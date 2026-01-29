जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत, 4 घंटे बाद इंस्टाग्राम पोस्ट से गहराया रहस्य

राजस्थान के जोधपुर में चर्चित कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध हालात में मौत से सनसनी फैल गई है. सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें आश्रम से अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने शाम करीब 5:30 बजे जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों के अनुसार, अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी.

अस्पताल प्रशासन का कहना है कि साध्वी को जब लाया गया, तब उनमें कोई हलचल नहीं थी. प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों ने मृत्यु की पुष्टि की. इसी वजह से यह सवाल उठ रहा है कि आश्रम से अस्पताल लाने में देरी क्यों हुई और तब तक उनकी हालत क्या थी.

4 घंटे बाद आया सोशल मीडिया पोस्ट

मामला तब और उलझ गया जब निधन के करीब 4 घंटे बाद रात 9:28 बजे साध्वी प्रेम बाईसा के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट सामने आया. इस पोस्ट में उनके जीवन का आखिरी दिन होने का जिक्र है और यह आत्महत्या की ओर इशारा करता है.

पोस्ट में लिखा गया कि उन्हें जीते जी इंसाफ नहीं मिल सका, लेकिन मौत के बाद न्याय मिलने की उम्मीद है. साथ ही सनातन धर्म के संत-महात्माओं से इंसाफ दिलाने की गुहार भी लगाई गई है. पोस्ट में ‘अग्नि परीक्षा’ जैसी बातों का उल्लेख भी है.

परिवार वालों के मुताबिक, साध्वी को एक दिन पहले सुबह बुखार था. आश्रम में एक मेडिकल स्टाफ को बुलाकर इंजेक्शन लगवाया गया, जिसके बाद उनकी तबीयत और बिगड़ गई.

आशंका जताई जा रही है कि जहर या इंजेक्शन के जरिए आत्महत्या की गई हो, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है. माना जा रहा है कि साध्वी ने पहले ही किसी करीबी को पोस्ट लिखकर दे दी होगी, जिसे बाद में शेयर किया गया.

सांसद हनुमान बेनीवाल ने की जांच की मांग

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस मौत को संदिग्ध बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. उनका कहना है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए.



पुलिस का कहना है कि अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है. साध्वी के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और रिपोर्ट आने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा. फिलहाल साध्वी प्रेम बाईसा की मौत पर सस्पेंस बना हुआ है और हर कोई सच सामने आने का इंतजार कर रहा है.