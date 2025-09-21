राजस्थान के कोटा जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. कलेक्ट्रेट में वरिष्ठ सहायक के पद पर तैनात प्रकाश स्वामी ने अपने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. उनके घर से मिला सुसाइड नोट इस बात का सबूत है कि उन्होंने अपनी मौत की जिम्मेदारी अपनी प्रेमिका और उसके परिवार पर डाली है.

सुसाइड नोट में प्रेमिका और परिवार को ठहराया जिम्मेदार

मृतक प्रकाश स्वामी ने सुसाइड नोट में लिखा है कि उनकी प्रेमिका ममता स्वामी (जीएसटी इंस्पेक्टर) और उसके परिवार ने उन्हें धोखा दिया. उन्होंने लिखा– “मैं प्यार के जाल में फंसकर जिंदगीभर भटकता रहा. मैंने ममता को नौकरी दिलाने में मदद की, उसके पढ़ाई-खर्च से लेकर सभी जरूरतों का ध्यान रखा, लेकिन उसने मुझे इस्तेमाल किया और छोड़ दिया. अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है.”

सुसाइड नोट में उन्होंने जीएसटी इंस्पेक्टर विष्णु शर्मा का भी नाम लिया और कहा कि सबने उन्हें चाय के कप की तरह इस्तेमाल किया और काम खत्म होने पर फेंक दिया. अंत में उन्होंने 'Good Bye Everyone' लिखकर अपनी पीड़ा बयां की.

5 साल का रिश्ता और फिर धोखा

मृतक के दोस्त योगेंद्र सेन ने बताया कि प्रकाश स्वामी ममता स्वामी के साथ लगभग 5-6 सालों से रिलेशनशिप में था. वह हमेशा ममता की पढ़ाई और निजी जरूरतों का ख्याल रखते थे.

साल 2023 में ममता जीएसटी इंस्पेक्टर बनी और गुजरात पोस्टिंग हो गई. वहां किसी और के साथ संबंध बनने के बाद उसने प्रकाश से दूरी बना ली.

हालांकि, 14 सितंबर से दोनों के बीच बातचीत फिर शुरू हुई और ममता कोटा में प्रकाश से मिलने भी आई. लेकिन जब प्रकाश ने शादी की बात की, तो ममता ने साफ इंकार कर दिया. इस बात से वह गहरा आहत हुआ और धीरे-धीरे डिप्रेशन में चला गया.

थाना नयापुरा के अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि प्रकाश अपने छोटे भाई-बहन गोपाल और पूजा स्वामी के साथ सिविल लाइन क्वार्टर नंबर 159 में रहते थे. घटना के समय भाई-बहन परीक्षा देने गए हुए थे, और घर पर अकेले होने के कारण प्रकाश ने फांसी लगा ली.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. सुसाइड नोट को भी बरामद कर लिया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

साल 2020 में हासिल की थी सरकारी नौकरी

प्रकाश स्वामी मूल रूप से अलवर जिले के ढाणी गोगड़ी गांव के रहने वाले थे. उन्होंने कोटा में पढ़ाई की और फैक्ट्री में मेहनत करके सरकारी नौकरी हासिल की. साल 2020 में उनकी पोस्टिंग कोटा कलेक्ट्रेट में वरिष्ठ सहायक के रूप में हुई थी. परिवार के लोग बताते हैं कि वह हमेशा परिवार का सहारा रहे.

मृतक के परिवार ने कहा कि प्रकाश परिवार का सहारा था, जिसे धोखे ने छीन लिया. वे चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. परिवार ने ममता स्वामी और उसके नए प्रेमी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.