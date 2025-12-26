जयपुर: चौमूं की कलंदरी मस्जिद का ये इतिहास नहीं जानते होंगे आप! 44 साल पुराना है मामला

राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित चौमूं में कलंदरी मस्जिद मामले में पथराव और विवाद के बीच कई लोगों को हिरासत में लिया गया है. हालांकि हिरासत में लिए जाने वालों का दावा है कि उन्होंने पुलिस पर पथराव नहीं किया और न ही कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने में उनका कोई हाथ है.

इस बीच आइए हम आपको बताते हैं कि जयपुर के चौमूं में जिस कलंदरी मस्जिद को लेकर हंगामा हुआ उसका पूरा मामला क्या है?

दावा किया जाता है कि कलंदरी मस्जिद फुटपाथ पर बनी हुई है. उसकी वजह से पैदल चलने वाले लोगों के लिए रास्ता बंद हो जाता है. यह मामला सन् 1981 से कोर्ट में लंबित है. दावा है कि पूरी मस्जिद ही अतिक्रमण कर बनाई गई.

आपसी सहमति से हटाया जा रहा था पत्थर

यह पूरा मामला चौमूं की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने से जुड़ा है. बस स्टैंड क्षेत्र में मस्जिद के पास करीब 45 सालों से सड़क किनारे पत्थर पड़े थे, जिसकी वजह से अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती थी. एक दिन पहले ही चौमूं थाना पुलिस और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक हुई थी. इसमें आपसी सहमति बनी कि सड़क से पत्थर हटा लिए जाएं ताकि जनता को राहत मिले.

फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है. स्पेशल कमिश्नर राहुल ने कहा कि अफवाह और भ्रम की स्थिति पैदा हुई..जिससे ऐसी घटना हुई.2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैंं. इंटरनेट अभी बंद किया गया है थोड़े समय के लिए ताकि कोई अफवाह ना फैला सके.