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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान निकाय चुनाव: श्री राजपूत करणी सेना का ऐलान, 'BJP का बॉयकॉट'

राजस्थान निकाय चुनाव: श्री राजपूत करणी सेना का ऐलान, 'BJP का बॉयकॉट'

UGC के नए नियमों के खिलाफ श्री राजपूत करणी सेना ने राजस्थान निकाय चुनाव में BJP के बॉयकॉट का ऐलान किया है. अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने चेतावनी दी है कि दिल्ली में 10 लाख लोगों की रैली की जाएगी.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 27 Aug 2026 10:39 PM (IST)
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राजस्थान (Rajasthan News) की सियासत में एक नया और बड़ा भूचाल आ गया है. यूजीसी (UGC) के नए नियमों के खिलाफ 800 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा निकालने वाली 'श्री राजपूत करणी सेना' (Shri Rajput Karni Sena) और अन्य सवर्ण संगठनों ने अब आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है. सवर्ण समाज ने आक्रामक रुख अपनाते हुए आगामी राजस्थान नगर निकाय चुनावों (Rajasthan Nagar Nikay Chunav) में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्ण बहिष्कार की घोषणा कर दी है. करणी सेना ने साफ कर दिया है कि सवर्ण समाज बड़ी पार्टी (बीजेपी) को वोट नहीं करेगा.

'अब BJP को करारा सबक सिखाएंगे'

श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना (Mahipal Singh Makrana) ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "एक तरफ केंद्र की बीजेपी सरकार यूजीसी के इन नए नियमों को थोप रही है, तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस (Congress) ने इस गंभीर मुद्दे पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है."

मकराना ने चेतावनी देते हुए कहा कि सवर्ण समाज ने अब तक शांतिपूर्ण आंदोलनों के जरिए बीजेपी को नींद से जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है. उन्होंने कहा, "इसकी शुरुआत राजस्थान से होगी और निकाय चुनाव में सवर्ण समाज एकजुट होकर बीजेपी को हराने का काम करेगा."

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'चुनाव मत लड़ो, आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी'

करणी सेना ने सिर्फ वोटरों से ही नहीं, बल्कि बीजेपी से जुड़े सवर्ण नेताओं से भी बड़ी अपील की है. संगठन ने कहा है कि जो सवर्ण नेता बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वे मैदान से हट जाएं ताकि उन्हें करारी हार का सामना न करना पड़े.

महिपाल सिंह मकराना ने भावुक लेकिन सख्त लहजे में कहा, "नेताओं को समझना चाहिए कि अगर वे एक चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा. लेकिन अगर यह 'काला कानून' वापस नहीं हुआ, तो उनके बच्चों का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियां उन्हें कतई माफ नहीं करेंगी."

MP में आंदोलन और दिल्ली में 10 लाख की रैली

कांग्रेस को लेकर करणी सेना ने एक शर्त रखी है. मकराना ने कहा कि अगर राजस्थान के निकाय चुनाव में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता इस नियम के खिलाफ ठोस आश्वासन देता है, तो सवर्ण समाज उनका समर्थन कर सकता है.

इस आंदोलन की भविष्य की रूपरेखा बताते हुए मकराना ने स्पष्ट किया कि राजस्थान के बाद इस आंदोलन की आग मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) तक फैलेगी. इसके बाद दिल्ली (Delhi) में एक विशाल महारैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर से 10 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाई जाएगी और केंद्र सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 27 Aug 2026 10:38 PM (IST)
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RAJASTHAN NEWS
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