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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानकोटा: NEET छात्रा की संदिग्ध मौत, फ्लैट में फंदे से लटका मिला शव

कोटा: NEET छात्रा की संदिग्ध मौत, फ्लैट में फंदे से लटका मिला शव

कोटा में NEET की तैयारी कर रही 20 वर्षीय छात्रा का फ्लैट में फंदे से शव लटका मिला. छात्रा अपनी छोटी बहन के साथ किराए पर रह रही थी. पुलिस ने जांच शुरू की.

Written By : आसिफ खान, कोटा |  Updated at : 26 Aug 2026 03:57 PM (IST)
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कोटा में NEET की तैयारी कर रही 20 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. छात्रा का शव मंगलवार (25 अगस्त) शाम लैंडमार्क सिटी स्थित उसके किराए के फ्लैट में फंदे से लटका मिला. घटना की सूचना मिलते ही कुन्हाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रा को एमबीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

बहन के साथ रहकर कर रही थी पढ़ाई

पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान मध्यप्रदेश के छतरपुर निवासी खुशबू पटेल के रूप में हुई है. खुशबू अपनी छोटी बहन के साथ साल 2023 से कोटा में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी. दोनों बहनों ने जुलाई में ही लैंडमार्क सिटी स्थित ओरोलाइट मल्टी स्टोरी में फ्लैट किराए पर लिया था.

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मंगलवार शाम खुशबू की बहन कोचिंग से वापस फ्लैट पहुंची. काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर उसने अपनी सहेली को बुलाया और आसपास के लोगों को भी जानकारी दी. इसके बाद दरवाजा खोला गया तो अंदर खुशबू फंदे से लटकी मिली. घटना के बाद आसपास के लोगों में भी अफरा-तफरी मच गई.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना पुलिस और परिजनों को दी गई. पुलिस ने छात्रा के शव को एमबीएस अस्पताल की मॉर्च्यूरी में सुरक्षित रखवा दिया है. परिजनों के कोटा पहुंचने के बाद शव का पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा. पुलिस के अनुसार, फिलहाल छात्रा की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है. मामले की जांच की जा रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस परिजनों और संबंधित लोगों से पूछताछ कर रही है.

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पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटनाक्रम से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि छात्रा की मौत किन परिस्थितियों में हुई. फ़िलहाल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का पुलिस को इंतजार है.

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About the author आसिफ खान, कोटा

15 साल के पत्रकारिता अनुभव के साथ आसिफ खान ABP News के साथ जुड़े हैं. आसिफ की नजर राजस्थान के कोटा संभाग की हर बड़ी खबर पर रहती है. क्राइम खबरों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है और कई बड़े मामलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने की है.
तेज,सटीक और भरोसेमंद पत्रकारिता की कोशिश रही है.
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Published at : 26 Aug 2026 03:52 PM (IST)
Tags :
NEET Student Kota News RAJASTHAN NEWS
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