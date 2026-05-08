'तड़पती रहीं गर्भवती महिलाएं...', अस्पताल में 2 मौतों के मामले पर भड़के अशोक गहलोत, सरकार को घेरा

राजस्थान के कोटा स्थित न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एनएमसीएच) में सीजेरियन डिलीवरी के बाद दो महिलाओं की मौत का मामला अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है. कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस घटना को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की चुप्पी को लेकर भी नाराजगी जताई है.

जानकारी के अनुसार, कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 4 मई को 12 से 13 गर्भवती महिलाओं की सी-सेक्शन सर्जरी हुई थी. ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद इनमें से 6 महिलाओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई.

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हालत गंभीर होने पर सभी को तुरंत नेफ्रोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान 48 घंटे के भीतर दो महिलाओं की मौत हो गई. बाकी महिलाओं का इलाज जारी है और डॉक्टर उनकी हालत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

यह लापरवाही माफ करने लायक नहीं- गहलोत

कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा कि कोटा मेडिकल कॉलेज में हुई लापरवाही अक्षम्य है. उन्होंने आरोप लगाया कि गर्भवती महिलाएं पूरी रात परेशान और तड़पती रहीं, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने समय रहते ध्यान नहीं दिया.

अशोक गहलोत कहा, “व्यवस्था की इतनी बड़ी विफलता के बावजूद, मुख्यमंत्री स्तर पर पूर्ण मौन घोर असंवेदनशीलता को दर्शाता है. मुख्यमंत्री को तत्काल स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. इस लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.”

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कलेक्टर, मंत्रियों ने अस्पताल पहुंचकर लिया जायजा

मामला बढ़ने के बाद कोटा के जिला कलेक्टर पीयूष समरिया ने गुरुवार दोपहर अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भी अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों से महिलाओं के इलाज की जानकारी ली.

फिलहाल अस्पताल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है. वहीं इस घटना के बाद मरीजों के परिजनों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है.