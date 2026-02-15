हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जोधपुर काला हिरण शिकार केस: सलमान खान समेत कई फिल्मी सितारों के भविष्य पर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई

जोधपुर काला हिरण शिकार केस: सलमान खान समेत कई फिल्मी सितारों के भविष्य पर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई

Jodhpur News: काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान सहित अन्य फिल्मी सितारों के भविष्य पर हाईकोर्ट में सोमवार (16 फरवरी) को सुनवाई होगी. इस सुनवाई में फैसला होना संभव माना जा रहा है.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 15 Feb 2026 07:25 PM (IST)
जोधपुर बहुचर्चित कांकाणी काला हिरण शिकार प्रकरण में राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार (16 फरवरी) को सुनवाई होगी. सलमान खान की भूमिका को लेकर फैसला आना संभव माना जा रहा है. इस मामले में सलमान खान को जोधपुर की निचली अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई थी. 

इसके खिलाफ सलमान खान ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर रखी है, जिस पर जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी. सलमान खान व अन्य फिल्मी सितारों से जुड़ी काला हिरण शिकार मामले की सभी अपीलो पर हाइकोर्ट में एक साथ सुनवाई के लिए पूर्व में सलमान खान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने प्रार्थना पत्र पेश किया था. उसको स्वीकार किया गया है.

राज्य सरकार की चुनौती

इसी मामले में सह-अभियुक्त अभिनेता सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था. राज्य सरकार ने इस बरी किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. सरकार की ओर से दायर ‘लीव टू अपील’ पर भी सुनवाई निर्धारित है.

सभी अपीलों की एक साथ सुनवाई

इस मामले में 5 अप्रैल 2018 को सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई गई थी, जबकि अन्य सभी सह-आरोपियों-सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेन्द्र और दुष्यंत-को बरी कर दिया गया. सलमान खान ने जिला एवं सत्र न्यायालय में इस सजा के खिलाफ अपील की और जमानत पर रिहा हुए.

वहीं, सह-आरोपियों के बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में लीव टू अपील दायर की. सुनवाई के दौरान सलमान खान की पांच साल की सजा को चुनौती देने वाली अपील भी हाईकोर्ट में ट्रांसफर की गई.

इसके अलावा, सलमान खान के खिलाफ 15 अक्टूबर 1998 को लूणी थाने में दर्ज ऑर्म्स एक्ट मामले की अपील को भी 21 मार्च 2022 को हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया था. वहीं, यदि राज्य सरकार की अपील पर कोर्ट ने संज्ञान लिया तो पहले से बरी किए गए सह-अभियुक्तों की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं. इस सुनवाई से सलमान खान और अन्य आरोपियों के भविष्य पर बड़ा फैसला आने की उम्मीद है

क्या है पूरा मामला?

26 साल पहले वर्ष 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग जोधपुर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में चल रही थी. इस दौरान बॉलीवुड के सितारे सलमान खान, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू ,सोनाली बेंद्रे सहित अन्य लोगों ने काले हिरणो का शिकार किया था.

सलमान खान के विरुद्ध तीन मामले हिरण शिकार के दर्ज हुए वहीं एक मामला अवैध हथियार का दर्ज हुआ निचली अदालत से सलमान खान को दो मामलों में पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है. वही एक मामले में एक साल की सजा सुनाई गई है. 

दो मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है वही कांकाणी काला हिरण शिकार मामले की सुनवाई जोधपुर हाईकोर्ट में चल रही है. सभी मामले में सलमान खान अभी जमानत पर है.

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Published at : 15 Feb 2026 07:25 PM (IST)
Jodhpur News SALMAN KHAN RAJASTHAN NEWS
