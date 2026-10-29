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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan Karwa Chauth Moonrise Time: करवा चौथ पर राजस्थान में कब निकलेगा चांद? जयपुर से उदयपुर तक जानें समय

Rajasthan Karwa Chauth Moonrise Time: करवा चौथ पर राजस्थान में कब निकलेगा चांद? जयपुर से उदयपुर तक जानें समय

Karwa Chauth 2026 Moonrise Time in Rajasthan: करवा चौथ 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा. राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, जोधपुर समेत प्रमुख शहरों में चांद निकलने का समय जानें और पूजा की तैयारी करें.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 29 Oct 2026 07:58 PM (IST)
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करवा चौथ पर व्रत रखने वाली महिलाओं को रात में चांद निकलने का इंतजार रहता है. इस बार गुरुवार (29 अक्टूबर) को करवा चौथ मनाया जाएगा. सुबह से व्रत रखने के बाद महिलाएं शाम को पूजा करेंगी और करवा चौथ की कथा सुनेंगी. इसके बाद चांद को अर्घ्य देकर पति के हाथों पानी पीने के साथ व्रत खोलेंगी. अगर आप राजस्थान में रहती हैं, तो पूजा की तैयारी के साथ अपने शहर में चंद्रोदय का समय भी जान लीजिए.

पंचांग के मुताबिक, राजस्थान के अलग-अलग शहरों में चांद निकलने के समय में अंतर रहेगा. अलवर में सबसे पहले रात 8:22 बजे चांद निकलने की संभावना है. इसके बाद जयपुर में 8:28 बजे और कोटा में 8:32 बजे चंद्रोदय हो सकता है. अजमेर में रात 8:34 बजे और बीकानेर में 8:35 बजे चांद दिखने का अनुमान है. वहीं, जोधपुर में रात 8:41 बजे और उदयपुर में 8:43 बजे चंद्रोदय हो सकता है.

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पूजा में इन चीजों का रखें ध्यान

करवा चौथ की पूजा के लिए सबसे पहले चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं. इस पर मां पार्वती, भगवान शिव, गणेश जी और कार्तिकेय की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें. पूजा की जगह साफ रखें और जरूरी सामग्री पहले से जुटा लें.

धार्मिक विद्वान प्रोफेसर विनोद शास्त्री के अनुसार, कलश स्थापना के लिए तांबे या मिट्टी के कलश में गंगाजल, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और अक्षत रखें. इसके ऊपर आम के पत्ते लगाएं और ढक्कन पर चावल रखकर घी का दीपक जलाएं.

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कथा सुनने के बाद चांद को दें अर्घ्य

पूजा के लिए दो करवे रखें. एक में पानी, गंगाजल, सिक्का और अक्षत भरें, जबकि दूसरे में पूड़ी और मिठाई जैसी चीजें बायना के रूप में रखें. पूजा के दौरान रोली, चंदन, फूल और कलावा अर्पित करें. इसके बाद करवा चौथ की कथा सुनें.

रात में चांद दिखने पर अर्घ्य दें. परंपरा के अनुसार, छलनी से चांद और फिर पति का चेहरा देखकर पानी पीकर व्रत खोला जाता है. अंत में परिवार के बड़ों का आशीर्वाद लें.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 29 Oct 2026 07:58 PM (IST)
Tags :
Karwa Chauth RAJASTHAN NEWS
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