जोधपुर में आवारा कुत्तों का आतंक, सड़क पर चल रहे महिला-पुरुष पर किया हमला, इलाके में दहशत

जोधपुर में आवारा कुत्तों का आतंक, सड़क पर चल रहे महिला-पुरुष पर किया हमला, इलाके में दहशत

Jodhpur News: सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर सामान्य रूप से चल रहे महिला-पुरुष पर कुत्ते अचानक दौड़ते हुआ हमला करते हैं. अचानक हुए हमले से महिला घबरा गई .

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 17 Dec 2025 09:22 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के जोधपुर शहर में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. प्रताप नगर शॉपिंग सेंटर क्षेत्र में  बुधवार सुबह पैदल चल रहे एक महिला और पुरुष पर अचानक कुत्तों के झुण्ड ने हमला कर दिया. वीडियो में कुत्ते बेहद आक्रामक हो जाते हैं और दोनों को बुरी तरह नोचते दिख रहे हैं. इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है.

सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर सामान्य रूप से चल रहे महिला-पुरुष पर कुत्ते अचानक दौड़ते  हुआ हमला करते हैं. अचानक हुए हमले से महिला घबरा गई और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से भागी, जबकि पुरुष भी खुद को बचाने का प्रयास करता नजर आता है. गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन घटना ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है.

विदेशी सैलानी भी हो चुके कुत्तों का शिकार

स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम क्षेत्र में आवारा कुत्तों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. प्रताप नगर ही नहीं, बल्कि भीतरी शहर, बाजार क्षेत्रों और पर्यटन स्थलों के आसपास भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं. इससे पहले भी कई विदेशी सैलानी आवारा श्वानों के हमलों का शिकार हो चुके हैं, जिससे शहर की छवि पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

नगर-निगम पर उठे सवाल

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद नगर निगम की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है. नसबंदी, पकड़-धकड़ और श्वानों को सुरक्षित स्थानों पर छोड़ने की योजनाएं कागजों तक ही सीमित नजर आ रही हैं. सुबह-शाम पैदल चलने वाले, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा खतरे में हैं.

इस घटना के बाद एक बार फिर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं. लोगों की मांग है कि आवारा श्वानों की बढ़ती संख्या पर तुरंत नियंत्रण किया जाए, प्रभावित क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जाए और आमजन की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए.

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read
Published at : 17 Dec 2025 09:21 PM (IST)
Tags :
Stray Dogs Jodhpur News RAJASTHAN NEWS
