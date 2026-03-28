जिले की नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक (SP) पी.डी नित्या ने शुक्रवार (27 मार्च) को बालेसर पुलिस थाने का औचक निरीक्षण कर पुलिस व्यवस्था की जमीनी हकीकत का जायजा लिया था. पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनके क्षेत्र का पहला निरीक्षण था, जिसे लेकर पुलिस महकमे में पहले से ही हलचल थी.

थाने पहुंचने पर थानाधिकारी मूलसिंह भाटी के नेतृत्व में पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया. पारंपरिक रूप से किए जाने वाले इस सम्मान के लिए पूरी तैयारी की गई थी. कारपेट बिछाया गया था, चौकी लगाई गई थी और स्वागत की औपचारिक व्यवस्था की गई थी.

एसपी ने थाने का किया औचक निरीक्षण

जानकारी के अनुसार, निरीक्षण प्रशासनिक दृष्टि से अहम था, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एक छोटे से घटनाक्रम ने बटोरी. गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान, जहां परंपरा के अनुसार अधिकारी चौकी पर खड़े होकर सलामी लेते हैं. वहीं SP नित्या ने इस औपचारिकता को अलग अंदाज में लिया. उन्होंने आगे रखी चौकी को पैर से हल्का सा सरका दिया और सीधे जवानों के बीच जाकर बराबरी से खड़ी हो गईं.

यह दृश्य वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और लोगों के लिए अप्रत्याशित था. कुछ पल के लिए माहौल में सन्नाटा सा छा गया, लेकिन फिर यह क्षण एक मजबूत संदेश बनकर उभरा.

हर पहलू की बारीकी से हो जांच

निरीक्षण के दौरान SP नित्या ने थाने की कार्यप्रणाली को विस्तार से परखा. उन्होंने रजिस्टर व रिकॉर्ड की स्थिति, मालखाना (जब्त सामान कक्ष)

हवालात की सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस बैरक स्वागत कक्ष (रिसेप्शन एरिया) का निरीक्षण किया और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए. विशेष रूप से उन्होंने महिला हेल्प डेस्क की सक्रियता पर जोर देते हुए कहा कि थाने आने वाली महिलाओं और अन्य फरियादियों के साथ संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित किया जाए.

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एसपी ने कानून व्यवस्था पर दिए सख्त निर्देश

SP नित्या ने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए. वर्षों से लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण बढ़ती चोरी की घटनाओं पर रोक के लिए रात्रि गश्त बढ़ाने के निर्देश, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का आदेश, हर शिकायत पर तत्काल और निष्पक्ष कार्रवाई आदि. उन्होंने साफ कहा कि पुलिस की प्राथमिकता आमजन को सुरक्षा का भरोसा देना और अपराधियों में कानून का डर कायम करना है.

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