खाटूश्यामजी नगरपालिका चुनाव की आ गई तारीख, वोटिंग के तुरंत बाद आएंगे नतीजे

राजस्थान निर्वाचन आयोग के ताजा आदेश के मुताबिक, खाटूश्यामजी नगरपालिका में अध्यक्ष पद का चुनाव अब 25 सितंबर को होगा और मतदान समाप्त होते ही परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे. इसके अगले दिन 26 सितंबर को उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया जाएगा.

चुनाव कार्यक्रम और प्रक्रिया

अध्यक्ष पद: 25 सितंबर को मतदान.

वोटिंग समाप्ति के तुरंत बाद गिनती और नतीजे

उपाध्यक्ष पद: 26 सितंबर को नामांकन, समीक्षा, नाम वापसी और आवश्यकता पड़ने पर मतदान-परिणाम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

पहले 21 सितंबर को शुरू हुआ अध्यक्ष चुनाव, कांग्रेस पार्षद के मतदान केंद्र न पहुंचने के कारण बीच में रुका और आयोग ने इसे 'आगामी आदेश तक' स्थगित कर दिया था.

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लापता पार्षद का मामला: पुलिस ने किया दस्तयाब, न्यायालय में पेशी

चुनाव के दौरान वार्ड 10 की कांग्रेस पार्षद लक्ष्मी देवी के मतदान स्थल पर नहीं पहुंचने से प्रक्रिया रुक गई थी, जिसके बाद उनके पति हरलाल ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. खाटूश्यामजी कोतवाली पुलिस ने बाद में पार्षद को दस्तयाब कर लिया, उन्हें न्यायालय में पेश किया और कानूनी कार्रवाई के बाद परिजनों को सौंप दिया. पुलिस की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया कि पार्षद के मतदान केंद्र न आने का ठोस कारण क्या था.

पृष्ठभूमि: क्यों रुका था चुनाव?

खाटूश्यामजी नगरपालिका में 20 सदस्यों वाली काउंसिल में भाजपा और कांग्रेस के पार्षद बराबर (8-8) बताए जा रहे हैं, जबकि कुछ निर्दलीय और अन्य दलों के पार्षद भी हैं; ऐसे में हर वोट अहम हो जाता है. लक्ष्मी देवी के न आने से मतदान प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी, जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने आयोग के निर्देश पर मतपेटियां सील कर चुनाव को आगे के आदेश तक टाल दिया था.

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