान खान, हर्ष गौतम सहित बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता मौजूद रहे. बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता लगातार वोट चोरी के मुद्दे और चुनाव आयोग विवाद को लेकर देशभर में प्रदर्शन कर रहे हैं.

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