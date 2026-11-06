राजस्थान के कोटा शहर में पुरानी रंजिश को लेकर हिंसक वारदात का मामला सामने आया है. बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में कार सवार युवकों ने स्कूटी पर जा रहे दो दोस्तों को पहले टक्कर मारकर रोका और फिर उन पर हमला बोल दिया. हमलावरों ने लोहे के पाइप और चाकू से ताबड़तोड़ वार किए. अचानक हुए हमले में एक युवक जान बचाकर मौके से भाग निकला, जबकि दूसरा हमलावरों के बीच घिर गया. आरोपियों ने उसे पाइप से बुरी तरह पीटा, जिससे उसके एक हाथ और एक पैर में फ्रैक्चर हो गया. वारदात का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें चार युवक मिलकर मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं.

घटना होली फैमिली हॉस्पिटल के पास नहर की बताई जा रही है. पुलिस के अनुसार, स्कूटी पर इमरान और उसका दोस्त अरशद सवार थे. इसी दौरान कार में आए युवकों ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी. दोनों कुछ समझ पाते, इससे पहले ही हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी. हमले के दौरान अरशद किसी तरह वहां से भागने में कामयाब रहा, लेकिन इमरान को हमलावरों ने घेरकर निशाना बनाया. लोहे के पाइप से किए गए हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

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वीडियो में कैद हुई दबंगई, हथियार लेकर हमला करते दिखे युवक

इस पूरी वारदात के दौरान मौके पर मौजूद कुछ युवकों ने मारपीट का वीडियो बना लिया. अब सामने आए वीडियो में चार युवक दो युवकों के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि तीन हमलावरों के हाथों में लोहे के पाइप और चाकू थे, जबकि एक अन्य युवक के पास पिस्टल भी थी. दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया.

पुरानी रंजिश को लेकर वारदात की आशंका

बोरखेड़ा थाने के एएसआई देवकरण चौधरी ने बताया कि घटना करीब 10 दिन पुरानी है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच पहले से रंजिश चल रही थी. इसी के चलते मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया. घायल इमरान की ओर से अर्घ्यन अंसारी, हितेंद्र चौधरी, मयंक कारतूस, खुश अरोरा, यश पांचाल और आशु के खिलाफ नामजद शिकायत दी गई है.

छह नामजद, पुलिस कर रही तलाश

मामले में छह युवकों को नामजद किया गया है. पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है. अब मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद वारदात को लेकर चर्चा तेज हो गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.ऑ

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