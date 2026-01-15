कोटा में चाइनीज मांझे से सांस की नली कटने से बच्चे की मौत, अस्पताल पर लापरवाही का लगा आरोप

कोटा में मकर संक्रांति के दिन एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ. नयापुरा इलाके में बाइक से परिजनों के साथ जा रहे 5 साल के मासूम धीर के गले में चाइनीज मांझा फंस गया. मांझे से उसकी सांस की नली और खून की नस बुरी तरह कट गई. हादसे के तुरंत बाद परिजन उसे इलाज के लिए एमबीएस हॉस्पिटल लेकर पहुंचे. जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई.

दो घंटे चला था ऑपरेशन

मेडिकल कॉलेज कोटा के सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने बच्चे का तुरंत इलाज शुरू किया. सर्जरी विभाग के डॉ. नीरज देवंदा के मुताबिक, पहले खून बहना रोका गया, फिर सांस की नली का ऑपरेशन किया गया. करीब दो घंटे तक ऑपरेशन चला और उसके बाद बच्चे की हालत स्थिर बताई गई.

परिजनों का कहना है कि गुरुवार सुबह तक बच्चा होश में था. वह अपनी मां से बात कर रहा था और पानी भी मांग रहा था. इसी दौरान गले में लगी नली से खून आने लगा.

परिजनों ने कई बार स्टाफ को इसकी जानकारी दी, लेकिन समय पर ध्यान नहीं दिया गया. आरोप है कि खून सांस की नली में चला गया, जिससे बच्चे की हालत अचानक बिगड़ गई और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई.

स्टाफ की लापरवाही से गई जान- परिजन

मासूम की मौत के बाद अस्पताल परिसर में हंगामा मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है और अस्पताल स्टाफ पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. परिजनों ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच के लिए कमेटी बनाने और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है.

अस्पताल अधीक्षक डॉ. धनराज मीणा ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी. यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

परिजनों का यह भी कहना है कि प्रशासन केवल छोटे दुकानदारों पर कार्रवाई कर रहा है, जबकि चाइनीज मांझा सप्लाई करने वालों पर ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे. उनका कहना है कि जब तक इसकी जड़ तक कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे हादसे होते रहेंगे. यह घटना पूरे शहर को झकझोर देने वाली है.