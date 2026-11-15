कोटा प्रसूता मौत: 'AIIMS रिपोर्ट छिपाकर दोषियों को बचा रही सरकार', कांग्रेस ने सरकार को घेरा

राजस्थान के कोटा में प्रसूताओं की मौत का मामला अब चिकित्सा व्यवस्था की गंभीर खामियों के साथ सियासी संग्राम का रूप ले चुका है. मई में एक के बाद एक प्रसूताओं की मौत के बाद दिल्ली एम्स की विशेषज्ञ टीम ने जांच की थी. जांच रिपोर्ट में ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्थाओं, संक्रमण नियंत्रण और प्रसूताओं की देखभाल में गंभीर खामियां उजागर होने की बात कही गई है. इसके बावजूद चिकित्सा विभाग प्रोटोकॉल का पालन करने का दावा कर रहा है.

दरअसल, मई में कोटा में पायल, ज्योति, प्रिया, पिंकी और शिरीन की मौत के बाद एम्स दिल्ली की विशेषज्ञ टीम ने जांच की थी. रिपोर्ट में ऑपरेशन थिएटर में संक्रमण और व्यवस्थाओं से जुड़ी कई खामियां सामने आईं. इनमें संक्रमण रोकने की कमजोर प्रक्रिया, ऑपरेशन थिएटर में कमियां, दवाओं के स्टॉक और रखरखाव में निगरानी की कमी, ऑपरेशन के बाद प्रसूताओं की देखभाल में लापरवाही और अस्पताल के बुनियादी ढांचे से जुड़ी कमियां शामिल हैं.

राजस्थान पंचायत चुनाव: BJP के दिग्गज नेता ने ‘पढ़ा कलमा’, अजान पर रोका भाषण

एम्स की जांच में रिपोर्ट में कई कमियां हुईं उजागर

रिपोर्ट में ऑपरेशन के बाद मरीजों की समय पर निगरानी और जीवन रक्षक संकेतों की जांच पर भी सवाल उठाए गए हैं. दवाओं की गुणवत्ता जांचने के लिए 20 दवाओं के नमूने भी लिए गए थे. रिपोर्ट में इन व्यवस्थागत खामियों को गंभीरता से सुधारने की जरूरत बताई गई.

एम्स की रिपोर्ट में गंभीर खामियां सामने आने के बावजूद राज्य सरकार की आंतरिक कमेटियों ने निलंबित तीन डॉक्टरों को क्लीन चिट देकर बहाल कर दिया. इसके बाद अक्टूबर में 4 और नवंबर में 2 प्रसूताओं की मौत ने पूरे मामले को फिर चर्चा में ला दिया.

कांग्रेस ने सरकार पर दोषियों को बचाने के लगाया आरोप

कांग्रेस पार्टी ने इसे लेकर बेहद गंभीर सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर एम्स की रिपोर्ट छिपाकर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया है. कहा है कि सरकार की प्राथमिकता मे महिलाओं की जिंदगी और स्वास्थ्य सेवाएं हैं ही नहीं.

नहीं बख्शे जाएंगे दोषी- मंत्री हीरालाल नागर

कोटा जिले के ही रहने वाले राजस्थान सरकार के मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि रिपोर्ट छिपाने की जानकारी उनके सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा हुआ है तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. राजस्थान बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र कटारा ने भी विशेषज्ञ समीक्षा के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है. उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा है कि उसे ऐसे संवेदनशील मामलों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए.

अब सवाल केवल मौतों का नहीं, बल्कि एम्स की रिपोर्ट पर कार्रवाई, डॉक्टरों की बहाली और जिम्मेदारी तय करने का है. लगातार हो रही मातृ मृत्यु के बीच सरकार की जवाबदेही और चिकित्सा व्यवस्था की विश्वसनीयता दोनों कठघरे में हैं, क्योंकि मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है.

कोटा की डेयरी में लगी भीषण आग, अंदर फंसे कर्मचारी की जिंदा जलकर मौत