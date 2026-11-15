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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानकोटा: मिड डे मील स्कैम पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

कोटा: मिड डे मील स्कैम पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

कोटा में सरकारी स्कूलों के बच्चों के पोषाहार का अनाज बाजार में बेचने के मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार से तीखे सवाल किए हैं.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 15 Nov 2026 03:13 PM (IST)
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राजस्थान के कोटा में सरकारी स्कूलों के बच्चों के पोषाहार का अनाज बाजार में बेचने का मामला अब सियासी विवाद में बदल गया है. गुजरात की एक फर्म पर 650.50 टन गेहूं और चावल का गबन कर करीब  दो करोड़ रुपए से ज्यादा का अनाज खुले बाजार में बेचने के आरोप के बाद कांग्रेस ने भजनलाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर तीखे हमले किए हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राज में गुजरात की कंपनियों के लिए राजस्थान लूट का बाजार बन गया है. बच्चों के हिस्से का अनाज तक सुरक्षित नहीं है. वहीं कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी इस पूरे मामले को भाजपा का गुजरात मॉडल बताते हुए मुख्यमंत्री से सवाल किया कि आखिर किसके संरक्षण में गरीब बच्चों के हक का अनाज बाजार में बेचा गया. कांग्रेस पार्टी ने मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और पूरे नेटवर्क का खुलासा करने की मांग उठाई.

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कांग्रेस ने सरकार पर खड़े किए गंभीर सवाल

कांग्रेस नेताओं ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने बच्चों के पोषाहार में गड़बड़ी को बेहद गंभीर मामला बताते हुए सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए.

मंत्री हीरालाल नागर ने मामले जाहिर की अनभिज्ञता

इधर, कोटा जिले से आने वाले सरकार के मंत्री हीरालाल नागर ने मामले को लेकर अनभिज्ञता जाहिर की है. नागर का कहना है कि उन्हें फिलहाल इस प्रकरण की जानकारी नहीं है. मामले की जानकारी मिलने के बाद ही वे इस पर कुछ कह सकेंगे.

राजस्थान बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र कटारा ने भी कहा है कि राज्य की भजन लाल शर्मा सरकार करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. अगर किसी ने गड़बड़ी की है तो उसे सजा जरूर मिलेगी. उनके मुताबिक कांग्रेस को ऐसे मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए.

रसद विभाग ने गुजरात की कंपनी के खिलाफ दर्ज कराया केस

गौरतलब है कि कोटा जिला कलेक्टर की जांच रिपोर्ट के बाद रसद विभाग ने गुजरात के हिम्मतनगर स्थित मैसर्स भैरवनाथ रोडवेज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. साथ ही फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. अब इस मामले ने प्रशासनिक कार्रवाई के साथ राजनीतिक विवाद का रूप ले लिया है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 15 Nov 2026 03:13 PM (IST)
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Govind Singh Dotasra Kota News Bhajan Lal Sharma RAJASTHAN NEWS
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