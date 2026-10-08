ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानकोटा में NSUI कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, CEC ज्ञानेश कुमार का मांगा इस्तीफा

कोटा में NSUI कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, CEC ज्ञानेश कुमार का मांगा इस्तीफा

कोटा में एनएसयूआई ने काला दिवस मनाया. ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और वोट चोरी के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की.

Written By : आसिफ खान, कोटा |  Updated at : 08 Oct 2026 05:32 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के कोटा शहर और कोटा देहात के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को कांग्रेस की छात्र विंग एनएसयूआई (NSUI) ने काला दिवस मनाया. राजकीय महाविद्यालय कोटा के बाहर छात्र नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया. इस दौरान केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और इस्तीफे की मांग की.

प्रदर्शन का नेतृत्व एनएसयूआई कोटा शहर जिलाध्यक्ष मोहित वाल्मीकि और कोटा देहात जिलाध्यक्ष रिद्धम शर्मा ने किया. कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, कथित वोट चोरी के आरोपों की निष्पक्ष जांच और लोकतांत्रिक अधिकारों की हिफाजत की मांग उठाई. प्रदर्शन के दौरान सड़क पर जाम के हालात भी बने.

रिलेटेड स्टोरी >>

राजस्थान
जयपुर में किसानों का आंदोलन, सरकार ने मान लीं सभी मांगें; टोल से हटे किसान
जयपुर में किसानों का आंदोलन, सरकार ने मान लीं सभी मांगें; टोल से हटे किसान
राजस्थान
सचिन पायलट का निशाना, 'पहले नोटबंदी हुई थी, अब वोटबंदी की जा रही'
सचिन पायलट का निशाना, 'पहले नोटबंदी हुई थी, अब वोटबंदी की जा रही'
राजस्थान
जयपुरः डिग्री कॉलेज को नई बिल्डिंग में शिफ्टिंग की मांग, छात्रों ने किया प्रदर्शन
जयपुरः डिग्री कॉलेज को नई बिल्डिंग में शिफ्टिंग की मांग, छात्रों ने किया प्रदर्शन
राजस्थान
जयपुर के इस इलाके में 63 फैक्ट्रियों पर बंद होने का खतरा, जानें क्या है वजह?
जयपुर के इस इलाके में 63 फैक्ट्रियों पर बंद होने का खतरा, जानें क्या है वजह?

कोटा देहात के NSUI जिलाध्यक्ष ने क्या कहा?

देहात जिलाध्यक्ष रिद्धम शर्मा ने कहा कि यदि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह इस मामले में माफी नहीं मांगते हैं तो एनएसयूआई देशभर में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी.

प्रदर्शन के दौरान क्या बोले कोटा शहर जिलाध्यक्ष?

शहर जिलाध्यक्ष मोहित वाल्मीकि ने कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या जैसे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और वोट चोरी के मुद्दे पर देशभर में चर्चा है. उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को शांतिपूर्ण प्रदर्शन से रोकना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है.

लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी आवाज बुलंद करने का हक है. एनएसयूआई पदाधिकारियों ने कहा कि लोकतंत्र की हिफाजत, छात्रों के अधिकार और जनहित के मुद्दों को लेकर संगठन का संघर्ष आगे भी जारी रहेगा.

प्रदर्शन के दौरान लोकेंद्र कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष रोहित मेघवाल, दिव्यांश सोनी, अफजल, अर्जुन, प्रिंस वैष्णव, रवि मीणा, हर्ष मीना, धनंजय सिंह, रेहान खान, हर्ष गौतम सहित बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता मौजूद रहे. बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता लगातार वोट चोरी के मुद्दे और चुनाव आयोग विवाद को लेकर देशभर में प्रदर्शन कर रहे हैं.

