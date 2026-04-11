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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: असम चुनाव में वोटिंग के बाद खाटू श्याम धाम पहुंचे CM हिमंता बिस्वा सरमा, की पूजा-अर्चना

राजस्थान: असम चुनाव में वोटिंग के बाद खाटू श्याम धाम पहुंचे CM हिमंता बिस्वा सरमा, की पूजा-अर्चना

Himanta Biswa Sarma News: असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने खाटू श्याम धाम में दर्शन के बाद बड़ा दावा किया है कि बीजेपी असम विधानसभा चुनाव में 90 से 100 सीटें जीतकर रिकॉर्ड प्रदर्शन करेगी.

By : गोविंद बुटोलिया, सीकर | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 11 Apr 2026 07:27 PM (IST)
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असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा शनिवार (11 अप्रैल) दोपहर राजस्थान के प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर पहुंचे. उन्होंने बाबा श्याम के दर्शन कर आशीर्वाद लिया. मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना के बाद उन्होंने असम विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया. सीएम सरमा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 126 सीटों में से 90 से 100 सीटें जीत सकती है, जो पिछले चुनाव से भी बेहतर प्रदर्शन होगा.

मंदिर में विधिवत की पूजा-अर्चना

मंदिर में श्री श्याम मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष रविंद्र सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह चौहान और प्रताप सिंह चौहान सहित सेवक परिवार ने मुख्यमंत्री की पूजा करवाई. इस दौरान बाबा श्याम का दुपट्टा ओढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद दिया गया.

दर्शन के बाद सीएम ने कहा कि वे समय-समय पर बाबा के दरबार में आते रहते हैं और इस बार भी चुनाव खत्म होते ही यहां पहुंचे हैं. उन्होंने बताया कि यहां से वे सालासर धाम भी जाएंगे.

कांग्रेस पर साधा निशाना

कांग्रेस नेतापवन खेड़ा के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम सरमा ने सख्त रुख अपनाया. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर राजनीति की बात करना उचित नहीं है. उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह सब AI तकनीक के जरिए बनाए गए फोटोशूट का मामला है और कानून इस पर अपना काम करेगा.

बीजेपी नेताओं ने किया स्वागत

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खाटू आगमन पर भाजपा नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया. भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज बाटड और खंडेला विधायक सुभाष मील ने उनकी अगवानी की.

वहीं सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया. सीओ सिटी सीकर राजपाल, दीपक गर्ग, एसडीएम मोनिका सामोर, तहसीलदार शैलजा शेखावत समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे.

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का यह दौरा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं. खाटूश्यामजी में उनकी मौजूदगी को चुनावी माहौल से जोड़कर भी देखा जा रहा है.

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About the author गोविंद बुटोलिया, सीकर

करीब डेढ़ दशक से राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे हैं. क्राइम, राजनीतिक और सामाजिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.  बागवानी, खेल कूद के साथ संगीत और इतिहास में विशेष रुचि है.
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Published at : 11 Apr 2026 07:27 PM (IST)
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Khatushyam HIMANTA BISWA SARMA RAJASTHAN NEWS
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