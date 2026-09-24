जोधपुर गांवों में विवाद सुलझाने के लिए होने वाली पंच-पंचायत पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं. जोधपुर के डांगियावास थाना क्षेत्र के पालासनी गांव में दो परिवारों ने समाज के कथित पंचों पर सामाजिक बहिष्कार, हुक्का-पानी बंद करने और लाखों रुपये का आर्थिक दंड लगाने के गंभीर आरोप लगाए हैं. एक परिवार का दावा है कि समाज में दोबारा शामिल करने के लिए 21 लाख रुपये की मांग की जा रही है, जबकि दूसरे परिवार पर 11 लाख रुपये का दंड लगाए जाने का आरोप है.

मामला जमीन और पारिवारिक विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है. जालेली चंपावतान के ढाकों की ढाणी निवासी दानाराम और उसके भाई का आरोप है कि उनकी जमीन को लेकर कुछ लोगों से विवाद चल रहा है. जमीन से आम रास्ता निकालने का मामला न्यायालय में विचाराधीन है. पीड़ित परिवार का कहना है कि मामला अदालत में होने के बावजूद सामाजिक स्तर पर उन पर फैसला मानने का दबाव बनाया जा रहा है.

21 लाख नहीं दिए तो समाज से बाहर रखने का आरोप

दानाराम का आरोप है कि कथित पंचों ने परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया. आरोप है कि समाज में दोबारा शामिल करने के लिए 21 लाख रुपये की मांग की जा रही है. परिवार का यह भी दावा है कि बहिष्कार के बाद सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने पर उनके साथ मारपीट की जाती है. पीड़ितों का कहना है कि जमीन का विवाद अदालत में लंबित है, ऐसे में सामाजिक पंचायत के जरिए दबाव बनाकर फैसला थोपने की कोशिश की जा रही है.

दूसरे परिवार पर 11 लाख का दंड लगाने का आरोप

इसी क्षेत्र से जुड़े दूसरे मामले में गंगाराम ने भी समाज के कथित पंचों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. गंगाराम के मुताबिक उसके परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है. उसका आरोप है कि उसके भाई ने कथित पंचों के साथ मिलकर उसकी जमीन को गोचर भूमि घोषित करवाने का प्रयास किया. इसका विरोध करने पर उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया गया. गंगाराम का आरोप है कि उस पर 11 लाख रुपये का दंड लगाया गया है. साथ ही सामाजिक कार्यक्रमों में जाने पर उसके साथ मारपीट किए जाने का भी आरोप लगाया गया है.

पुलिस पर भी उठाए सवाल

पीड़ित परिवारों ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए हैं. उनका आरोप है कि शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई प्रभावी नहीं हुई और उन्हें कथित तौर पर आरोपियों की ओर से लगातार सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है. दोनों परिवारों ने सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की है.

कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर लगाई गुहार

लगातार कथित सामाजिक दबाव और बहिष्कार से परेशान दोनों परिवार बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे. यहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर सामाजिक बहिष्कार, कथित आर्थिक दंड और मारपीट के आरोपों में कार्रवाई की मांग की. पीड़ितों का कहना है कि जब जमीन और संपत्ति से जुड़ा विवाद न्यायालय में विचाराधीन हैं, तो सामाजिक पंचायत के जरिए समानांतर फैसला थोपना उचित नहीं है.

गौरतलब है कि पिछले वर्ष लूणी विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों से पंच-पंचायती और सामाजिक बहिष्कार से जुड़ी शिकायतें राजस्थान हाईकोर्ट तक पहुंची थीं. ऐसे में पालासनी से सामने आए इन आरोपों ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले व्यवहार और पंचायतों की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि, इस मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और कथित पंचों का पक्ष सामने आना अभी बाकी है.

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