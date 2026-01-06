हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानचोरी करने पहुंचा था, खुद पुलिस को आकर बचाना पड़ा! एग्जॉस्ट के होल में फंसा मिला बदमाश

चोरी करने पहुंचा था, खुद पुलिस को आकर बचाना पड़ा! एग्जॉस्ट के होल में फंसा मिला बदमाश

Kota News: बोरखेड़ा में चोर-चोरी करने आया लेकिन किचन के एग्जॉस्ट फैन के रास्ते घर में घुसते हुए होल में फंस गया. पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद चोर को निकाला साथी मौके से फरार हो गया.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: जतिन राय | Updated at : 06 Jan 2026 12:19 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के कोटा शहर में चोरी की एक अनोखी और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. बोरखेड़ा थाना इलाके के प्रताप नगर में एक चोर किचन के एग्जॉस्ट फैन के रास्ते घर में घुसते हुए होल में फंस गया और रंगे हाथों पकड़ा गया. पुलिस और इलाके के लोगों ने सीढ़ी लगाकर कड़ी मशक्कत के बाद चोर को बाहर निकाला. इस अनूठी घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

घटना देर रात करीब एक बजे की बताई जा रही है. चोर लग्जरी कार से गली-मोहल्लों की रेकी कर मकानों को निशाना बना रहा था. हैरानी की बात यह है कि बरामद कार RJ20UB3418 पर पुलिस का स्टीकर लगा हुआ था, जिससे आरोपी बिना शक के इलाके में घूमकर रेकी करता था.

स्कूटी की लाइट में दिखा फंसा हुआ चोर

प्रताप नगर निवासी सुभाष कुमार रावत अपनी पत्नी के साथ खाटूश्यामजी दर्शन कर घर लौटे थे. जैसे ही उन्होंने मेन गेट खोला और स्कूटी अंदर ले जा रहे थे, तभी स्कूटी की लाइट रसोई की तरफ पड़ी. रोशनी पड़ते ही किचन में लगे एग्जॉस्ट फैन के होल से एक युवक आधा अंदर घुसा हुआ नजर आया. वह खुद को बचाने के लिए मदद की गुहार लगा रहा था.

यह मंजर देख दंपत्ति के होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत शोर मचाया. शोर सुनते ही बाहर निगरानी कर रहा चोर का साथी भाग निकला, जबकि अंदर घुसा आरोपी एग्जॉस्ट फैन के होल में फंसा रहा. आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए.

जान से मारने की दी धमकी

पकड़े गए आरोपी ने खुद को खतरनाक बताते हुए जान से मारने की धमकी दी और दावा किया कि उसके कई साथी आसपास मौजूद हैं. लेकिन लोगों ने साहस दिखाते हुए पुलिस को खबर कर दी. घंटों तक चोर की जान सांसत में रही. काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची. एग्जॉस्ट फैन के होल में फंसे चोर को कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाला गया. पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर बोरखेड़ा थाने ले गई.

पहले भी देखी गई थी संदिग्ध कार

पड़ोसी एडवोकेट अमन सिंह ने बताया कि यह कार पहले भी गली में संदिग्ध हालात में घूमती देखी गई थी, जिस पर सफेद पर्दे लगे रहते थे. इस संबंध में पूर्व में थाने में शिकायत भी की जा चुकी है. फरियादी की शिकायत पर बोरखेड़ा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है.

पुलिस पकड़े गए आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और उसके फरार साथी के साथ-साथ शहर में हुई अन्य चोरी की वारदातों से जुड़े तार भी खंगाले जा रहे हैं. तलाशी के दौरान आरोपी की जेब से कार की चाबी भी बरामद हुई है.

Published at : 06 Jan 2026 12:19 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Police Kota News RAJASTHAN NEWS
