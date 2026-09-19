कोटा: गणेश पंडाल में तलवार लेकर पहुंचा युवक, जेवरात उतारने की दी धमकी

कोटा के रामपुरा इलाके में नगर सेठ के गणेश पंडाल में शुक्रवार (18 सितंबर) देर रात उस वक्त हंगामा मच गया. जब एक युवक कथित तौर पर तलवार लेकर वहां पहुंचा. व्यापारियों और पंडाल संचालकों का आरोप है कि युवक ने पहले हफ्ता वसूली की बात कही और बाद में गणेश प्रतिमा पर चढ़े जेवरात खोलने की मांग करते हुए धमकाया. हथियार लेकर युवक के पहुंचने से पंडाल में मौजूद लोगों में खौफ का माहौल पैदा हो गया.

घटना के बाद व्यापारियों और पंडाल संचालकों ने विरोध जताते हुए धरना शुरू कर दिया. देर रात से शुरू हुआ विरोध शनिवार सुबह तक जारी रहा. प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने साफ कहा कि जब तक पुलिस मुकदमा दर्ज कर FIR की कॉपी उपलब्ध नहीं कराती, तब तक वे मौके से नहीं हटेंगे. व्यापारियों ने आरोप लगाया कि रात में पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद था, इसके बावजूद युवक ने काफी देर तक हंगामा किया.

संबंधित युवक लंबे वक्त से व्यापारियों को धमकाता आ रहा

धरना दे रहे नेता खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि संबंधित युवक लंबे वक्त से व्यापारियों को धमकाता आ रहा है. उनका कहना है कि पहले रात करीब 10 बजे भी पुलिस की मौजूदगी में हंगामा किया गया और बाद में करीब 2 बजे युवक हथियार लेकर दोबारा पंडाल पहुंच गया. व्यापारियों का आरोप है कि युवक ने हथियार लहराकर दहशत पैदा की और भगवान के जेवरात खोलने की धमकी तक दी.

मामले में पुलिस उप अधीक्षक राजेश टेलर ने बताया कि हंगामा करने वाला युवक सम्राट पटोना मौके से फरार हो गया था. उन्होंने रामपुरा कोतवाली पुलिस को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए. रामपुरा थाना अधिकारी देश गुर्जर के मुताबिक आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए रात में ही पुलिस टीम रवाना कर दी गई थी.

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व्यापारियों ने पुलिस पर आरोपी से मिलीभगत का लगाया आरोप

इधर, व्यापारियों ने पुलिस पर आरोपी के खिलाफ समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए हैं. कुछ व्यापारियों ने पुलिस पर आरोपी से मिलीभगत का भी आरोप लगाया, हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. बीजेपी नेता पंकज मेहता ने भी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. घटना के बाद रामपुरा इलाके के व्यापारियों में नाराजगी है और पंडाल की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और मामले की जांच जारी है.

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