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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानकोटा: पुरानी रंजिश में खूनी संघर्ष, स्कूटी को मारी टक्कर, फिर पाइप-चाकू से युवक पर टूट पड़े हमलावर

कोटा: पुरानी रंजिश में खूनी संघर्ष, स्कूटी को मारी टक्कर, फिर पाइप-चाकू से युवक पर टूट पड़े हमलावर

वारदात होली फैमिली हॉस्पिटल के पास नहर पर हुई है. एक युवक के हाथ-पैर में फ्रैक्चर हुआ है जबकि दूसरे ने भागकर अपनी जान बचाई. मारपीट का वीडियो भी सामने आया है. 

Written By : आसिफ खान, कोटा |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 06 Nov 2026 02:28 PM (IST)
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राजस्थान के कोटा शहर में पुरानी रंजिश को लेकर हिंसक वारदात का मामला सामने आया है. बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में कार सवार युवकों ने स्कूटी पर जा रहे दो दोस्तों को पहले टक्कर मारकर रोका और फिर उन पर हमला बोल दिया. हमलावरों ने लोहे के पाइप और चाकू से ताबड़तोड़ वार किए. अचानक हुए हमले में एक युवक जान बचाकर मौके से भाग निकला, जबकि दूसरा हमलावरों के बीच घिर गया. आरोपियों ने उसे पाइप से बुरी तरह पीटा, जिससे उसके एक हाथ और एक पैर में फ्रैक्चर हो गया. वारदात का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें चार युवक मिलकर मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं.

घटना होली फैमिली हॉस्पिटल के पास नहर की बताई जा रही है. पुलिस के अनुसार, स्कूटी पर इमरान और उसका दोस्त अरशद सवार थे. इसी दौरान कार में आए युवकों ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी. दोनों कुछ समझ पाते, इससे पहले ही हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी. हमले के दौरान अरशद किसी तरह वहां से भागने में कामयाब रहा, लेकिन इमरान को हमलावरों ने घेरकर निशाना बनाया. लोहे के पाइप से किए गए हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

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वीडियो में कैद हुई दबंगई, हथियार लेकर हमला करते दिखे युवक

इस पूरी वारदात के दौरान मौके पर मौजूद कुछ युवकों ने मारपीट का वीडियो बना लिया. अब सामने आए वीडियो में चार युवक दो युवकों के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि तीन हमलावरों के हाथों में लोहे के पाइप और चाकू थे, जबकि एक अन्य युवक के पास पिस्टल भी थी. दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया.

पुरानी रंजिश को लेकर वारदात की आशंका

बोरखेड़ा थाने के एएसआई देवकरण चौधरी ने बताया कि घटना करीब 10 दिन पुरानी है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच पहले से रंजिश चल रही थी. इसी के चलते मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया. घायल इमरान की ओर से अर्घ्यन अंसारी, हितेंद्र चौधरी, मयंक कारतूस, खुश अरोरा, यश पांचाल और आशु के खिलाफ नामजद शिकायत दी गई है.

छह नामजद, पुलिस कर रही तलाश

मामले में छह युवकों को नामजद किया गया है. पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है. अब मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद वारदात को लेकर चर्चा तेज हो गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.ऑ

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About the author आसिफ खान, कोटा

15 साल के पत्रकारिता अनुभव के साथ आसिफ खान ABP News के साथ जुड़े हैं. आसिफ की नजर राजस्थान के कोटा संभाग की हर बड़ी खबर पर रहती है. क्राइम खबरों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है और कई बड़े मामलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने की है.
तेज,सटीक और भरोसेमंद पत्रकारिता की कोशिश रही है.
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Published at : 06 Nov 2026 02:26 PM (IST)
Tags :
Kota News RAJASTHAN NEWS
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