जोधपुर: हॉस्टल में चल रही थी अवैध पापड़ फैक्ट्री, ग्राउंड रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

जोधपुर के ज्योतिबा फुले हॉस्टल में अवैध रूप से चल रही पापड़ बनाने की फैक्ट्री को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने प्रशासन और सरकार दोनों को कटघरे में ला खड़ा किया है. वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में माता का थान इलाके में बना ज्योतिबा फुले छात्रावास, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री व स्थानीय विधायक अशोक गहलोत की अनुशंसा पर विधायक कोटे से बनाया गया था, जिस पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है.

आरोप है कि छात्रावास को व्यावसायिक फैक्ट्री में तब्दील कर दिया गया है, जहां पिछले कई वर्षों से पापड़, बड़ी और राबोड़ी बनाने का काम चल रहा है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद एबीपी न्यूज की टीम ने मौके पर पहुंचकर चौंकाने वाला खुलासा किया है.

ABP न्यूज की ग्राउंड जीरो पड़ताल

एबीपी न्यूज की टीम ने वायरल वीडियो की सच्चाई जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की. जैसे ही टीम माता का थान स्थित ज्योतिबा फुले छात्रावास परिसर में पहुंची, वहां का नजारा चौंकाने वाला था. छात्रावास परिसर में कई महिलाएं और युवक काम करते हुए मिले, मौके पर बड़ियां, राबोड़ी और पापड़ बनाए जा रहे थे.

इसके अलावा पैकिंग का सामान, मशीनें और कच्चा माल भी मौजूद था. पूरा परिसर किसी लघु उद्योग या फैक्ट्री जैसा नजर आ रहा था. टीम को देखते ही वहां मौजूद लोगों ने कहा और सब निकल जाओ. मौके पर मौजूद मजदूरों से बातचीत में सामने आया कि यह काम पिछले कई वर्षों से लगातार चल रहा है. जब उनसे पूछा गया कि छात्रावास में यह फैक्ट्री कैसे चल रही है, तो उन्होंने बताया कि इस जगह की देखरेख सुभाष गहलोत करते हैं और उन्हीं के कहने पर यहां यह काम हो रहा है.

सुभाष गहलोत ने आरोपों से किया इनकार

जब एबीपी न्यूज ने इस मामले में सुभाष गहलोत से मिलने के लिए समय मांगा तो उन्होंने मना कर दिया. फ़ोन पर हुई बातचीत में उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. सुभाष गहलोत ने कहा कि मेरा इस फैक्ट्री से कोई लेना-देना नहीं है और न ही मैं इसका संचालन करता हूं.

उन्होंने कहा कि यह तो छोटा-मोटा काम है, जो हॉस्टल में खाने के काम आता है. इसलिए यह सब बनाया जा रहा है. हालांकि मौके पर मौजूद मशीनें, पैकिंग मटेरियल और बड़े पैमाने पर उत्पादन इस बयान पर कई सवाल खड़े करते हैं.

मामले पर प्रशासन ने लिया संज्ञान

मामले पर जोधपुर जिला परिषद के सीईओ आशीष कुमार सिंह ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि विधायक कोटे से बने छात्रावास को लेकर जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर हम संज्ञान लेंगे और पूरे मामले की जांच कराई जाएगी.

अगर जांच में कोई भी अनियमितता या गलत गतिविधि पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. विधायक कोटे से बना है तो वहां छात्रावास ही होना चाहिए, किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि पूरी तरह गलत है.”

वीडियो बनाने वाले रवि गहलोत का बदला रुख

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो रवि गहलोत द्वारा बनाया गया बताया जाता है. एबीपी न्यूज की टीम ने जब उनसे संपर्क किया तो पहले उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया. बाद में कैमरे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर समाज का दबाव है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा. इसके बाद वे सवालों से बचते नजर आए और कैमरे पर उल्टे सवाल करने लगे, जिससे पूरे मामले को लेकर संदेह और गहरा गया.

मामले पर उठ रहे हैं कई बड़े सवाल

क्या विधायक कोटे से बना छात्रावास दबंगों के कब्जे में है?

क्या सरकारी धन से बने भवन का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है?

क्या स्थानीय राजनीतिक संरक्षण के चलते वर्षों से यह सब चलता रहा?

जांच के बाद क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी?

अब देखना यह होगा कि प्रशासन की जांच सिर्फ कागजों तक सीमित रहती है या जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई होती है. फिलहाल, यह मामला जोधपुर की राजनीति और प्रशासन, दोनों के लिए बड़ी परीक्षा बन चुका है.