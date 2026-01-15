कोटा में चाइनीज मांझे का कहर, 5 साल के बच्चे का गला सांस नली तक कटा, ICU में जिंदगी की जंग जारी

कोटा शहर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ है. इस बार इसकी चपेट में एक 5 वर्षीय मासूम आ गया, जिसका गला इतनी बुरी तरह कट गया कि घाव सांस की नली तक पहुंच गया. यह दर्दनाक हादसा शहर के एक फ्लाईओवर पर हुआ, जब बच्चा अपने परिजनों के साथ बाइक पर सवार होकर घर जा रहा था.

जानकारी के अनुसार, मासूम धीर अपने परिवार के साथ बाइक पर बैठा था. जैसे ही बाइक फ्लाईओवर से गुजर रही थी, तभी अचानक हवा में लटक रहा तेज धार वाला चाइनीज मांझा बच्चे के गले में फंस गया.

मांझे की धार इतनी तेज थी कि देखते ही देखते बच्चे का गला गहराई तक कट गया. बच्चे की हालत तुरंत बिगड़ने लगी और परिवार में चीख-पुकार मच गई.

एमबीएस अस्पताल में तुरंत ऑपरेशन

हादसे के बाद परिजन बिना देर किए घायल बच्चे को एमबीएस अस्पताल लेकर पहुंचे. अस्पताल में मौजूद सर्जन डॉ. नीरज देवंदा ने बताया कि बच्चे की हालत बेहद गंभीर थी. गले का घाव श्वास नली तक पहुंच चुका था, जिससे जान का खतरा बना हुआ था. स्थिति को देखते हुए तुरंत ऑपरेशन का फैसला लिया गया.

ENT डॉक्टरों की टीम रही शामिल

इस जटिल सर्जरी में सर्जन के साथ ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भी शामिल रही. कई घंटों तक चले ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बच्चे की जान बचाने में सफल रहे. फिलहाल मासूम को आईसीयू में रखा गया है और उसकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है.

यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि चाइनीज मांझा कितना खतरनाक है. प्रशासन द्वारा इस पर प्रतिबंध के बावजूद खुलेआम इसकी बिक्री और इस्तेमाल लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है.

प्रशासन ने शहरवासियों से अपील की है कि वे इस जानलेवा मांझे का इस्तेमाल न करें और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें, ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाओं से बचा जा सके.