हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानखाटूश्याम मेला 2026: VIP दर्शन बंद, QR कोड से आसान होगा रास्ता, सुरक्षा में 5000 जवान तैनात

खाटूश्याम मेला 2026: VIP दर्शन बंद, QR कोड से आसान होगा रास्ता, सुरक्षा में 5000 जवान तैनात

Khatu Shyam Mela 2026: राजस्थान के खाटूश्यामजी में वार्षिक फाल्गुन लक्खी मेला 21 से 28 फरवरी तक आयोजित होगा. सरकारी प्रोटोकॉल वालों को छोड़कर सभी के लिए VIP दर्शन बंद रहेगा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 21 Jan 2026 09:13 AM (IST)
बाबा खाटूश्याम का फाल्गुन लक्खी मेला 21 फरवरी से शुरू हो रहा है. फाल्गुन लक्खी मेला 21 से 28 फरवरी 2026 तक आयोजित होगा. वार्षिक फाल्गुन लक्खी मेले की तैयारी और व्यवस्थाओं को लेकर मंगलवार को जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा और SP प्रवीण नायक ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मेले की व्यवस्थाओं से जुड़े संबंधित विभागीय अधिकारियों की बैठक ली.

जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने कहा कि बाबा श्याम के लक्खी मेले में आने वाले श्याम भक्तों को सुगमतापूर्वक दर्शन हो, इसके लिए संपूर्ण व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी. जिला कलेक्टर शर्मा ने बताया कि मेले में इस बार सरकारी प्रोटोकॉल वाले VIP लोगों को छोड़कर सभी के लिए VIP दर्शन व्यवस्था पूर्णतया बंद रहेगी. यह निर्णय आम श्रद्धालुओं को प्राथमिकता देने के लिए लिया गया है.

QR कोड से सुगम परिवहन

खाटू पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सुगम परिवहन कराने के लिए इस बार QR कोड जारी किया जाएगा. श्रद्धालु यह QR कोड स्कैन कर पार्किंग स्थल तक आसानी से पहुंच सकेंगे और सुगमता से बाबा श्याम के दीदार कर सकेंगे. खाटू श्यामजी को जोड़ने वाली सभी अप्रोच रोड्स पर QR कोड स्कैनर्स लगाए जाएंगे, जिन्हें स्कैन कर संबंधित रूट से आने वाले भक्तगण पार्किंग स्थल का पता कर पाएंगे.

5000 सुरक्षाकर्मी तैनात

मेले की सुरक्षा के लिए 5000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे. पूरे मेला क्षेत्र पर ड्रोन और CCTV कैमरों की नजर रहेगी. मंदिर और मेला परिसर में निगरानी के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है.

ई-रिक्शा और यातायात व्यवस्था

ई-रिक्शा चालकों के लिए अलग-अलग जोन बनाए जाएंगे और उनके सीमित संख्या में पास जारी किए जाएंगे. बिना पास वाले ई-रिक्शा को सीज करने की कार्रवाही की जाएगी. मंडा मोड एवं रींगस के खाटू मोड़ से मंदिर तक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. अग्निशमन एवं एंबुलेंस के लिए इमरजेंसी रास्ते की व्यवस्था की जाएगी.

डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध

मेला अवधि में डीजे पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा. यह निर्णय धार्मिक वातावरण बनाए रखने और श्रद्धालुओं को शांतिपूर्ण माहौल प्रदान करने के लिए लिया गया है. मेले से संबंधित सभी तरह की अनुमतियां देने एवं प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए 'श्याम सारथी' के नाम से पोर्टल विकसित किया गया है. इस पोर्टल पर सभी तरह की अनुमतियों के अप्रूवल ऑनलाइन दिए जाएंगे तथा इसी के माध्यम से मेले की समग्र मॉनिटरिंग की जाएगी.

44 डिजिटल स्क्रीन्स

मंदिर एवं मेला परिसर में कुल 44 डिजिटल स्क्रीन्स लगाई जाएंगी, जिसके माध्यम से मेले से संबंधित सभी तरह की जानकारियां इन डिजिटल स्क्रीन्स पर सजाई जाएंगी. यह श्रद्धालुओं को समय पर जानकारी प्रदान करने में मददगार होगा.

मेला अवधि के दौरान श्याम कुंड पूर्णतया बंद रहेगा. यह निर्णय सुरक्षा कारणों से लिया गया है. सभी सेक्टर में मेडिकल की मोबाइल यूनिट्स स्थापित रहेंगी. मेडिकल कैंप्स लगाए जाएंगे और प्रत्येक पार्किंग में अग्निशमन की व्यवस्था होगी. छोटी कांच की इत्र की शीशियां बेचने वालों पर अभी से कार्रवाई की जाएगी. मेले में घरेलू सिलेंडर उपयोग होने पर संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी.

200 से अधिक बसें

सीकर रोडवेज डिपो द्वारा 200 से अधिक बसें चलाई जाएंगी, जिससे श्रद्धालुओं को परिवहन में सुविधा मिलेगी. मंदिर को जोड़ने वाली सभी सड़कों का मरम्मत एवं पेचवर्क का कार्य मेले से पूर्व पूर्ण किया जाएगा. 52 बीघा पार्किंग में सिस्टमैटिक तरीके से वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था होगी. मंदिर कमेटी द्वारा सभी मुख्य मार्गों पर लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी. NHAI को मंडा मोड पुलिया का काम दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए.

CCTV और सुरक्षा तंत्र

मेला परिसर में CCTV इंस्टॉल किए जाएंगे. ड्रोन और CCTV कैमरों की नजर में पूरा मेला क्षेत्र रहेगा, जिससे किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.

बैठक में जिला परिषद सीकर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजपाल यादव, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. तेजपाल सिंह समेत मेले से संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे.

Input By : Govind Butalia
Published at : 21 Jan 2026 09:13 AM (IST)
RAJASTHAN NEWS Khatu Shyam Mela 2026 Khatu Shyamji Falgun Lakkhi Mela
