हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजोधपुर थाने में एडवोकेट भरत सिंह और पुलिस में झड़प, SHO की धमकी वाला वीडियो वायरल

जोधपुर थाने में एडवोकेट भरत सिंह और पुलिस में झड़प, SHO की धमकी वाला वीडियो वायरल

Jodhpur News: जोधपुर के कुड़ी थाने में वकीलों और पुलिस के बीच विवाद के बाद SHO की धमकी वाला वीडियो वायरल हो गया. वकील आरोपी अधिकारी के निलंबन की मांग करते हुए थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं.

By : मुबारिक खान | Updated at : 02 Dec 2025 02:45 PM (IST)
Preferred Sources

जोधपुर से एक मामला सामने आया है जहां पर वक़ील से बदसलूकी के मामले में पुलिस और वक़ील अब आमने सामने हो गए हैं वकीलों ने बदसलूकी के मामले की निंदा करते हुए प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दे दी है. राजस्थान एडवोकेट एसोसिएशन और राजस्थान लॉयर एसोसिएशन दोनों ने घटना और विरोध जताया है और फ़िलहाल कुडी थाने के बाहर वक़ील धरने पर बैठे हैं वकीलों की मांग है कि दोषी अधिकारियों को निलंबित किया जाए.

एडवोकेट भरत सिंह राठौड़ का बयान विवाद

आपको बतादें एडवोकेट भरत सिंह राठौड़ बलात्कार पीड़िता के साथ थाने बयान दिलवाने गए थे इस दौरान पुलिस और वक़ील के बीच बहस हो गई वीडियो में वक़ील भरत सिंह राठोड थानाधिकारी से कह रहे हैं कि “बिना वर्दी ये बयान कैसे ले रहे हैं” जिस पर कुंडी थानाधिकारी ने कहा ‘तेरा दिमाग़ ख़राब है क्या? …दो मिनट में तमीज़ सिखा दूंगा”… तू पूछेगा वर्दी कौन पहनेगा और कौन नहीं,,, जिस पर एडवोकेट भरत सिंह ने आपत्ति जताते हुए कहा मुझसे ‘’तू तडाके से बात मत करो’’… जिसके बाद हंगामा बढ़ गया और थानाधिकारी ने कहा-अंदर लो 151 में बंद करो.

वीडियो वायरल और महिला वकील की मौजूदगी

काफ़ी देर तक पुलिस और एडवोकेट के बीच बहस चलती रही इस दौरान एडवोकेट की एक अन्य महिला साथी भी साथ में मौजूद रही. पुलिस और एडवोकेट के बीच बहस का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और दूसरी तरफ़ वक़ील समुदाय थाने के बाहर पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं. हालांकि मामले में उच्च अधिकारियों ने जांच के लिए एडिशनल SP स्तर के अधिकारी को जांच सौंपी है लेकिन वक़ील थाना अधिकारी के निलंबन की मांग कर रहे हैं.

 

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 02 Dec 2025 02:45 PM (IST)
Tags :
Jodhpur Police Jodhpur News RAJASTHAN NEWS Lawyers Protest Jodhpur
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर: भारतीय नौसेना बोली- 'बंदरगाहों में दुबकी बैठी थी पाकिस्तानी नौसेना, अब तक घबराहट'
ऑपरेशन सिंदूर: भारतीय नौसेना बोली- 'बंदरगाहों में दुबकी बैठी थी पाकिस्तानी नौसेना, अब तक घबराहट'
बिहार
JDU से गृह विभाग गया, स्पीकर पद भी, तीसरा क्या? RJD के दावे से बढ़ सकती है नीतीश कुमार की टेंशन
JDU से गृह विभाग गया, स्पीकर पद भी, तीसरा क्या? RJD के दावे से बढ़ सकती है नीतीश कुमार की टेंशन
विश्व
टैरिफ घटाकर 20 प्रतिशत करेंगे ट्रंप... अमेरिका और भारत में होने वाली है ट्रेड डील, इस बड़ी विदेशी फर्म का दावा
टैरिफ घटाकर 20 प्रतिशत करेंगे ट्रंप... अमेरिका और भारत में होने वाली है ट्रेड डील, इस बड़ी विदेशी फर्म का दावा
टेलीविजन
श्रद्धा आर्या ने रिवील किया अपने ट्विंस बच्चों का चेहरा, क्यूटनेस पर हार बैठेंगे दिल, जानें- किस पर गए हैं सिया और शौर्य?
श्रद्धा आर्या ने रिवील किया अपने ट्विंस बच्चों का चेहरा, क्यूटनेस पर हार बैठेंगे दिल
Advertisement

