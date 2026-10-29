करवा चौथ पर व्रत रखने वाली महिलाओं को रात में चांद निकलने का इंतजार रहता है. इस बार गुरुवार (29 अक्टूबर) को करवा चौथ मनाया जाएगा. सुबह से व्रत रखने के बाद महिलाएं शाम को पूजा करेंगी और करवा चौथ की कथा सुनेंगी. इसके बाद चांद को अर्घ्य देकर पति के हाथों पानी पीने के साथ व्रत खोलेंगी. अगर आप राजस्थान में रहती हैं, तो पूजा की तैयारी के साथ अपने शहर में चंद्रोदय का समय भी जान लीजिए.

पंचांग के मुताबिक, राजस्थान के अलग-अलग शहरों में चांद निकलने के समय में अंतर रहेगा. अलवर में सबसे पहले रात 8:22 बजे चांद निकलने की संभावना है. इसके बाद जयपुर में 8:28 बजे और कोटा में 8:32 बजे चंद्रोदय हो सकता है. अजमेर में रात 8:34 बजे और बीकानेर में 8:35 बजे चांद दिखने का अनुमान है. वहीं, जोधपुर में रात 8:41 बजे और उदयपुर में 8:43 बजे चंद्रोदय हो सकता है.

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पूजा में इन चीजों का रखें ध्यान

करवा चौथ की पूजा के लिए सबसे पहले चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं. इस पर मां पार्वती, भगवान शिव, गणेश जी और कार्तिकेय की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें. पूजा की जगह साफ रखें और जरूरी सामग्री पहले से जुटा लें.

धार्मिक विद्वान प्रोफेसर विनोद शास्त्री के अनुसार, कलश स्थापना के लिए तांबे या मिट्टी के कलश में गंगाजल, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और अक्षत रखें. इसके ऊपर आम के पत्ते लगाएं और ढक्कन पर चावल रखकर घी का दीपक जलाएं.

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कथा सुनने के बाद चांद को दें अर्घ्य

पूजा के लिए दो करवे रखें. एक में पानी, गंगाजल, सिक्का और अक्षत भरें, जबकि दूसरे में पूड़ी और मिठाई जैसी चीजें बायना के रूप में रखें. पूजा के दौरान रोली, चंदन, फूल और कलावा अर्पित करें. इसके बाद करवा चौथ की कथा सुनें.

रात में चांद दिखने पर अर्घ्य दें. परंपरा के अनुसार, छलनी से चांद और फिर पति का चेहरा देखकर पानी पीकर व्रत खोला जाता है. अंत में परिवार के बड़ों का आशीर्वाद लें.