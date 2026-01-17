राजस्थान: खैरथल में फर्जी IPS बनकर थाने पहुंचा युवक, SPG अधिकारी बताकर जमाया रौब, ऐसे खुली पोल

राजस्थान के भिवाड़ी में पुलिस ने फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर रौब झाड़ने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है. ये मामला खैरथल-तिजारा जिले के भिवाड़ी थाना क्षेत्र का है. आरोपी युवक ने थाने में पहुंचकर रात में ठहरने के लिए वीआईपी कमरे की मांग की थी. जांच में पहचान पत्र फर्जी निकला. आरोपी युवक की पहचान यूपी के बागपत निवासी सौरभ कुमार के रूप में हुई है. वो अभी दिल्ली में रह रहा था.

स्कॉर्पियो से थाने पहुंचे युवक ने खुद को बताया IPS अफसर

भिवाड़ी थाना अधिकारी सचिन शर्मा ने बताया कि शुक्रवार (16 जनवरी) रात करीब 9:30 बजे एक युवक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर थाने पहुंचा. गाड़ी पर ‘पुलिस’ लिखा हुआ था. गेट पर तैनात संतरी को युवक ने खुद को आईपीएस अधिकारी बताते हुए कहा कि वह एसपीजी (स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप) में एआईजी रैंक पर तैनात है और विशेष मिशन पर है. उसने रात रुकने के लिए वीआईपी कमरे की मांग की.‌

शक के बाद पुलिस ने युवक से की पूछताछ

शक होने पर पुलिस ने युवक को केबिन में बैठाकर पूछताछ शुरू की. जांच में सामने आया कि इस नाम का कोई आईपीएस अधिकारी नहीं है. जब उससे आईडी कार्ड मांगा गया तो उसने फर्जी आईपीएस कार्ड दिखाया, जो पूरी तरह नकली निकला.

पहले भी रौब दिखाकर हासिल की स्पेशल सुविधाएं

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी को आईपीएस अधिकारियों की सुविधाओं और सुरक्षा प्रोटोकॉल की अच्छी जानकारी थी. इसी का गलत फायदा उठाकर उसने फर्जी कार्ड बनवाया और गाड़ी पर ‘पुलिस’ लिखवाकर खुद को बड़ा अधिकारी बताकर कई जगह विशेष सुविधाएं हासिल कीं. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ फर्जी दस्तावेज और सरकारी पद के दुरुपयोग के तहत मामला दर्ज किया गया है. गाड़ी के साथ फर्जी ID कार्ड समेत कुछ अन्य सामान को जब्त कर लिया गया.