जयपुर में किसानों का आंदोलन, सरकार ने मान लीं सभी मांगें; टोल से हटे किसान

About the author आसिफ खान, कोटा

15 साल के पत्रकारिता अनुभव के साथ आसिफ खान ABP News के साथ जुड़े हैं. आसिफ की नजर राजस्थान के कोटा संभाग की हर बड़ी खबर पर रहती है. क्राइम खबरों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है और कई बड़े मामलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने की है.
तेज,सटीक और भरोसेमंद पत्रकारिता की कोशिश रही है.
Read More
Published at : 08 Oct 2026 05:31 PM (IST)
Tags :
NSUI Kota News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जयपुर में किसानों का आंदोलन, सरकार ने मान लीं सभी मांगें; टोल से हटे किसान
जयपुर में किसानों का आंदोलन, सरकार ने मान लीं सभी मांगें; टोल से हटे किसान
राजस्थान
सचिन पायलट का निशाना, 'पहले नोटबंदी हुई थी, अब वोटबंदी की जा रही'
सचिन पायलट का निशाना, 'पहले नोटबंदी हुई थी, अब वोटबंदी की जा रही'
राजस्थान
जयपुरः डिग्री कॉलेज को नई बिल्डिंग में शिफ्टिंग की मांग, छात्रों ने किया प्रदर्शन
जयपुरः डिग्री कॉलेज को नई बिल्डिंग में शिफ्टिंग की मांग, छात्रों ने किया प्रदर्शन
राजस्थान
जयपुर के इस इलाके में 63 फैक्ट्रियों पर बंद होने का खतरा, जानें क्या है वजह?
जयपुर के इस इलाके में 63 फैक्ट्रियों पर बंद होने का खतरा, जानें क्या है वजह?
Advertisement

वीडियोज

बीवी की बेवफाई....पति का गुस्सा !
Rahul Gandhi पर पुलिस का एक्शन! हिरासत में लेकर बस में बैठाया
प्रेमानंद महाराज के यहां जाने पर मिले 5 करोड़?
विपक्ष का प्रदर्शन...कांग्रेस ने किया 'हाइजैक' ?
त्योहारों से पहले RBI का बड़ा झटका! महंगा हुआ Loan, बढ़ी Repo Rate
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Live: राहुल-प्रियंका समेत राजघाट पहुंचे इंडिया गठबंधन के नेता, BJP बोली- फैला रहे अराजकता
Live: राहुल-प्रियंका समेत राजघाट पहुंचे इंडिया गठबंधन के नेता, BJP बोली- फैला रहे अराजकता
महाराष्ट्र
राहुल-प्रियंका गांधी पर FIR पर संजय राउत ने पूछा, 'सरकार किसके फेवर में...'
राहुल-प्रियंका गांधी पर FIR पर संजय राउत ने पूछा, 'सरकार किसके फेवर में...'
इंडिया
'मैं यहां सत्ता परिवर्तन...', बेंगलुरु के CJP प्रोटेस्ट में ध्रुव राठी का बड़ा बयान
'मैं यहां सत्ता परिवर्तन...', बेंगलुरु के CJP प्रोटेस्ट में ध्रुव राठी का बड़ा बयान
क्रिकेट
रांची में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? देखें भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टी20 की संभावित प्लेइंग 11
रांची में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? देखें भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टी20 की संभावित प्लेइंग 11
बॉलीवुड
नाना पाटेकर की लव लाइफ, पत्नी से 35 साल रहे अलग, मनीषा कोइराला-आयशा झुल्का संग जुड़ा नाम
नाना पाटेकर की लव लाइफ, पत्नी से 35 साल रहे अलग, मनीषा कोइराला-आयशा झुल्का संग जुड़ा नाम
शिक्षा
नीट पीजी काउंसलिंग की तारीखें घोषित,12 अक्टूबर से होगा रजिस्ट्रेशन
नीट पीजी काउंसलिंग की तारीखें घोषित,12 अक्टूबर से होगा रजिस्ट्रेशन
इंडिया
नंदीग्राम में रिजल्ट से पहले ममता बनर्जी ने मान ली हार! कहा 'भविष्यवाणी सुनी है कि...'
नंदीग्राम में रिजल्ट से पहले ममता बनर्जी ने मान ली हार! कहा 'भविष्यवाणी सुनी है कि...'
टेक्नोलॉजी
Aadhaar के गलत इस्तेमाल की टेंशन खत्म, ऐप से ऐसे करें लॉक
Aadhaar के गलत इस्तेमाल की टेंशन खत्म, ऐप से ऐसे करें लॉक
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget