शुद्ध आहार अभियान में बड़ी कार्रवाई, 3560 किलो मिलावटी घी-तेल सीज; 16 नमूने जांच के लिए भेजे

राजस्थान के कोटा में शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने घी, तेल और नमकीन कारोबार पर कड़ी कार्रवाई की है. जिले के अलग-अलग इलाकों में की गई छापेमारी में 3560 किलो घी, तेल व नमकीन सीज किए गए हैं, जबकि 16 नमूने जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं.

रीको इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में घी की जगह कुकिंग मीडियम वनस्पति की पैकिंग पकड़ी गई. रानपुर स्थित एक निर्माता इकाई से मूंगफली तेल और 'राजस्थान फ्रेश' घी के नमूने जुटाए गए.

रामपुरा से 270 लीटर घी और 375 लीटर तेल जब्त

रामपुरा क्षेत्र में एक होलसेलर से 270 लीटर 'धेनु सरस' घी और 375 लीटर 'बालाजी' अलसी तेल सीज किया गया. प्रेमनगर से लिए गए 'श्री डेयरी प्रीत' घी का नमूना अनसेफ मिलने पर सप्लाई चेन खंगाली गई. इसके बाद रंगबाड़ी की एक फर्म से 1890 किलो घी जब्त किया गया. यहां 975 लीटर अवधिपार 'डेयरी राइट' घी भी मिला, जिसे नष्ट किया जाएगा.

इसके अलावा रीको आई.पी.आई.ए. क्षेत्र में एक नमकीन इकाई से यूज्ड रिफाइंड सोयाबीन तेल और 50 किलो नमकीन सीज की गई.

दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा विभाग ने साफ किया है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए गए निर्माताओं और विक्रेताओं पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई होगी. मिलावटखोरों पर यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. यह अभियान उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने और खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.