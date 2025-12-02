जोधपुर थाने में एडवोकेट भरत सिंह और पुलिस में झड़प, SHO की धमकी वाला वीडियो वायरल

जोधपुर से एक मामला सामने आया है जहां पर वक़ील से बदसलूकी के मामले में पुलिस और वक़ील अब आमने सामने हो गए हैं वकीलों ने बदसलूकी के मामले की निंदा करते हुए प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दे दी है. राजस्थान एडवोकेट एसोसिएशन और राजस्थान लॉयर एसोसिएशन दोनों ने घटना और विरोध जताया है और फ़िलहाल कुडी थाने के बाहर वक़ील धरने पर बैठे हैं वकीलों की मांग है कि दोषी अधिकारियों को निलंबित किया जाए.

एडवोकेट भरत सिंह राठौड़ का बयान विवाद

आपको बतादें एडवोकेट भरत सिंह राठौड़ बलात्कार पीड़िता के साथ थाने बयान दिलवाने गए थे इस दौरान पुलिस और वक़ील के बीच बहस हो गई वीडियो में वक़ील भरत सिंह राठोड थानाधिकारी से कह रहे हैं कि “बिना वर्दी ये बयान कैसे ले रहे हैं” जिस पर कुंडी थानाधिकारी ने कहा ‘तेरा दिमाग़ ख़राब है क्या? …दो मिनट में तमीज़ सिखा दूंगा”… तू पूछेगा वर्दी कौन पहनेगा और कौन नहीं,,, जिस पर एडवोकेट भरत सिंह ने आपत्ति जताते हुए कहा मुझसे ‘’तू तडाके से बात मत करो’’… जिसके बाद हंगामा बढ़ गया और थानाधिकारी ने कहा-अंदर लो 151 में बंद करो.

वीडियो वायरल और महिला वकील की मौजूदगी

काफ़ी देर तक पुलिस और एडवोकेट के बीच बहस चलती रही इस दौरान एडवोकेट की एक अन्य महिला साथी भी साथ में मौजूद रही. पुलिस और एडवोकेट के बीच बहस का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और दूसरी तरफ़ वक़ील समुदाय थाने के बाहर पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं. हालांकि मामले में उच्च अधिकारियों ने जांच के लिए एडिशनल SP स्तर के अधिकारी को जांच सौंपी है लेकिन वक़ील थाना अधिकारी के निलंबन की मांग कर रहे हैं.