वीडियोज

Rajya Sabha Session: संसद में गतिरोध रहेगा जारी! विपक्ष ने उठाई मांग | SIR Controversy
Single Papa दिलाएगा Heyy Babyy की याद, Netflix की सीरीज देख क्या सब पर चढ़ेगा Baby Fever?
Pakistan Protest: अदियाला जेल थोड़ी देर में जेल से बाहर आएंगे Imran Khan? | Shehbaz Sharif
Rajya Sabha Session: भरी संसद में स्पीकर से ऐसा क्या बोल गए Mallikarjun की सब दंग हो गए | SIR
Lawrence Vs Goldy Brar: गोल्डी बराड़ की धमकी नहीं, बचेगा लॉरेंस बिस्नोई |Aage Ka Agenda with Romana
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर: भारतीय नौसेना बोली- 'बंदरगाहों में दुबकी बैठी थी पाकिस्तानी नौसेना, अब तक घबराहट'
ऑपरेशन सिंदूर: भारतीय नौसेना बोली- 'बंदरगाहों में दुबकी बैठी थी पाकिस्तानी नौसेना, अब तक घबराहट'
बिहार
JDU से गृह विभाग गया, स्पीकर पद भी, तीसरा क्या? RJD के दावे से बढ़ सकती है नीतीश कुमार की टेंशन
JDU से गृह विभाग गया, स्पीकर पद भी, तीसरा क्या? RJD के दावे से बढ़ सकती है नीतीश कुमार की टेंशन
विश्व
टैरिफ घटाकर 20 प्रतिशत करेंगे ट्रंप... अमेरिका और भारत में होने वाली है ट्रेड डील, इस बड़ी विदेशी फर्म का दावा
टैरिफ घटाकर 20 प्रतिशत करेंगे ट्रंप... अमेरिका और भारत में होने वाली है ट्रेड डील, इस बड़ी विदेशी फर्म का दावा
टेलीविजन
श्रद्धा आर्या ने रिवील किया अपने ट्विंस बच्चों का चेहरा, क्यूटनेस पर हार बैठेंगे दिल, जानें- किस पर गए हैं सिया और शौर्य?
श्रद्धा आर्या ने रिवील किया अपने ट्विंस बच्चों का चेहरा, क्यूटनेस पर हार बैठेंगे दिल
क्रिकेट
IPL 2026 की मिनी ऑक्शन से बाहर हुआ ये बड़ा खिलाड़ी, टूर्नामेंट से कमाए थे 92 करोड़ रुपये
IPL 2026 की मिनी ऑक्शन से बाहर हुआ ये बड़ा खिलाड़ी, टूर्नामेंट से कमाए थे 92 करोड़ रुपये
न्यूज़
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
यूटिलिटी
बिजनेस करना है तो आगरा की इन मार्केट्स में मिलता है सबसे सस्ता सामान, जमकर होगी कमाई
बिजनेस करना है तो आगरा की इन मार्केट्स में मिलता है सबसे सस्ता सामान, जमकर होगी कमाई
ट्रेंडिंग
IAS की बीवी होने के फायदे या नुकसान? आईएएस की पत्नी ने खोले होश उड़ाने वाले राज, घबरा गए यूजर्स
IAS की बीवी होने के फायदे या नुकसान? आईएएस की पत्नी ने खोले होश उड़ाने वाले राज, घबरा गए यूजर्स
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget