गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजोधपुर: पंचों ने 2 परिवारों का हुक्का-पानी किया बंद, लगाया 21 लाख का दंड

जोधपुर: पंचों ने 2 परिवारों का हुक्का-पानी किया बंद, लगाया 21 लाख का दंड

जोधपुर के पालासनी गांव में दो परिवारों को पंचों के तुगलकी फरमान ने परेशान कर रखा है. पंचों नेदोनों परिवारों को कहा है कि वो समाज में वापसी के लिए 21 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

Written By : करनपुरी, जोधपुर |  Updated at : 24 Sep 2026 02:28 PM (IST)
Preferred Sources

जोधपुर गांवों में विवाद सुलझाने के लिए होने वाली पंच-पंचायत पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं. जोधपुर के डांगियावास थाना क्षेत्र के पालासनी गांव में दो परिवारों ने समाज के कथित पंचों पर सामाजिक बहिष्कार, हुक्का-पानी बंद करने और लाखों रुपये का आर्थिक दंड लगाने के गंभीर आरोप लगाए हैं. एक परिवार का दावा है कि समाज में दोबारा शामिल करने के लिए 21 लाख रुपये की मांग की जा रही है, जबकि दूसरे परिवार पर 11 लाख रुपये का दंड लगाए जाने का आरोप है. 

मामला जमीन और पारिवारिक विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है. जालेली चंपावतान के ढाकों की ढाणी निवासी दानाराम और उसके भाई का आरोप है कि उनकी जमीन को लेकर कुछ लोगों से विवाद चल रहा है. जमीन से आम रास्ता निकालने का मामला न्यायालय में विचाराधीन है. पीड़ित परिवार का कहना है कि मामला अदालत में होने के बावजूद सामाजिक स्तर पर उन पर फैसला मानने का दबाव बनाया जा रहा है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

राजस्थान
जोधपुर: महिला नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे उनके ससुर, उठे सवाल
जोधपुर: महिला नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे उनके ससुर, उठे सवाल
राजस्थान
जयपुर: बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या, पुलिस को पोते पर शक, जांच शुरू
जयपुर: बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या, पुलिस को पोते पर शक, जांच शुरू
राजस्थान
Rajasthan Weather Today: राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद बढ़ी गर्मी, तापमान 40 के पार
राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद बढ़ी गर्मी, तापमान 40 के पार
राजस्थान
राजस्थान निकाय चुनाव 2026 के नतीजों पर अशोक गहलोत का वार, BJP ने दिया जवाब
राजस्थान: निकाय चुनाव के नतीजों पर अशोक गहलोत का वार, BJP ने दिया जवाब
जोधपुर: महिला नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे उनके ससुर, उठे सवाल

21 लाख नहीं दिए तो समाज से बाहर रखने का आरोप

दानाराम का आरोप है कि कथित पंचों ने परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया. आरोप है कि समाज में दोबारा शामिल करने के लिए 21 लाख रुपये की मांग की जा रही है. परिवार का यह भी दावा है कि बहिष्कार के बाद सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने पर उनके साथ मारपीट की जाती है. पीड़ितों का कहना है कि जमीन का विवाद अदालत में लंबित है, ऐसे में सामाजिक पंचायत के जरिए दबाव बनाकर फैसला थोपने की कोशिश की जा रही है. 

दूसरे परिवार पर 11 लाख का दंड लगाने का आरोप

इसी क्षेत्र से जुड़े दूसरे मामले में गंगाराम ने भी समाज के कथित पंचों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. गंगाराम के मुताबिक उसके परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है. उसका आरोप है कि उसके भाई ने कथित पंचों के साथ मिलकर उसकी जमीन को गोचर भूमि घोषित करवाने का प्रयास किया. इसका विरोध करने पर उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया गया. गंगाराम का आरोप है कि उस पर 11 लाख रुपये का दंड लगाया गया है. साथ ही सामाजिक कार्यक्रमों में जाने पर उसके साथ मारपीट किए जाने का भी आरोप लगाया गया है. 

पुलिस पर भी उठाए सवाल

पीड़ित परिवारों ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए हैं. उनका आरोप है कि शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई प्रभावी नहीं हुई और उन्हें कथित तौर पर आरोपियों की ओर से लगातार सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है. दोनों परिवारों ने सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की है. 

कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर लगाई गुहार

लगातार कथित सामाजिक दबाव और बहिष्कार से परेशान दोनों परिवार बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे. यहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर सामाजिक बहिष्कार, कथित आर्थिक दंड और मारपीट के आरोपों में कार्रवाई की मांग की. पीड़ितों का कहना है कि जब जमीन और संपत्ति से जुड़ा विवाद न्यायालय में विचाराधीन हैं, तो सामाजिक पंचायत के जरिए समानांतर फैसला थोपना उचित नहीं है. 

गौरतलब है कि पिछले वर्ष लूणी विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों से पंच-पंचायती और सामाजिक बहिष्कार से जुड़ी शिकायतें राजस्थान हाईकोर्ट तक पहुंची थीं. ऐसे में पालासनी से सामने आए इन आरोपों ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले व्यवहार और पंचायतों की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि, इस मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और कथित पंचों का पक्ष सामने आना अभी बाकी है. 

जयपुर: बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या, पुलिस को पोते पर शक, जांच शुरू

 

और पढ़ें

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read More
Published at : 24 Sep 2026 02:25 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS Jodhpur NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जोधपुर: महिला नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे उनके ससुर, उठे सवाल
जोधपुर: महिला नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे उनके ससुर, उठे सवाल
राजस्थान
जयपुर: बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या, पुलिस को पोते पर शक, जांच शुरू
जयपुर: बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या, पुलिस को पोते पर शक, जांच शुरू
राजस्थान
Rajasthan Weather Today: राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद बढ़ी गर्मी, तापमान 40 के पार
राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद बढ़ी गर्मी, तापमान 40 के पार
राजस्थान
राजस्थान निकाय चुनाव 2026 के नतीजों पर अशोक गहलोत का वार, BJP ने दिया जवाब
राजस्थान: निकाय चुनाव के नतीजों पर अशोक गहलोत का वार, BJP ने दिया जवाब
Advertisement

वीडियोज

नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
क्या विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोप सही?
जेल, इस्तीफा...Gyanesh Kumar पर होगा एक्शन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
B-1 बॉम्बर से सलामी, प्रोटोकॉल तोड़ खुद रिसीव किया, शी से ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं?
B-1 बॉम्बर से सलामी, प्रोटोकॉल तोड़ खुद रिसीव किया, शी से ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं?
मध्य प्रदेश
राहुल गांधी ने उठाया OBC छात्रों का मुद्दा, CM मोहन यादव को लिखा पत्र
राहुल गांधी ने उठाया OBC छात्रों का मुद्दा, CM मोहन यादव को लिखा पत्र
इंडिया
चक्रवाती तूफान अर्नब भारत से टकराया, ये राज्य प्रभावित, कई पुल टूटे, NH-326 बंद
चक्रवाती तूफान अर्नब भारत से टकराया, ये राज्य प्रभावित, कई पुल टूटे, NH-326 बंद
क्रिकेट
'अगर हमें भारत के खिलाफ...', एशियन गेम्स को लेकर पाकिस्तान के हेड कोच का बड़ा बयान
'अगर हमें भारत के खिलाफ...', एशियन गेम्स को लेकर पाकिस्तान के हेड कोच का बड़ा बयान
बॉलीवुड
'जयंती 2' का बॉक्स ऑफिस धमाका, बनी 2026 की सातवीं हाइएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्म
'जयंती 2' का बॉक्स ऑफिस धमाका, बनी 2026 की सातवीं हाइएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्म
इंडिया
'कब तक होगा फैसला, समय बताएं', TMC के मामले पर चुनाव आयोग से बोला सुप्रीम कोर्ट
'कब तक होगा फैसला, समय बताएं', TMC के मामले पर EC से बोला सुप्रीम कोर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के सियासी सफर में कितनी मददगार रहीं यात्राएं? कभी बने सीएम तो कभी बढ़ी सीट
अखिलेश के सियासी सफर में कितनी मददगार रहीं यात्राएं? कभी बने सीएम तो कभी बढ़ी सीट
एग्रीकल्चर
10 भैंस पालने के लिए हर महीने कितने चारे की होगी जरूरत? जान लें हिसाब-किताब
10 भैंस पालने के लिए हर महीने कितने चारे की होगी जरूरत? जान लें हिसाब-किताब
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget