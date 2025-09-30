किशनगढ़: सुहागरात पर दुल्हन ने बताई अनोखी परंपरा, शादी से पहले लाखों की डील, गहने लेकर फरार

अजमेर जिले के पास किशनगढ़ में एक बार फिर लुटेरी दुल्हन गिरोह का खुलासा हुआ है. यहां लुटेरी दुल्हन एक परिवार को लाखों रुपए का चूना लगाकर फरार हो गई. किशनगढ़ की मिल कॉलोनी निवासी राकेश शर्मा की शादी का सपना तब बिखर गया, जब उसकी नई नवेली दुल्हन पूजा गुर्जर शादी की पहली रात ही घर से कीमती सामान और जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गई.

इस ठगी के पीछे एक संगठित गिरोह का हाथ सामने आया है, जिसमें एक शातिर दलाल भी शामिल है. राकेश शर्मा ने आगरा की रहने वाली पूजा गुर्जर से जयपुर में स्टांप मैरिज की थी. इस संबंध को करवाने में दलाल जितेंद्र नायक की अहम भूमिका थी. संबंध करने के एवज में दलाल जितेंद्र नायक ने राकेश शर्मा से 2 लाख लिए थे. शादी के बाद पूजा का ससुराल में शानदार स्वागत किया गया. गृह प्रवेश और सभी रीति रिवाज निभाए गए.

परंपरा के नाम पर दिया धोखा

सुहागरात पर पूजा ने कहा कि हमारे यहां एक परंपरा है कि शादी के बाद 3 दिन तक पति-पत्नी साथ नहीं सोते हैं और अपनी मां के गहने लाकर मुझे दे दो. परंपरा के अनुसार आज की रात मुझे इन गहनों को पहनना जरूरी है. राकेश और उसके परिवार को यह बात अटपटी लगी लेकिन इसे परंपरा मानकर उन्होंने चुपचाप स्वीकार कर लिया. और यही परंपरा ठगी की पटकथा का अंतिम अध्याय निकली.

सुबह कमरे में न दुल्हन मिली न गहने

रात के अंधेरे में पूजा मौका देख सोने चांदी के आभूषण और नगदी समेट कर फरार हो गई. सुबह होने पर कमरे में दुल्हन और आभूषण व नगदी गायब मिले, तब परिवार को उनके साथ हुई जालसाजी का पता चला. पीड़ित परिवार में उनके साथ हुई इस जालसाजी की शिकायत मदनगंज थाने में दी है. थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने इस संगठित ठगी को गंभीरता से लिया और आरोपी महिला पूजा गुर्जर और दलाल जितेंद्र नायक की तलाश शुरू कर दी है.